В Приднестровье готовы к диалогу с Молдавией

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20 февраля, понедельник | Последнее обновление — 16:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Приднестровье назвали заявления о выводе миротворцев неприемлемыми
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны.
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В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Приднестровье готовы к диалогу с Молдавией
МИД непризнанного Приднестровья заявил о готовности к диалогу с Молдавией на любом уровне
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Непризнанное Приднестровье готово к диалогу с Молдавией на любом уровне, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».
Игнатьев отметил, что в Приднестровье готовы на переговоры с Молдавией на любых условиях, при этом молдавские власти избегают равноценного диалога, что расценивается в Тирасполе, как проявление гибридной войны, передает ТАСС.
Ранее кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил о том, что планирует добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил газете ВЗГЛЯД, что происходит милитаризация Молдавии, которая представляет угрозу.
Российские военные взяли Артемовск в полукольцо
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Российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, судя по карте боевых действий, Артемовск находится в каре, полуокружении, в городе идут бои. Российские военные готовятся к началу артобстрела западной части города, за которой в данный момент наблюдение затруднено, передает ТАСС.
Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
«Призывают постоянно, ведь «мобиков», по мнению киевского командования, не жалко. Уже потом расходуют кадровых военных и наемников», – пояснил он.
Эксперт также отметил, что в последнее время артиллерийские атаки на Донецк стали менее интенсивными. Он связывает это с нехваткой боеприпасов у украинских военных, напомнив, что российские военные недавно уничтожили американские гаубицы М777 и РСЗО. В этой связи крупную часть артиллерии Киев вынужден перебросить на Артемовск и Угледар.
По мнению Гагина, взятие Артемовска российскими военными является вопросом времени, однако торопиться не стоит.
«Когда спрашивают, почему так долго, я просто приглашаю людей на фронт: приезжайте, посмотрите, как здесь, чтобы понять, почему так медленно. Сейчас мы стараемся беречь личный состав и как можно качественнее поражать живую силу противника. Я бы не торопился, продолжал бы перемалывать части противника. Это удобно и уже отработано», – пояснил он.
Эксперт добавил, что Артемовск уже перестал быть «городом-крепостью, где ВСУ могли показать всему миру стойкость своих солдат», сейчас он стал «пунктом утилизации военнослужащих Украины».
Гагин пояснил, что потери ВСУ в Артемовске составляют тысячи и тысячи человек. По его словам, бывают дни, когда ВС России ликвидируют за один день сотню бойцов ВСУ – это очень много на таком участке фронта.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом
Kresy: Активисты в Варшаве сорвали встречу с украинской писательницей Забужко
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Kresy, активисты прервали «скандальную» встречу в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza с участием Забужко, ставящей под сомнение Волынскую резню и восхваляющей националиста Романа Шухевича, выразив несогласие с «пропагандой исторической лжи» с ее стороны, передает РИА «Новости».
Во время выступления Забужко активисты выкрикивали лозунг «Бандеровцы – домой» и развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример – Бандера».
Ранее обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой.
Мирошник объяснил отказ Зеленского защищать Артемовск «любой ценой»
Экс-посол ЛНР Мирошник: Зеленский ждал удобного случая, чтобы «слить» Артемовск
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ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, но Украина ждала удобного случая, чтобы сдать город, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планов удерживать Артемовск любой ценой нет. Хотя еще в начале февраля в Киеве заявляли, что оставлять населенный пункт не планируется.
«Зеленский изначально говорил, что не станет сдавать Артемовск только потому, что ему нужно было дождаться определенных событий. Встреча в Рамштайне прошла, поэтому надо начинать «сливать» город. Ну а после визита Байдена в Польшу можно окончательно собирать вещи и уходить», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В Артемовске уже перемолото огромное количество живой силы и техники ВСУ. Между тем все политические цели, которые ставил Зеленский, неимоверно высокой ценой, но выполнены. Надо понимать, что у Киева нет постоянных смыслов, есть лишь трансформирующиеся трактовки, нередко противоречащие друг другу», – продолжил собеседник.
«Раньше мы слышали заявления о том, что ВСУ не сдадут Мариуполь, потому что в противном случае закончится Украина. Та же история была с Волновахой и Соледаром. Сейчас Зеленский даже не вспомнит, что еще недавно он возил Байдену знамя из Артемовска. Вероятно, далее мы увидим нечто подобное в Краматорске или Славянске», – рассуждает дипломат.
«Что касается военной обстановки в Артемовске, мы полностью исключаем лобовые удары до тех пор, пока не будет размягчено противодействие противника. Дороги, ведущие в город, под нашим огневым контролем, что затрудняет поставки вооружения и провианта для ВСУ. Ситуация для Украины с каждым днем ухудшается», – заключил Мирошник.
Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, заявил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий. По его словам, Артемовск – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе, для Киева важно его удержать, но не «чтобы все погибли».
При этом еще в начале февраля Зеленский на пресс-конференции саммита ЕС – Украина говорил, что киевские власти намерены «бороться сколько смогут», и город сдавать «никто не будет»
Зеленский также выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. При этом уже сейчас ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Ранее власти Украины также призвали жителей Артемовска немедленно покинуть город.
Тогда эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Согласно заявлению советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские военные сейчас постепенно окружают Артемовск и готовятся наносить удары по точкам в западной части города. Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское начальство оказалось перед выбором – нести тяжелые потери при обороне Артемовска или сдать его наступающим российским силам.
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Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя
Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico.
По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям.
Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Российские военные уничтожили на Украине большую часть западной военной техники
СВР: Российские военные уничтожили на Украине большую часть западной военной техники
В период с декабря 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, большая часть из предоставленного уничтожена российскими военными, сообщили в пресс-службе СВР.
По информации Службы внешней разведки России, помимо комплексов ПВО, танков и БМП, киевское командование получило порядка 9800 ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тыс. снарядов, большая часть из предоставленного уже уничтожена, передает РИА «Новости».
Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель объявил, что Украине не хватает боеприпасов, в связи с этим ЕС разрабатывает новую программу финансирования.
Также стало известно, что экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС пройдет 6–7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.
Минобороны опровергло сообщения об увольнении боевых офицеров ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли увольнение офицеров армейских корпусов ЛНР и ДНР после вхождения в состав ВС РФ
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Сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что с 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав ВС РФ.
В Минобороны подчеркнули, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности.
Отмечается, что ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось.
«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее в Сети распространилась информация, что Эдуард Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования, пишет РБК.
Позже Эдуард Басурин заявил, что больше не является официальным представителем народной милиции ДНР, он пенсионер.
В Совфеде оценили слова Борреля о членстве Украины в европейской семье
Сенатор Долгов назвал заявление Борреля о членстве Украины в европейской семье чистой демагогией
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Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС, Боррель просто отрабатывает повестку США. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Константин Долгов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи из-за того что ее бомбят, осталось только институционализировать это решение.
«Если Украина выживет как самостоятельное государство, в чем я сомневаюсь, то ее путь в ЕС будет очень долгим и непростым. Помимо поляков и прибалтов мало кто вообще поддерживает эту идею. Да и сама страна не соответствует практически ни одному критерию», – считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Боррель меньше всего обеспечивает интересы европейских стран. Он, равно как и Урсула фон дер Ляйен, фактически посажены на места американцами. Именно поэтому их основная задача – отрабатывать повестку Вашингтона», – продолжил собеседник.
«Очередное заявление главы внешнеполитической службы ЕС – чистая демагогия. В нынешнем состоянии разрухи Украина почти никому не нужна. Причин много – и политические, и экономические, и военные. Саммит ЕС в Киеве показал, что заявка Украины на вступление в союз просто похоронена», – заключил Долгов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Мюнхене заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят. По его словам, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям.
Боррель также сообщил, что Украине не хватает боеприпасов, поэтому ЕС разрабатывает новую программу финансирования, которая даст возможность нарастить их производство. Также он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия. Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.
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Швейцарские болельщики напали на россиянина за русскую речь
Сына пресс-атташе тульского ФК «Арсенал» избили на стадионе в Базеле за русскую речь
Сын пресс-атташе тульского футбольного клуба «Арсенал» Артем Овсянников сообщил, что был избит на стадионе швейцарского «Базеля».
Инцидент произошел в воскресенье на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. По словам Овсянникова, неизвестный мужчина подошел нему сзади и ударил по ноге, после чего его пытался ударить другой мужчина, возмутившийся русской речью, передает РИА «Новости». При этом стюарды стадиона никак на нападение на россиянина не отреагировали, хотя камеры видеонаблюдения должны были зафиксировать инцидент.
«Хотел бы прояснить, что я обычный турист, который случайно купил билет на фанатский сектор, потому что на сайте непонятно, где он находится. Но главное: почему эти болельщики настолько агрессивны? Я этого не понимаю. Прошу «Базель» сделать все возможное, чтобы к этим болельщикам применили санкции», – заключил он.
Ранее официальный представитель МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил, что власти Швейцарии намерены без участия России пересмотреть стратегию отношений между странами.
Зеленский заявил о непростой ситуации на угледарском направлении
Президент Украины Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар
Президент Украины Владимир Зеленский назвал непростой ситуацию на фронте в районе города Угледар.
Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего в новом расширенном формате, в ходе которого генерал ВСУ Юрий Содоль докладывал, что на угледарском направлении ситуация очень непростая, передает ТАСС.
Зеленский добавил, что на заседании ставки главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о ситуации в целом на фронте, сделав особый акцент на мобилизации. По словам Зеленского, речь шла о подготовке действий украинской стороны на ближайшую перспективу. Зеленский также сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о формировании новых бригад так называемой гвардии наступления.
Напомним, в минувшую субботу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на угледарском направлении.
На Крымском мосту остановлено движение автотранспорта из-за крупного ДТП с жертвами
Из-за столкновения трех легковых автомобилей на Крымском мосту полностью остановлено движение автотранспорта, сообщили в экстренных службах.
По данным аварийных служб, в результате ДТП на Крымском мосту в сторону Керчи погибли три человека, один пострадал. Движение автотранспорта в данный момент остановлено в обе стороны, передает ТАСС.
Как позднее сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, движение будет возобновлено через час-полтора.
«Пробка есть, но небольшая. Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Экстренные службы выехали сразу туда», – отметил он.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел инцидент, был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке
ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке
Воздушно-космические силы России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ ВКС России нанесли вечером в воскресенье, передает РИА «Новости».
Днем ранее российские войска уничтожили в Авдеевке и Красногоровке три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В январе российский боец рассказал о британских, польских, немецких и французских наемниках ВСУ под Авдеевкой.
Движение по Крымскому мосту восстановили
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили
Автомобильное движение по Крымскому мосту, остановленное после крупного ДТП с жертвами, восстановили.
О возобновлении движения отчитались в администрации Темрюкского района Краснодарского края, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 7.10 из-за столкновения трех легковых автомобилей на Крымском мосту было полностью остановлено движение автотранспорта.
В аварии погибли три человека. В Минздраве Крыма позднее сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В Упрдор «Тамань» добавили, что во время ДТП шел дождь, однако видимость была хорошей, гололеда не отмечалось.
Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
«Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Байден и Зеленский встретились в Киеве
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, сообщает украинское издание «Страна».
В Сети появились первые фотокадры, на которых Зеленский с Байденом смотрят в камеру и обмениваются рукопожатием, передает РИА «Новости».
Как отметил корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter (запрещен в России), глава США находится в Киеве с необъявленным визитом, куда прибыл на поезде в понедельник утром.
Ранее СМИ сообщили о прибытии Байдена в Киев. Лидеры стран прошли по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник рассказал о «сюрпризе», который заключается в прибытии в Киев «важных партнеров» в преддверии годовщины начала российской спецоперации.
Пассажир выбежал голым на взлетно-посадочную полосу в Домодедово
В пятницу в столичном аэропорту Домодедово дебошир устроил перепалку на борту и выбежал на взлетно-посадочную полосу, где разделся, а затем попытался убежать от сотрудников аэропорта.
Как сообщает издание MSK1 со ссылкой на социальные сети, скандал устроил пассажир рейса Москва-Казань по имени Алексей. Отмечается, что на борту сильно матерился и громко разговаривал. Бортпроводница сделала ему замечание, после чего мужчина выбежал на улицу и начал раздеваться.
В пресс-службе авиакомпании S7, выполнявшей авиаперевозку, корреспонденту MSK1 сообщили, что мужчина «нарушил правила поведения на борту»: у мужчины были признаки алкогольного опьянения, он не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался.
По решению командира воздушного судна был вызван наряд полиции. Во время ожидания наряда полиции пассажир вышел из самолета на перрон, разделся. После прибытия сотрудников полиции, пассажир был задержан и снят с рейса.
На пассажира составили административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Ранее полиция задержала на Курском вокзале в центре Москвы мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами.
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