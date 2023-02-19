Конгрессмен уличил Белый дом в сокрытии психического состояния Байдена

Экс-врач Обамы и Трампа: Белый дом скрывает данные о психическом здоровье Байдена

Администрация США скрывает данные о психическом состоянии президента Джо Байдена, говоря, что он может исполнять свои обязанности без каких-либо ограничений, заявил конгрессмен (республиканец от штата Техас) Ронни Джексон, занимавший в 2013–2018 гг. должность лечащего врача президента США.

В четверг пресс-служба Белого дома обнародовала заключение лечащего врача президента США, который заявил, что «Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной».

Как заявил Джексон, выступавший личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа, американцы видят упадок психического здоровья Байдена, при этом в заключении его лечащего врача по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера «нет ни слова» об этом аспекте здоровья, передает ТАСС.

Он добавил, что письменное заключение врача Байдена Кевина О'Коннора лишь подтверждает то, что администрация настойчиво скрывает правду. По словам Джексона, он отправил в Белый дом «три письма с требованием проверить умственные способности Байдена и опубликовать результаты, но ответа так и не получил.

80-летний Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории.

Напомним, в Белом доме пообещали, что в скором времени опубликуют результаты ежегодной оценки состояния здоровья главы государства.