Чемпиона мира по тайскому боксу убили в Москве

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян застрелен на юго-западе Москвы.

«Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов и скрылся», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Также информацию об убийстве подтвердила официальный представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, сообщив, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Отмечается, что Болян скончался на месте происшествия.

Болян трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

Также он установил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду спортсмен произвел 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами, сообщало Rusarminfo.

В 2004 году Болян переехал в Россию. В последнее время он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса (ВАК), был президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций.

Летом этого года в Петербурге был убит экс-чемпион России и СНГ по кикбоксингу, его тело с огнестрельным ранением головы.