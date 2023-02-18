Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами

Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны

Любое назначение в структуре Минобороны России в сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.

«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, не назначает и не снимает командиров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.