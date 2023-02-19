МИД Эстонии намерен попросить ЕС ввести санкции против молдавских «олигархов»

|
19 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 14:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рар: «Простодушие» Бербок вызывает умиление у немецкого общества
Разделы
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце 18 века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны.
Подробности...
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах.
Подробности...
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии.
Подробности...
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
МИД Эстонии намерен попросить ЕС ввести санкции против молдавских «олигархов»
МИД Эстонии намерен обратиться в ЕС с просьбой ввести санкции против «олигархов» из Молдавии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит Евросоюз ввести санкции в отношении «олигархов», которые связаны с «беспорядками» в Молдавии.
Согласно Bloomberg, которое взяло интервью у Рейнсалу, министр на следующей неделе попросит ЕС «ввести ограничительные меры и внести в списки этих олигархов, которые действуют в ущерб безопасности Молдавии», передает РИА «Новости».
Он не назвал потенциальных подсанкционных лиц, только упомянул «того, кто находится в Израиле».
Ранее Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение в связи с акцией протеста в Кишиневе.
Захарову удивила формулировка внесения в санкционный список ЕС
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о санкциях призналась, что ее внесли список с формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
После признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале разработок санкций против России еще до начала СВО Захарова заявила, что она была включена в список с удивительной формулировкой. По ее словам, ее обвинили в содействии развертыванию войск на Украине, написала Захарова в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД отметила, что провокации тщательно разрабатывались, подготовка к конфлитку велась основательно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года.
Статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины разозлила Киев
МИД Украины потребовал от Financial Times провести редакционное расследование после публикации статьи о торговле оружием
После интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы Financial Times, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины, МИД Украины потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование.
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, передает RT.
Николенко на своей странице в соцсети Facebook* потребовал от издания немедленно провести редакционное расследование для выяснения обстоятельств появления материалов, которые якобы имели признаки дезинформации в интересах России, сообщает интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Спикер МИД Украины заявил, что приводимые в статье цитаты Гаврилицы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Кроме того, автор статьи, по словам Николенко, не приводит никаких доказательств своих утверждений о контрабанде оружия с Украины.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что статья должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов.
В своем интервью Financial Times Наталья Гаврилица, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Молдавии, заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности, распространяется торговля людьми и контрабанда оружия. Она пояснила, что в связи с конфликтом на Украине в Молдавии участились случаи торговли людьми, а также вырос незаконный оборот товаров и оружия с территории Украины. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев нуждается в помощи ЕС, чтобы не позволить сетям торговли людьми разрастаться, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
Блинкен заявил о столкновении Молдавии с «идеальным штормом»
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с приписываемыми России «заговорами» против Молдавии
|
|
Глава Госдепа Энтони Блинкен утверждает, что США обеспокоены сообщениями о якобы имеющимися у России планами дестабилизации обстановки в Молдавии.
На встрече в Мюнхене с президентом Молдавии Майей Санду Блинкен выразил поддержку безопасности, независимости, территориальной целостности Молдавии, а также ее усилиям в области реформ, передает ТАСС.
При этом, как заявил Блинкен. Вашингтон встревожен из-за «заговоров», якобы «исходящих со стороны России» и направленных на «дестабилизацию правительства». По мнению Блинкена, Молдавия столкнулась с «идеальным штормом в плане угроз, исходящих извне», которые оказывают сильное влияние «внутри» Молдавии.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен подчеркнул американскую помощь Молдавии «в повышении политической и экономической устойчивости».
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя. По этой версии, полученные от Киева документы свидетельствуют о подготовке диверсий с привлечением граждан других стран. Москва заявила, что утверждения Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» ничем не обоснованы.
Россия решила выслать четырех австрийских дипломатов
МИД: Россия вышлет четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры
Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата, они должны покинуть страну до конца дня 23 февраля, заявили в МИД России.
Посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер в четверг был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой четырех российских дипломатов, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
В МИД России заявили, что в качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрии в РФ объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до конца 23 февраля.
Также австрийскому послу указали на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Россия пообещала не оставить без последствий эту ситуацию.
Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.
Кандидат в премьеры Молдавии сообщил о планах «демилитаризации Приднестровья»
Кандидат в премьеры Молдавии заявил о планах добиться «демилитаризации Приднестровья»
Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил о том, что планирует добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
По его словам, власти страны нацелены на мирное разрешение приднестровского конфликта. Важно, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, это необходимо для демилитаризации региона, добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку. Также в отставку ушло все правительство. Кандидатом в премьеры по представлению президента Майи Санду стал Дорин Речан.
Политолог Асафов: В Европе забыли о смысле санкций против России
|
|
В Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся антироссийские санкции. Именно поэтому случаются такие абсурдные моменты, как возможный запрет поставок унитазов в Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В десятом санкционном пакете Евросоюз предлагает запретить экспорт сантехники в РФ.
«Санкции – это экономический терроризм Запада с целью нанести ущерб мирному населению России. Но при этом на словах декларирутся, мол, «мы вводим ограничения только против военного сектора и сектора двойного назначения», – говорит политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.
Из-за ранее введенных санкций россияне не могут купить разные программные продукты, игры в магазинах приложений. «Попробуйте заплатить с помощью смартфона за батон хлеба. Это стало возможным лишь недавно, наши специалисты решили эту задачу. Но сейчас в попытке найти еще какую-то тему в Европе предлагают запретить экспорт унитазов, то есть вынуждены доходить до абсурда. Для них изначально стояла и стоит задача терроризировать население в надежде на то, что оно начнет хуже относиться к власти», – считает эксперт.
Асафов добавил, что на Западе ищут хоть какие-то способы уязвить Россию, именно поэтому речь зашла о запрете на экспорт сантехники. «Им приходится выдумывать хоть что-то для хайпа, чтобы поддерживать эту тему как можно дольше. Также им нужно привлечь внимание к «юбилейному» – десятому пакету, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет введен в годовщину начала СВО», – считает собеседник.
Политолог напомнил, что ранее американцы говорили о том, что санкции вводятся не для того, чтобы нанести ущерб россиянам, а чтобы уменьшить прибыли России от продажи нефти. Будто бы это никак не связано. «Но в США и Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся эти санкции. Они плывут в том фарватере, который нарисовали им американцы и поэтому случаются такие абсурдные моменты», – подчеркнул Асафов.
О том, что Евросоюз планирует включить в новый пакет антироссийских ограничений запрет на экспорт в Россию сантехники, в том числе унитазов, биде и сливных бачков, пишет EU Observer. Эти и другие товары перечислены в документе объемом 146 страниц. Там же упоминаются шины и перьевые ручки.
Предложенный Урсулой фон дер Ляйен десятый пакет санкций с торговыми запретами будет составлять 11 млрд евро. В четверг Европарламент призвал ЕС одобрить этот пакет до конца февраля. Поставлена задача существенно расширить сферу действия санкций путем запрета импорта российского ископаемого топлива, урана и алмазов. Депутаты предложили Еврокомиссии «обеспечить правовой режим, позволяющий конфисковать российские активы, замороженные ЕС» с тем, чтобы впоследствии «использовать их для восстановления Украины».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт указал на хамство МИД Украины в адрес Financial Times
Политолог Скачко: Киев навязывает жесткую цензуру мировым СМИ
|
|
Власти Украины, пользуясь вседозволенностью со стороны Запада, творят всевозможные безумства и абсолютно уверены в своей безнаказанности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины в Молдавию и торговле людьми разозлила украинских дипломатов, призывавших к расследованию публикации.
«Причин у такого поведения МИД Украины несколько. Во-первых, некоторые украинцы недолюбливают молдаван, считают их глупыми и необразованными. Кроме того, в Молдавии сменилось правительство, а значит провести полноценное расследование того, в чем обвиняется Украина, не получится», – рассказал киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Вместе с тем Западу крайне невыгодно, чтобы кем-либо проводились следственные действия в отношении передаваемого ими оружия», – отметил собеседник.
«В итоге украинские чиновники повели себя в отношении Financial Times так, как они ведут себя с неугодными СМИ внутри страны. Это жесткая цензура и никакой свободы слова. Тем самым офис Зеленского и его дипломаты подчеркивают: нам можно все, у нас полный карт-бланш. И это чувство безнаказанности порождает агрессию в отношении даже тех СМИ, которые поддерживают ВСУ», – акцентировал Скачко.
Ранее МИД Украины потребовал от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование. Поводом для этого стало интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины.
Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, а также заявил, что опубликованное интервью якобы имеет признаки дезинформации в интересах России.
Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью изданию Financial Times заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности. Она пояснила, что в связи с текущим конфликтом в Молдавии участились случаи незаконного оборота вооружений. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев отчаянно нуждается в помощи ЕС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Bloomberg: В Европе начинается новая милитаризация
|
|
Впервые после распада СССР страны Запада наращивают закупки военной техники, пишет газета Bloomberg. Государства Европы планируют существенную модернизацию армий, чтобы соответствовать уровню «грядущих угроз». Мир стал свидетелем начала новой гонки вооружений, отмечает издание.
Военный кризис на Украине привел к началу новой гонки вооружений, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что конфликт быстро перерос в «регулярные военные действия высокой интенсивности», чего Европа не видела с 1945 года. Данный факт заставляет многие страны пересмотреть устоявшиеся подходы к техническому обеспечению собственных армий.
Тем самым перечеркнут длительный период, когда после распада СССР страны Европы начали сокращать численность сухопутных войск. Новая реальность привела к увеличению расходов на оборону, наращивание производственных мощностей ВПК и рост закупок танков, средств артиллерии и ПВО.
Милитаризация Европы заметна при изучении роста объемов продаж компаний ВПК, которые демонстрируют невероятные финансовые результаты. Например, акции немецкого концерна Rheinmetall и шведского Saab увеличились в стоимости больше чем на 100%. Изменились и требования заказчиков продукции. Растет спрос на БПЛА, появляются смелые идеи модернизации имеющихся образцов вооружения.
В частности, британская компания BAE Systems Plc сумела внедрить давнюю инициативу по изменению конструкции американских боевых машин Bradley. Новые образцы будут выходить с дополнительной броней для защиты от современных противотанковых ракет, а также с креплениями для установки противодронных средств. Разумеется, подобные технические решения скажутся на итоговой стоимости продукта.
Польша стала одним из лидеров гонки вооружений. Ассигнования Варшавы на оборону в 2023 году выросли более чем в два раза. Из центрального бюджета страны выделено 22 млрд долларов на закупку вооружений. Часть средств прошла по частным армейским фондам, которые были созданы после начала СВО. Таким образом,
Варшава потратит на военные нужды около 4% ВВП и станет одним из лидеров НАТО по этому показателю.
Министр обороны страны Мариуш Блащак сообщил, что Польша планирует создать две новые дивизии с целью усиления обороноспособности центральной и восточной частей государства. По его мнению, для этого может потребоваться привлечение около 20 тыс. военнослужащих.
Помимо этого, Варшава выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS, что практически равно общему количеству моделей, выпущенных корпорацией Lockheed Martin за все время ее существования. На этом фоне компания заявила об увеличении производства продукции до 96 образцов в год.
При этом нетерпеливость Польши вынуждает ее обращаться к южнокорейским концернам. В частности, страна оставила заявку на приобретение 218 «близнецов HIMARS», реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo. Первая партия, состоящая из 18 моделей, ожидается уже в этом году.
Также Варшава планирует поставку 366 американских Abrams и 1000 корейских танков Panthers K2. Отмечается, что большая часть последних будет собрана на территории Польши. Таким образом, страна потенциально может потратить около 25–30% оборонного бюджета только на закупку новых вооружений.
К заветному показателю в 2% от валового продукта стремится и Германия, которая заявляет о готовности вложить 100 млрд евро в перевооружение страны. Сообщается, что в следующем году Берлин увеличит оборонный бюджет страны еще на 10 млрд евро.
Тем не менее ФРГ сталкивается с рядом серьезных проблем, вызванных желанием существенно нарастить расходы на военные нужды. Преодолеть трудности государству помогают частные предприятия. Так, немецкая Rheinmetall AG активно инвестирует в строительство новых заводов.
Причем определенный процент средств уходит в соседние страны: часть денег компании поступила в Венгрию, где планируется заложить мощности для создания снарядов и танков. Инициативу Олафа Шольца по разработке «европейского воздушного щита» активно поддерживает Diehl Defense, существенно увеличившая темпы производства противоракетных систем IRIS-T.
Франция также стремится реструктурировать свои силы для ведения боевых действий высокой интенсивности.
Правительство объявило о выделении 400 млрд евро на период 2024–2030 годов, что на треть превышает текущие шестилетние планы расходов на ВПК. Издание отмечает, что наиболее трудно в текущей ситуации приходится Великобритании. Сообщается, что министр обороны страны планирует запросить 10 млрд фунтов стерлингов для дополнительного увеличения средств на «восстановление вооруженных сил» страны. Подчеркивается, что правительство осознает невозможность дальнейшего следования военной политике, запланированной еще в 2021 году.
Перевооружением обеспокоилась и Венгрия. Будапешт заказал 45 новых танков Leopard II, 218 БМП Lynx, неустановленное количество вертолетов Airbus 225 и PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления противовоздушной обороны.
За пределами Европы наблюдаются схожие процессы. Так, сообщается, что Индия запросила дополнительные модели ПЗРК, которые планируется использовать на границе с КНР. Отмечается, что Нью-Дели намеревается диверсифицировать поставщиков вооружений, в частности, прибегнув к помощи западных стран.
При этом существенная часть бюджета страны была зарезервирована под контракты с отечественными производителями. Так, в новом году на поддержку собственного ВПК Индия заложила на 7% больше средств, чем в прошлом.
Ранее стало известно о том, что численность польской армии с начала 2022-го выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек.
При этом Германия заявила о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что страна в скором времени станет владелицей «самой большой традиционной армии в Европе».
Также появилась информация о том, что Германия в скором времени планирует объединение сухопутных войск с Нидерландами.
На это фоне Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню и начальнику Главного штаба генералу армии Тьерри Бюркару пересмотреть программу оснащения вооруженных сил на 2019–2025 годы с учетом современного геополитического контекста.
Ранее высокопоставленный американский генерал в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия более не может считаться боевой силой высшего уровня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова отреагировала на отчет ЕС о «блистательных успехах» в экономике
Коллективная евробюрократия отчиталась о «блистательных успехах своей внешнеторговой и экономической политики», умолчав о реальных цифрах, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она предложила не смотреть на то, с какой помпой в Евросоюзе рассказали о ситуации в экономике, а призвала посмотреть на реальные факты.
Так, потребители энергии сталкиваются с ростом цен «как на уровне частных домовладений, так и в промышленности», а сама экономика, ранее измерявшаяся двузначными числами, «находится в состоянии «около нуля».
Более того, по официальным данным, инфляция в ЕС «растет как на дрожжах» – около 10% по итогам 2022 года, в 2023 году согласно прогнозу ожидается от 5 до 10%.
Захарова отметила, что такие факты мало сочетаются с обещаниями еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони приспособиться к конъюнктуре. Особенно если учесть важное дополнение в отчете – риск еще большего повышения инфляции на 2024 год, заметила спикер МИД.
Дипломат также предложила проанализировать цифры, которых нет в отчете, однако они существуют «в головах у всех специалистов, кто занимается вопросами энергетики и экономики в ЕС». Так, согласно подсчетам независимых экспертов, на поддержание функционирования экономики ЕС было потрачено порядка 710 млрд евро.
«Только вдумайтесь: это больше, чем ВВП большинства стран – членов ЕС. Значительная часть этих дотаций в той или иной форме пошла на оказание помощи Германии, Франции и Италии, чей «успешный успех» колеблется в районе нулевых показателей», – подчеркнула она.
Захарова добавила, что «либеральные рыночные экономики выживают за счет государственных дотаций и субсидий, а евробюрократия на этом еще и наживается».
«Маркс с Энгельсом в гробу переворачиваются... Хотя почти два века назад Маркс точно описал суть еэсовского Брюсселя: «Бюрократия имеет в своем обладании государство. Одним словом – «Капитал. Постмодерн», – резюмировала представитель МИД.
Парламент Молдавии утвердил Речана новым премьером
Парламент Молдавии утвердил нового премьера и правительство
Молдавский парламент в четверг утвердил новое руководство страны, его должен возглавить бывший глава министерства внутренних дел Дорин Речан.
Речана утвердили в должности премьер-министра большинством голосов парламентариев, передает РИА «Новости». Вместе с ним утвердили и кабинет министров.
В 2010-2012 годах Речан занимал должность заместителя министра информационных технологий и связи, до 2015 года был главой МВД. В 2016-2022 годах трудился в разных международных организациях.
Предыдущим премьером Молдавии была Наталья Гаврилица, она объявила об отставке 10 февраля.
Сам Речан заявлял, что намеревается добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как президент Украины Владимир Зеленский повлиял на смещение молдавского правительства.
Санду попросила НАТО защитить Молдавию
Санду: Молдавия должна стать частью европейской архитектуры безопасности
|
|
Граждане Молдавии не поддерживают отказ от конституционного нейтралитета страны, заявила в воскресенье президент республики Майя Санду.
В ходе дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Санду заявила, что граждане Молдавии не поддерживают отказ от статуса нейтральной страны, хотя он «не сможет защитить Молдавию, передает «Интерфакс».
По ее словам, Молдавия должна быть частью новой европейской архитектуры безопасности и получить помощь для укрепления оборонного сектора.
Она вновь выразила опасения относительно «возможной дестабилизации ситуации в стране».
«В ход идут пропаганда, кибератаки, ложные сообщения о бомбах, и все это влияет на демократию в нашей стране. У нас давние партнерские отношения с НАТО, и мы им признательны. Нашим приоритетом сейчас являются проекты с немедленным эффектом. Нам нужна защита», – подчеркнула Санду.
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя.
В Европе обнаружили отсутствие исправных танков для Украины
Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины
После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.
Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».
Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.
Санкции ЕС и США против России начали разрабатывать за два месяца до СВО
Глава ЕП фон дер Ляйен: ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года
|
|
Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила при этом, что они надеялись, что до применения этих санкций не дойдет, передает ТАСС.
Глава ЕП высказалась за всестороннее увеличение давления на Россию и расширение поставок оружия и боеприпасов Украине, для чего, по ее словам, необходимо мобилизовать европейскую промышленность.
Сейчас, считает фон дер Ляйен, пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Для этого она предлагает использовать Европейский фонд мира.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.
В Молдавии нашли части упавшей ракеты
Молдавские пограничники обнаружили в северной части страны фрагменты ракеты, сообщили в пресс-службе молдавского МВД.
Части упавшей ракеты обнаружены в секторе пограничного пункта Ларга (район Бричаны), сообщили в МВД Молдавии, передает ТАСС.
Это четвертый случай падения ракеты на территории республики за период ведения военных действий на Украине. По данным МВД Молдавии, найденные ранее обломки соответствовали зенитной ракетной системе С-300.
После одного из подобных инцидентов послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест, а затем из страны выслали сотрудника диппредставительства.
Ранее Минобороны Румынии не подтвердило сообщения о якобы пересекших воздушное пространство государства двух российских ракетах.
Европарламент отклонил призыв к переговорам в резолюции по Украине
Европарламент во время голосования по резолюции к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине отклонил поправку, призывающую ЕС к мирным переговорам.
В резолюции предлагалось заменить пункт о том, что ЕП считает победу на Украине возможной только за счет поставок всех без исключения видов вооружений, на призыв к ЕС «приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров».
Переговоры предлагалось проводить с учетом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации, который предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, но европарламентарии отклонили поправку, передает ТАСС.
Ранее президент Бразилии отказался отправлять боеприпасы на Украину. Он предложил создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. По его словам, Бразилия готова внести свой вклад.
Между тем глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.
|
|