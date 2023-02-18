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Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны
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Любое назначение в структуре Минобороны России в сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.
«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, у чеченских боевых офицеров, в числе которых и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, не назначает и не снимает командиров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».
«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
Американский офицер указал на заблуждение Запада о ситуации на поле боя на Украине
Подполковник армии США Дэвис: Ситуация для ВСУ опаснее, чем принято считать на Западе
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Несмотря на впечатление, создаваемое западными СМИ, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для американского военно-политического журнала 19fortyfive пишет, что многие на Западе считают «победу» Украины неизбежной, однако трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта показывает, что ситуация для Киева «гораздо более опасна, чем принято считать».
Автор статьи призывает не быть абсолютно уверенными в успехе Украины и советует не недооценивать Россию, которая эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику, передает РИА «Новости».
Запад должен ясно представлять себе шансы «войск Зеленского» в 2023 году, подчеркивает подполковник американской армии. По его словам, заявления американского генерала Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеки от истины.
Напомним, слова генерала США Марка Милли о «проигрыше» России насмешили британцев. Они назвали такие утверждения «чушью», отметив, что Россия значительную часть бывшей украинской территории.
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
Кадыров рассказал о разработанном Ростехом бронеавтомобиле «Ахмат»
Кадыров рассказал об использовании в зоне спецоперации на Украине бронеавтомобилей «Ахмат»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как по его просьбе Ростех разработал бронированный автомобиль «Ахмат», который уже хорошо показал себя в зоне специальной военной операции на Украине.
Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью указывал, что холдинг «КамАЗ» производит только гражданскую продукцию. Поэтому был создан новый автомобиль, названный «Ахмат» – машину создали после обращения Кадырова, который просил «сделать бронированную сзади кабину для грузовика». В качестве «базы» взяли «КамАЗ». Новый автомобиль оказался очень популярным, сказал Чемезов, Минобороны заказало «огромное количество этих машин».
Кадыров подтвердил в Telegram, что обратился к Чемезову с предложением о «бронированном автомобиле» для бойцов на передовой, так как опыт боевых действий указывает на «необходимость в автомобилях для более быстрого передвижения небольших групп бойцов как в городских условиях, так и на открытой местности». По словам главы Чечни, Ростех разработал «прекрасный, мощный, надежный бронированный автомобиль под названием 3-СТС «Ахмат» всего лишь за 25 дней». В зоне СВО машины продемонстрировали «большую надежность».
Кадыров сообщил, что первую партию приобрели для подразделений «Ахмат», бойцы «прекрасно прошли на них первые фронтовые километры». По его словам, работа над машинами «полностью себя оправдала», а заказы выросли в несколько раз. Глава Чечни выразил уверенность, что бронеавтомобиль «не раз громко заявит о себе на линии фронта и будет надежным помощником в деле защиты интересов России на территории Донбасса и Украины».
В августе предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации.
Польский генерал призвал прекратить отправлять Украине «барахло»
Польский генерал Скшипчак призвал частично разоружить армию ради поставок Украине
Варшаве следует прекратить отправлять на Украину «барахло» – изношенное снаряжение со складов, призвал бывший командующий сухопутными силами Польши и замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак.
Скшипчак считает, что польской армии следует частично разоружиться и отдать Украине оборудование из воинских частей, пишет Ura.ru со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
Польский генерал выразил уверенность, что Украина не одержит «победу» с технически устаревшим оружием. Польше же, по его словам, ничего не угрожает, а потому она может пожертвовать собственными запасами.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вряд ли стоит ожидать завершения боевых действий на Украине до конца 2023 года.
Столтенберг назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для НАТО с победой России
Генсек НАТО заявил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с риском победы России
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Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, необходимо вооружаться, модернизировать армии и готовиться к продолжению противостояния, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене.
Столтенберг ответил на вопрос о риске эскалации конфликта на Украине из-за военной помощи НАТО. По его словам, безопасных вариантов нет, но риск победы Путина гораздо выше, в связи с чем, необходимо наращивать как производство оружия, так и его поставки на Украину, передает ТАСС.
Генсек заявил, что НАТО необходимо всесторонне вооружаться, модернизировать армии и укреплять отношения между европейскими странами и США, готовясь к продолжению противостояния с Россией при любом развитии событий.
Также Столтенберг призвал укреплять защищенность инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование в информационной сфере, для «противодействия дезинформации».
Ранее Столтенберг призвал НАТО быть готовым к длительному противостоянию с Россией.
Медведев резко отреагировал на слова Столтенберга об «опасности победы России»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине, что значит риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил слова Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО «опаснее», чем риск эскалации конфликта на Украине.
«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для альянса с победой России.
Журналиста Андрея Лошака признали иноагентом
Минюст внес в список иноагентов журналистов Андрея Лошака и Андрея Зубова
Журналист Андрей Лошак, публицист Андрей Зубов, а также НПО «Школа свободной мысли» включены в реестр иноагентов, сообщили в Министерстве юстиции России.
Как следует из материалов министерства на сайте, Зубов*(признан иноагентом) участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Лошак*(признан иноагентом) участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против СВО, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами.
В свою очередь школа свободной общественной мысли «Возрождение»*(признана иноагентом) выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, изменению конституционного строя. Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает за границей.
Ранее в реестр иноагентов были включены певица Земфира*(признана иноагентом), бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*(признан иноагентом), политолог Аббас Галлямов*(признан иноагентом) и еще пять физлиц.
В Конгрессе США оценили вероятность попытки Украины вторгнуться в Крым
Конгрессмен США Смит заявил о существовании консенсуса по вопросу о возможной попытке Украины захватить Крым
Существует консенсус относительно того, что Украина не будет пытаться силой захватить Крым, заявил старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.
По мнению Смита, «люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым». Однако Смит не стал полностью исключать возможность того, что Украина предпримет попытку захвата Крыма. На полях Мюнхенской конференции по безопасности конгрессмен заявил, что данный вопрос должен решать Киев, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Он заявил, что рано или поздно нужно будет начать переговоры о завершении конфликта. Как полагает Смит, Украине требуются гарантии безопасности, которые позволят США и их союзникам продолжить подготовку украинских силовиков и поставки вооружений Киеву. Смит заявил, что это необходимо, чтобы Россия не стала возобновлять боевые действия «после того, как она переведет дыхание и пройдет несколько лет».
Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму. При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».
Стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке
Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Барбашов сообщил о подготовке Киевом провокации
Мирных жителей Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии, заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как указывает Барбашов, «николаевский областной прокурор рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан», которые погибли, когда город контролировали российские войска, передает РИА «Новости».
Снигиревка оставалась под контролем России в течение восьми месяцев, и все это время находилась под неизбирательным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины. Как заявил Барбашов, ВСУ «намеренно и целенаправленно убивали жителей». Сейчас жертв украинских обстрелов «пытаются выдать за жертв российской армии», сказал он.
Барбашов подчеркнул, что «всех задержанных по подозрению в сотрудничестве» с Украиной, с которыми велись следственные действия «за время пребывания в Снигиревке российских правоохранительных органов», отпустили «целыми и невредимыми». И Киеву, и местным жителям это известно, сказал он.
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе которой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. Позднее снова перешла под контроль Киева.
Российский флаг установили на бывшем здании парламента в немецком Потсдаме
Неизвестные установили российский флаг на бывшем здании парламента в Потсдаме
Неизвестные установили российский флаг на башне здания, где раньше заседал земельный парламент Бранденбурга, в Потсдаме, также на стены нанесли букву Z, сообщили местные СМИ.
По информации агентства dpa, начато расследование из-за нарушения неприкосновенности жилища и нанесении материального вреда. Газета «Тагесшпигель» сообщила, что российский флаг появился на крыше здания в минувший четверг, передает ТАСС.
Уточняется, что ландтаг (земельный парламент), местные жители называют его «кремлем», проводил там свои заседания до 2013 года. Примечательно, что собственнику здания приказано удалить надписи со стены.
В марте прошлого года власти ряда федеральных земель ФРГ приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z как символ поддержки действий РФ на Украине.
Ранее на танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z.