Путин призвал выйти на высокий уровень по оснащению ВС России

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами составляет 91,3%, с учетом полученного опыта необходимо выйти на такой уровень по всем направлениям Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Он указал, что в основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, он бесценен, передает ТАСС.

Также необходимо внедрять самые передовые разработки в Вооруженные силы России. «Они у нас есть по каждому направлению, по своим характеристикам они существенно превосходят зарубежные аналоги», – сказал президент.

Задача состоит в том, чтобы организовать их массовое, серийное производство, такая работа уже идет, ее темпы увеличиваются, добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.