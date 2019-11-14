Чемпиона мира по тайскому боксу убили в Москве

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14 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

Игорь Коломойский в кабинете президента Владимира ЗеленскогоФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают теневым главой Украины, заявил: Киеву надо улучшать отношения с Москвой. Он считает, что США заставляют его страну воевать с Россией, при этом не давая Украине на это денег. Олигарх уже делал такие заявления. Но сейчас они прозвучали в интервью The New York Times. Сигнал, посланный американской публике, понятен. Но стоит ли реагировать России? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Должны ли танкисты командовать флотом и авиацией

Александр Тимохин, журналист
В нашей стране была сделана попытка «родиться обратно» и де-факто «вернуть» военное управление в поздние двадцатые годы ХХ века. В итоге подчиненность авиации и моряков командующим из пехоты и танковых войск ни к чему хорошему не привела. Подробности...

Забудьте про Кёнигсберг

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
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Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Эво Моралес, сделавший много хорошего для Боливии, решил, что достоин оставаться ее главой на четвертый срок. Однако народ, математика и конституция страны с ним не согласились. Подробности...
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

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            Обсуждение: 4 комментария
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              Чемпиона мира по тайскому боксу убили в Москве

                 14 ноября 2019, 10:47
              Фото: ok.ru/profile/311952352342
              Текст: Анастасия Воробьева

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              Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян застрелен на юго-западе Москвы.

              «Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов и скрылся», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

              Также информацию об убийстве подтвердила официальный представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, сообщив, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

              Отмечается, что Болян скончался на месте происшествия.

              Болян трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

              Также он установил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду спортсмен произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами, сообщало Rusarminfo.

              В 2004 году Болян переехал в Россию. В последнее время он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса (ВАК), был президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций.

              Летом этого года в Петербурге был убит экс-чемпион России и СНГ по кикбоксингу, его тело с огнестрельным ранением головы.


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