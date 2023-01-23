Шойгу сменил командующих двух военных округов

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23 января, понедельник | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель
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Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному.
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Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно.
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Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Шойгу сменил командующих двух военных округов
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Министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов, сообщают СМИ.
Как рассказал источник РБК, знакомый с кадровым решением, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ. Эту же информацию изданию подтвердил источник, близкий к Минобороны.
Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
Кузовлев в 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. С 1 февраля 2005 по июль 2008 года командовал 15-й отдельной мотострелковой бригадой Приволжско-Уральского военного округа.
С ноября 2020 по февраль 2021 года – командующий Группировкой войск ВС РФ в Сирии. С 13 декабря 2022 года – командующий войсками Западного военного округа.
Никифоров в 1987 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище. После окончания Уссурийского СВУ поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище на факультет Воздушно-десантных войск, окончив которое в 1991 году поступил в распоряжение командующего Воздушно-десантными войсками России.
С 2016 по 2017 год – командующий 20-й гвардейской армией Западного военного округа. С 2017 года – командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. С июня по октябрь 2021 года – командующий сил ВС РФ в Сирии.
МИД потребовал от посла Эстонии покинуть Россию
Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией и выслала посла страны из России
Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией, посол страны Маргус Лайдре должен покинуть Москву 7 февраля, заявили в МИД.
В понедельник глава эстонского диппредставительства был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина, передает РИА «Новости».
Кроме того, Москва приняла решение понизить уровень диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу будет необходимо покинуть Россию 7 февраля.
Понижение уровня дипломатических отношений является ответным шагом на радикальное сокращение эстонской стороной состава российского посольства.
Напомним, в МИД Эстонии заявили послу России о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.
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Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
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За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.
Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.
При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.
Алексей Комиссаров назначен руководителем РАНХиГС
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Алексея Комиссарова назначили на пост исполняющего обязанности ректора Президентской Академии с сохранением должности гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что новое назначение позволит Комиссарову синхронизировать экосистему президентской платформы с программами Президентской Академии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам Комисарова, РАНХиГС для него является родным вузом. На новой должности он планирует взвешенно подойти ко всем переменам, обсуждая их с попечительским советом академии и профессорско-преподавательским составом.
«Хочу подчеркнуть, что главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах», – отметил Комиссаров.
Алексей Комиссаров имеет опыт работы в государственной структуре – с 2011 по 2015 год он занимал должность министра правительства Москвы, был советником мэра, руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, возглавлял департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы.
В 2015 году был назначен директором создаваемого Фонда развития промышленности. Под его руководством ФРП стал одним из ведущих институтов развития в России.
С 2017 года занимает должность проректора – директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а с 2018 возглавляет президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
С 2018 года Алексей Комиссаров также возглавляет АНО «Россия – страна возможностей», созданную указом российского лидера Владимира Путина для выстраивания системы развития системы социальных лифтов в нашей стране.
В академию народного хозяйства при правительстве РФ Комиссаров пришел в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 году занял должность проректора РАНХиГС.
В связи с новым назначением Комисарова Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, был освобожден от должности по собственному желанию. Такое решение Мау принял из-за состояния здоровья.
В июне прошлого года Мау отправили под домашний арест на два месяца по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяли хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау обвиняли в хищении средств возглавляемого им вуза. Источники сообщали, что ущерб от его деятельности превышает 40 млн рублей.
В начале августа 2022 года следователь МВД заменил Мау домашний арест на подписку о невыезде, после чего он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.
Позднее силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау.
ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
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Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Лавров заявил о почти настоящей войне Запада с Россией
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Касательно вопроса о конфликте на Украине, можно отметить, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада долго готовились к противостоянию с Россией, стремясь уничтожить русский язык, культуру, даже запрещая украинцам говорить на родном языке, передает РИА «Новости».
По вопросу разрушений на Украине, глава МИД заметил, что российские военные не используют для атаки жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Нанесенный ущерб вызван работой системы ПВО, которую Киев разместил в жилых кварталах.
Ранее в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО.
Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
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Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.
Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.
Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.
Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.
В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».
В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.
Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.
Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.
Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»
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Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии.
В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях».
«Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин.
По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет.
Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».
Япония собралась разместить около 1,5 тыс. ракет «Томагавк» и Type12
Yomiuri Shimbun: Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 ракет «Томагавк» и 1 тыс. улучшенных ракет Type12
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Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк», 1 тыс. ракет Type12 увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвуковых ракет, сообщили источники издания Yomiuri Shimbun
Как утверждает издание, в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) у США не было ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, в то время как у Китая якобы имеется порядка 1900 таких ракет.
После приостановки в 2019 году своих обязательств в рамках договора о РСМД Вашингтон стремится как можно быстрее разработать ракеты средней дальности, в частности гиперзвуковые ракеты, для размещения уже в этом году. Разместить их планировали на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан.
Как говорится в статье, в качестве одного из кандидатов для базирования американских ракет средней дальности рассматривалась и Япония, передает ТАСС.
Однако, сообщает издание, в результате было принято решение отказаться от размещения я Японии ракет средней дальности, поскольку Токио в рамках реализации права на контрудар в случае нападения в соответствии с обновленной стратегией национальной безопасности планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк» и 1 тыс. ракет Type12 увеличенной дальности, а также вести разработку гиперзвуковых ракет.
Как говорится в материале, в итоге было решено, что сдерживание Китая усилится, если имеющиеся ракетные возможности США будут дополнены контратакующим потенциалом Японии. Кроме того, пишет издание, США сомневаются, что удастся добиться понимания со стороны населения Японии, в первую очередь жителей районов предполагаемого размещения такого оружия.
Несмотря на это, обсуждение вопроса размещения американских ракет средней дальности в Японии может возобновиться в случае изменения баланса сил из-за укрепления военного потенциала Китая, пишет издание.
Напомним, в декабре минувшего года стало известно о планах Япония разместить у границ России гиперзвуковое оружие.
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Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
Премьер Японии Кисида заявил о желании заключить мирный договор с Москвой
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Власти Японии стремятся поддерживать политику дипломатического регулирования любых вопросов и заключение мирного договора с Москвой, невзирая на обостренные конфликтом на Украине сложные отношения между Токио и Москвой, заявил премьер-министр Фумио Кисида.
По его словам, правительство Японии продолжает придерживаться политики, направленной на мирное и дипломатическое решение территориального вопроса, передает ТАСС.
Касательно ситуации на Украине, японский премьер разъяснил, что Токио будет укреплять свое взаимодействие с партнерами по G7 по продолжению санкционного давления на Россию.
Кроме того, относительно вопроса председательства Японии в группе G7 в 2023 году, Кисида подчеркнул, что Токио заявит о намерении возглавить международные усилия по созданию свободного от ядерного оружия мира.
Ранее японский премьер заявил, что политика Токио будет и дальше строиться на неядерных принципах: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.
Сикорский обнародовал планы Польши разделить Украину в начале СВО
Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава думала о разделе Украины в начале СВО
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В начальной стадии специальной военной операции (СВО) России Варшава подумывала о разделе Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet.
На вопрос о том, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») в какой-то момент думало о разделе» Украины, он ответил, в польском правительстве в первые десять дней могли быть колебания по этому поводу, когда никто не знал, как сложится ситуация, передает РИА «Новости».
Затем Сикорский добавил, что «если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному».
Сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова бывшего главы МИД. Он заявил, что заявление Сикорского «ничем не отличаются от российской пропаганды».
«Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», – написал Моравецкий в Twitter. Также он призвал польскую оппозицию не поддерживать слова Сикорского.
Ранее СМИ сообщали, что Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России.
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Рогозин назвал самые боеспособные части в зоне СВО
Рогозин: 1-й и 2-й корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных частей в зоне СВО
Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил экс-глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, одни из самых боеспособных частей в зоне спецоперации – это первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР, которые воюют там восемь-девять лет и понесли за эти годы колоссальные потери, передает РИА «Новости».
Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными «Злой», «Шахтер» и «Длинный». По его словам, многие из командиров ДНР и ЛНР до конфликта в Донбассе были инженерами, предпринимателями, шахтерами, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, сейчас они воюют и «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий.
Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из «старых» регионов России, Рогозин рассказал о работе с 11-м БАРСом, которым командует опытный командир по имени Артур, которому лично он обязан жизнью.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения специальной военной операции.
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