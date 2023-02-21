В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу

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21 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Молдавия увидела в Приднестровье шанс вступить в НАТО

Противники миротворческой миссии России в Приднестровье делают ставку на Украину Сергей Карпов/ТАСС
Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Москву в гибридной войне против Кишинева и по этой причине потребовал «эвакуировать российские войска» из Приднестровья, а также начать подготовку к приему страны в НАТО. На какие силы рассчитывает этот кишиневский политик, ведь у самой Молдавии никакой армии сейчас нет?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...

Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
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Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...
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Байден в Киеве: главное

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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Главная тема


    Запад испугался силы Китая на газовом рынке

    мировая стабильность


    Китай предложил концепцию глобальной безопасности

    конфликты в Закавказье


    Москва указала на попытку ЕС выдавить Россию из Армении

    замена МиГ-29


    Сербия собралась заменить российские истребители на французские

    Видео

    обещание президента США


    Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

    непопулярные решения


    Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

    внезапный визит


    Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

    «Мы тут русские»


    Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

    «разворот на 360 градусов»


    «Знаток геометрии» Бербок может стать главным лицом Германии

    Первые выстрелы


    Евдокия Шереметьева: Как Украина начала войну

    Непредсказуемое десятилетие


    Геворг Мирзаян: Переживет ли мир лихие 2020-е

    Мягкая сила


    Максим Соколов: Госдеп США отправился в поход на Италию

    на ваш взгляд


    Вы печете блины на Масленицу?

    В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу

    NFC: Чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданова застрелили в Дербенте

    21 февраля 2023, 10:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель промоушена NFC и чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданов застрелен в Дербенте, сообщили в промоушене.

    Как сообщили в NFC, Марданова застрелили рано утром рядом с его домом, один из подозреваемых уже задержан, передает ТАСС. В организации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

    Напомним, в 2019 году трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был застрелен на юго-западе Москвы.

    Киркоров раскрыл причину развода с Пугачевой
    Певец Филипп Киркоров рассказал о причине развода с Аллой Пугачевой
    		    20 февраля 2023, 17:37
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российский певец Филипп Киркоров признался, что «всегда ходил налево», поэтому развелся с Аллой Пугачевой, и теперь он одинокий человек.

    Киркоров в шоу «Маска» на НТВ обсуждал тему измены с неизвестной актрисой, скрывающейся под маской Шаурмы. Она назвала себя верной невестой, которая не ходит налево. Так она ответила на предложение ведущего Вячеслава Макарова певцу Алексею Воробьеву присмотреться к артистке, пишет Life.

    Тогда Киркоров заметил, что всегда ходил налево, поэтому от него и ушла Пугачева, и теперь он и одинок.

    Напомним, Пугачева и Киркоров развелись в 2005 году, прожив вместе 11 лет.

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    Сербия собралась заменить российские истребители на французские
    Президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale
    		    20 февраля 2023, 22:20
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сербия отказывается от российских истребителей и будет закупать французские Rafale, заявил президент республики Александр Вучич.

    По словам Вучича, обслуживать российские истребители МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, стало невозможно из-за введенных санкций. Как заявил президент Сербии, из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями, сообщает Bloomberg.

    В минувшую субботу, после встречи с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и Соединенными Штатами. Ранее Блинкен призвал сербов встать на сторону Украины, пересмотреть отношения с Россией и признать Косово.

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    Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине
    		    20 февраля 2023, 21:52
    Фото: @sputniklive
    Текст: Валентина Григоренко

    На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд «Киев – Варшава», сообщили в прокуратуре Волынской области.

    В Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье» говорится, что авария произошла ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Возбуждено уголовное дело. О погибших и пострадавших не сообщается.

    Ранее полиция задержала двух жителей Бердянска за диверсию на железнодорожном пространстве. Два жителя города Бердянска повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта и линии связи. Помимо этого, задержанные положили на железную дорогу столб, чтобы состав сошел с рельсов.

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    Медведев раскрыл масштабы падения численности населения Украины
    		    20 февраля 2023, 16:56
    Фото: Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    С момента переписи населения Украины в 2001 году, его численность сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал Медведев в своем  Telegram-канале.  

    Он отметил, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно – в огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету.

    «А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – написал Медведев.

    Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.

    В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с  Владимиром Зеленским.

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    СМИ раскрыли план Китая по урегулированию конфликта на Украине
    Bloomberg: План КНР по Украине включает призыв к прекращению огня и поставок оружия
    		    20 февраля 2023, 21:59
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Китайский план урегулирования конфликта на Украине будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву, следует из документа, с которым ознакомились европейские источники.

    Bloomberg пишет, что США и их союзники обеспокоены, что инициатива Пекина может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН, передает РИА «Новости».

    Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса.

    Кроме того, Ван И ранее отметил, что Китай подготовит к концу февраля документ, в котором будет изложена позиция по политическому урегулированию конфликта на Украине.

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    Стало известно о резком ухудшении состояния Костомарова
    Состояние Костомарова резко ухудшилось
    		    20 февраля 2023, 15:07
    Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию 2006 года Роману Костомарову становится хуже, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    У спортсмена якобы поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Состояние крайне тяжелое», – заключил он.

    Ранее директор «Коммунарки» Денис Проценко заявил, что при поступлении в больницу у Костомарова были минимальные шансы на выживание, но позже атлет начал восстанавливаться.

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    Украинский пленный рассказал о воюющих за ВСУ британских и канадских офицерах
    Украинский пленный рассказал о взаимодействии иностранных офицеров с ВСУ

    20 февраля 2023, 14:17

    Текст: Вера Басилая

    Британские и канадские офицеры на Украине не занимаются обучением ВСУ, они принимают участие в боевых действиях, заявил украинский пленный.

    Пленный рассказал, что канадцев он встречал под Херсоном – они работали с инженерами, там были и англичане, которые взаимодействовали с морпехами. По его словам, под Авдеевкой с иностранцами он не встречался, потому что после ранения сразу попал в плен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что натовские военные не занимались инструктажем, а принимали участие в боевых действиях, потому что в тех условиях, где они находились, обучение личного состава невозможно.

    Пленный рассказал, что канадцы и британцы ходили по позициям с ВСУ, отработали пару раз из ПТРК Javelin, но в основном – из пулеметов. По его словам, иностранцы были ближе к офицерскому составу, потому что рядовые бойцы так не работали никогда.

    Пленный также уточнил, что британцы и канадцы приходили на отработку ситуаций и уходили, с украинскими военными общались очень мало. «Однажды одних посекло кассетой – и их эвакуировали», – сказал украинский военный.

    Также он заметил, что украинцы стали больше ездить за границу на обучение. По его словам, есть знакомые, которые были в Великобритании, где не служивших обучали обращению с оружием. Пленный раскритиковал натовское стрелковое вооружение, он рассказал, что его сослуживцы не пользовались бельгийским пулеметом, «потому что он неудачный».

    Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.

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    Китай поддержал российский проект резолюции ООН по «Северным потокам»
    КНР поддержала резолюцию РФ в СБ ООН по «Северным потокам» и призвала провести расследование
    		    20 февраля 2023, 19:02
    Фото: China Mission to the UN/XinHua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Китай поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2», заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

    Китайский дипломат отметил, что Китай также выступает за проведение расследования взрывов и привлечению тех, кто это сделал, к ответственности, передает ТАСС.

    Ранее российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». В проекте резолюции содержится призыв выявить исполнителей диверсии, спонсоров, организаторов и сообщников. Генсек должен выбрать «независимых и международно признанных юристов», которые войдут в комиссию.

    Проект резолюции осуждает диверсию на газопроводах и подчеркивает, что уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Кроме того, в тексте указывается, что атаке предшествовали неоднократные угрозы в отношении газопровода со стороны США.

    Документ может быть вынесен на голосование на этой неделе, Россия запросила проведение Совбеза по ситуации с газопроводами на 22 февраля.

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    Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
    Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
    		    20 февраля 2023, 17:05
    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.

    «В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.

    Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы». 

    В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

    Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.

    В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.

    Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.

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    Китай предложил концепцию глобальной безопасности
    		    21 февраля 2023, 06:31
    Фото: Marc Vorwerk/
    SULUPRESS.DE/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности, говорится в документе, текст которого распространило Синьхуа.

    Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру. Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире, передает ТАСС.

    Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.

    Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.

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    Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
    		    20 февраля 2023, 14:34
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».

    «Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».

    Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

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    В России оценили итоги Мюнхенской конференции по безопасности
    Политолог Кортунов: Запад не смог прийти к единому мнению по диалогу с Москвой
    		    20 февраля 2023, 11:44
    Фото: Felix Hörhager/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Мюнхенская конференция показала, что Запад – это еще не весь мир. И страны «глобального Юга» ярко это продемонстрировали. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

    «Мюнхенская конференция показала, что Запад консолидировался на фоне украинского кризиса. Причем это единство гораздо выше, чем было раньше. Вместе с тем четко прослеживалось, что так называемый коллективный Запад, то есть США, Европа и примкнувшие к ним страны – это не весь мир. В других регионах планеты присутствуют свои взгляды и представления о том, какие проблемы являются наиболее важными», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «И тут примечательна позиция «глобального Юга», который, очевидно, не готов присоединяться к этому западному нарративу. Они продвигают свою собственную повестку, поднимая тревожащие их вопросы и проблемы. Это расхождение многие отметили еще в ходе самой конференции», – продолжил собеседник.

    «Говоря о дальнейших тенденциях, я думаю, в вопросе противостояния с Россией западным странам удастся сохранить единство. Но даже в рамках конференции между союзниками можно было заметить разногласия по тактическим вопросам, в частности про диалог с Москвой», – добавил политолог.

    «Кроме того, дискуссионной стала тема построения европейской безопасности и возможности этого процесса без участия нашей страны. Расхождения во взглядах США и европейских стран затронули и поставки вооружения Киеву. Поэтому можно констатировать, что даже внутри, казалось бы, консолидированного западного сообщества есть разные точки зрения и разные подходы к выстраиванию диалога с Россией», – заключил Кортунов.

    Накануне в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, собравшая политиков и экспертов почти из 100 стран мира. Наиболее неожиданным эпизодом в рамках форума стало заявление о том, что китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.

    Конференция укрепила отход Запада от диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Уже сам отказ организаторов 59-го форума приглашать официальных лиц РФ позволял ожидать упреков, угроз со стороны Запада в адрес Москвы и разговоров о России в ее отсутствие. РФ изначально лишили в Мюнхене возможности представить свою позицию, свои аргументы и точку зрения на происходящее на Украине.

    Как пишет издание Financial Times, работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией. Отмечается, что, несмотря на предъявление «доказательств» угрозы от Москвы для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией.

    Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине. Кроме того, эти страны недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.

    Напомним, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России. Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».

    Конференция не обошлась и без конфузов. Глава немецкого МИД Анналена Бербок рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера.

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    Коментарии (11)
    Эксперт объяснил цели визита Байдена в Киев
    Политолог Дудаков: Байдену нужен визит в Киев для старта предвыборной кампании
    		    20 февраля 2023, 13:54
    Текст: Дарья Волкова

    Визит президента США Джо Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о посещении Киева американским президентом.

    «Первый с начала конфликта визит американского президента Джо Байдена в Киев свидетельствует о том, что его все-таки дожало украинское лобби. Стоит отметить, что он последний из западных политиков, кто до сегодняшнего дня не посетил этот город», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Скорее всего, у главы США будет выступление в Киеве, которое ранее предполагалось сделать в Польше. Очевидно, что таким образом Байден начинает свою предвыборную кампанию и хочет сделать украинский вопрос основной ее частью», – отметил собеседник.

    «Я думаю, в своем киевском выступлении он затронет вопросы сохранения евроатлантического единства, поддержки Украины, а также обратится к России. Вполне возможно, Байден попытается чисто декларативно снизить риторический накал конфронтации, который мы слышали в Мюнхене», – полагает эксперт.

    «Вместе с тем не стоит ждать, что американский президент предложит какие-то реальные шаги к мирному урегулированию. Ему просто нужно показывать для стран за пределами Запада определенную готовность к мирному процессу. Хотя на самом деле США к этому абсолютно не готовы», – прогнозирует политолог.

    «Отмечу, что посещение Киева, очевидно, приурочено к годовщине начала нашей СВО, и американский лидер обязательно укажет на это в своей речи. Может быть, даже скажет что-то о том, что его усилиями ВСУ смогли отстоять Киев и не дали России воплотить свои планы. В общем, будет какая-то типичная американская политическая демагогия», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади.

    Утром 20 февраля в центре города было перекрыто несколько улиц. СМИ предполагали, что это могло быть связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В то же время депутат Верховной рады Александр Дубнинский связывал происходящее с возможным приездом директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

    Президент Байден планировал отправиться в Польшу, где должна была состояться встреча с Анджеем Дудой, сообщает издание Politico. Отмечается, что лидеры надеялись обсудить «предстоящее крупномасштабное наступление» России на Украину.

    При этом газета подчеркивает, что посещение Байденом Киева также прорабатывалось разведслужбами обеих стран. Расчет делался на тайный визит президента, однако поездка была «исключена» в последний момент, в связи с «высокой степенью опасности» подобных действий.

    Сообщается, что перед прибытием в Европу Байден потребовал от Зеленского активизации военных столкновений. Отмечается, что США крайне обеспокоены ходом конфликта и намерены не допустить поражения ВСУ на юге и востоке страны.

    Напомним, до 20 февраля правительство Штатов опровергало возможность приезда президента страны в Киев в ходе визита в Польшу. В частности, об этом сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    Коментарии (26)
    В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
    В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
    		    20 февраля 2023, 18:46
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

    Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.

    Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.

    Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.

    В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.

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    Историк кулинарии назвал самые правильные русские блины для Масленицы
    		    20 февраля 2023, 19:52
    Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Пшеничные блины – немецкие, а русскими считаются гречневые, так называемые красные блины, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников, рассказывая о традиционном праздновании Масленицы.

    «Масленица – это не домашний праздник, а, скорее, уличный. В период ее празднования принято ходить на ярмарки и площади, лакомиться блинами, пирогами и пирожками, кататься на санях, петь и веселиться, причем не только в кругу семьи, но и с соседями, друзьями, и даже с незнакомыми людьми. Русские люди таким образом провожали зиму», – говорит Сырников.

    Он подчеркивает, что упоминание о праздновании Масленицы есть и в воспоминаниях 200-летней давности, однако единого четкого рецепта для приготовления главного блюда этого праздника нет. В каждом регионе страны блины всегда готовили по-разному. Где-то пекли толстые и воздушные, где-то тонкие и ажурные, где-то из овсяной муки, где-то из пшенной. В настоящее время самыми распространенными являются пшеничные.

    Еще 150 лет назад, продолжает собеседник, пшеничные блины были редкостью. Есть воспоминания публициста Николая Шелгунова, который приехал в один из богатых купеческих городов и увидел, что там жители на Масленицу готовят не русские гречневые блины, а немецкие пшеничные, что его удивило. 

    «Гречневые блины, их еще называют красными из-за цвета, наверное, являются самыми каноничными. Они очень вкусные, с привкусом любимой гречневой каши, невероятным ароматом и красивым красным цветом. Упоминания о них есть еще в поваренных книгах революционного времени. Печь их можно только в русской печи, поскольку на сковороде перевернуть на другую сторону для обжарки блин не получится – развалится. Если хочется приготовить такие блины на сковороде, то необходимо добавить в них также пшеничную муку, так они будут более податливые», – делится историк кулинарии.

    На ваш взгляд

     
    Вы печете блины на Масленицу?




    Что касается начинок, то по большей части на Масленицу в блины ничего не заворачивали, ели их сразу, горячими, рассказывает эксперт. Нередко скатывали их в трубочки или брали блин целиком и макали в добавку по вкусу: топленое масло, сметану, мед или икру. Однако в современном мире придумано огромное количество дополнений к данному мучному изделию: карамелизированные яблоки, творог с зеленью, либо сладкий, мясной фарш и даже соленая рыба. Каждый может найти себе что-нибудь по вкусу.

    В 2023 году масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля.

    Коментарии (6)
     
     
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