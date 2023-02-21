Путин: Неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают

Президент Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они являются, а Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией.

«В 1930-е годы прошлого века Запад практически открыл нацистам в Германии путь к власти, а в наше время – сделали «анти-Россию» на Украине. И все с одной целью – оторвать территории от нашей страны», – заявил Владимир Путин.

«Никакой новизны, ничего нового нет», – заметил российский лидер.

Путин назвал стыдным присвоение одной из украинских бригад наименования «Эдельвейс» по аналогии с нацистским подразделением.

По словам президента России, неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают, они наносят на технику свастику и используют нацистские названия.

«Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть черта лысого», – заявил Путин.