Рабочая группа по вопросам СВО представила концепцию комплексной реабилитации военнослужащих, она включает медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку, юридическое сопровождение, а также содействие в трудоустройстве.

Программа комплексной реабилитации предусматривает межведомственное взаимодействие на всех этапах сопровождения военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. Ее можно будет реализовать в любом регионе, отметила замруководителя рабочей группы по вопросам СВО Анна Кузнецова, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

В Луганске она провела ВКС с представителями министерств, профильных ведомств, регионов и общественных организаций.

Кузнецова напомнила, что президент поручил правительству разработать программу профессиональной подготовки, трудоустройства, реабилитации, психологического сопровождения участников специальной военной операции, консультационному сопровождению их семей.

«Наша рабочая группа (по вопросам СВО) при участии экспертов разработала решение, объединяющее усилия заинтересованных ведомств, некоммерческого сектора, экспертов и ученых, включая добровольческие, волонтерские, общественные и ветеранские организации. Этому предшествовал тщательный анализ ситуации, выезд в регионы, посещение госпиталей, опыт работы общественных организаций. Мы видим необходимость в системных подходах, недостаточность информирования военнослужащих, мобилизованных, добровольцев о тех или иных путях решения их проблем. Концепция комплексной реабилитации дает возможность предоставить участникам СВО доступную оперативную помощь по таким направлениям, как медицинская реабилитация, психологическое сопровождение, юридическая помощь, а также социальная поддержка и адаптация», – пояснила Кузнецова.

Она отметила, что концепция комплексной реабилитации начала реализовываться в Московской области и Пермском крае. Подобраны учреждения, где военнослужащие могут получить помощь в формате «одного окна».

«Концепция предусматривает маршрутизацию помощи – военнослужащий обращается в одно учреждение и единожды. На протяжении всей работы осуществляется не только сопровождение, но и контроль решения вопросов», – сказала замруководителя рабочей группы.

Кузнецова подчеркнула, что одной из ключевых задач при реализации концепции является совершенствование производства технических средств реабилитации.

«Мы провели несколько встреч со специалистами, с научными сотрудниками, руководителями научных производств. Перечень доступных технических средств реабилитации ограничен, в нем не хватает инновационных разработок. От применения современных протезов и других технических средств реабилитации во многом зависит не только успех восстановления после получения травм и ранений, но и возможность активной полноценной жизни», – сказала она.

Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.