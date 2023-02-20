СК возбудил более 150 дел о фейках про ВС России

Эксперт указал на неудачу первой встречи представителей США и Китая после инцидента с аэростатом

Политолог Ткаченко: Первая встреча Блинкена и Ван И после инцидента с аэростатом прошла неудачно

Очевидно, что Вашингтон заинтересован в сохранении диалога с Пекином. Но Штатам это надо для последующего давления на Китай, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя итоги встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

«По итогам встречи Энтони Блинкена и Ван И стоит в первую очередь обратить внимание на тон заявления Госдепа. Традиционно, когда переговоры проходят совсем не по плану, в итоговом сообщении излагается лишь позиция одной стороны», – рассказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Нынешние переговоры – не исключение. Итоговое резюме сделано в худших традициях холодной войны. И это дает нам основания полагать, что разговор прошел неконструктивно для обеих стран», – полагает собеседник.

По словам эксперта, оценить возможную степень эскалации отношений Вашингтона и Пекина не представляется возможным. «Мы пока не знаем, до какой степени Джо Байден намерен отстаивать интересы американских компаний, которые из-за его же политики оказались в Китае под давлением», – пояснил он.

«И самое главное, сам Пекин не дает понять, насколько он намерен вернуть себе Тайвань к 2027 году, о чем уже говорят эксперты. Вместе с тем важен сам факт состоявшейся встречи. Судя по всему, Штаты настроены на некий диалог. Другое дело, что он нужен им для дальнейшего давления на Китай», – говорит политолог.

Ткаченко также согласился с тем, что нынешнее противостояние Китая и США в некотором роде имеет предпосылки, аналогичные тем, которые были перед началом спецоперации России на Украине.

«США не соблюдают «политику одного Китая», в которой четко сказано, что Вашингтон не должен направлять на Тайвань официальных лиц. Но уже неоднократные визиты делегаций говорят о том, что Белый дом нарушает статус-кво. Китай, конечно, пока не выдвигал никаких ультиматумов в адрес Вашингтона. Но ситуация обостряется», – пояснил он.

«Стоит отметить, что нынешнее положение дел в американо-китайских отношениях полезно и для России. Нам не свойственно «дружить с кем-то против общего врага». Но США вынуждены сейчас пересматривать приоритеты, переключая внимание с Украины и Европы на азиатский регион», – заключил Ткаченко.

Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Это первый диалог двух стран после инцидента с китайским аэростатом.

В Госдепе сказали, что встреча прошла «вдали от СМИ». Блинкен заявил о нежелании США начинать «новую холодную войну» с Китаем, но предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки спецоперации России на Украине.

США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он также отметил, что «предоставление летальной помощи России приведет к серьезным последствиям» в отношениях двух стран.

Вместе с тем Ван И не стал извиняться перед Блинкеном за историю с аэростатом. Вместо этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая потребовал от госсекретаря США устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в ситуации с аэростатом.

Как сообщили в МИД Китая, на переговорах в Мюнхене Ван И озвучил «твердую и справедливую позицию» Пекина. Он потребовал от США «изменить курс».

Напомним, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провел над Северной Америкой девять суток. Китай выразил протест, заявив, что речь идет о гражданском объекте, который выполнял метеорологические исследования и залетел в воздушное пространство США случайно.

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