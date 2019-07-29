Возбуждено дело в связи с гибелью экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко. Спортсмена нашли в Санкт-Петербурге на спуске к воде с огнестрельным ранением головы.

Уголовное дело завели после обнаружения 27 июля тела мужчины 1968 года рождения, передает РИА «Новости».

«Исходя из результатов первоначальных следственных действий, одной из основных версий следствия является самоубийство. Вместе с тем, в целях установления следственным путем всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в следственном управлении Санкт-Петербурга

В управлении добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются родственники, коллеги и знакомые спортсмена, а также назначается ряд судебно-медицинских экспертиз.

Ранее СМИ сообщали, что тело Карпенко обнаружили с огнестрельным ранением головы на спуске к воде у дома 2-4 по набережной реки Пряжки. Сын погибшего блогер Юрий Карпенко уверен, что его отца убили.

«Телефон, машину, все документы (он) оставил на работе и ушел в направлении Английской набережной, больше его никто и нигде не видел», – рассказал Карпенко-младший в социальных сетях.

Отмечалось, что супруга погибшего Анна также уверена, что спортсмен был убит.

Карпенко стал чемпионом СНГ по кикбоксингу в 1991 году, а в 1992 стал чемпионом России. После этого до 1997 годы выступал за немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин». В последнее время спортсмен работал тренером.