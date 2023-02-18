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Захарову удивила формулировка внесения в санкционный список ЕС
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Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о санкциях призналась, что ее внесли список с формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
После признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале разработок санкций против России еще до начала СВО Захарова заявила, что она была включена в список с удивительной формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
«Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года.
Жительница Донецка развеяла украинский миф о причинах начала спецоперации
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Эскалация конфликта началась весной 2021 года и достигла своего пика 17 февраля 2022 года, когда ВСУ нанесли массированные удары по центру Донецка, а также ударили по водной и энергетической инфраструктуре. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала жительница ДНР Валентина Чайка. Она также напомнила, почему год назад власти региона объявили о начале массовой эвакуации мирных жителей.
«В ДНР и ЛНР никто не согласится с мифом о том, что «боевые действия начались 24 февраля 2022 года». Для нас они начались в 2014 году и сопровождались несколькими эскалациями. Одна из них приходится на апрель 2021 года. Это время концентрации сил и средств ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Эта эскалация длилась до декабря 2021 года, когда Москва предложила Вашингтону договориться о гарантиях безопасности», – считает жительница Донецка Валентина Чайка.
«На стыке 2021 и 2022 годов нам стало понятно: вокруг Украины раскручивается такой маховик событий, который практически невозможно разрешить дипломатическим путем из-за позиции наших оппонентов», – добавила она.
«Тогда же обострилась ситуация вблизи Донецка со стороны наших четырех прифронтовых районов. Мы напряженно встречали Новый год и это напряжение не спадало весь январь 2022 года. Разведка ДНР постоянно сообщала о стягивании украинских военных к линии соприкосновения. Интенсивность обстрелов города увеличивалась», – вспоминает Чайка.
«Первые удары по самому центру Донецка начались 17 февраля. На следующий день в городе начали звучать сирены воздушной тревоги. У дома правительства был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Эти и другие события привели к началу массовой эвакуации людей в Ростовскую область, остановке предприятий и прекращению работы общественного транспорта», – уточнила собеседница.
Как отмечал в те дни глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ ждали приказа Владимира Зеленского начать наступление в регионе. С аналогичным заявлением выступил тогда и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также объявил об эвакуации гражданского населения в соседние регионы.
«19 февраля в результате диверсии со стороны ВСУ погибли первые в рамках этой эскалации мирные жители. Силовые органы республики получили карты противника с планом захвата Донбасса в течение пяти суток. В этот же день у нас была объявлена всеобщая мобилизация. А 20 февраля в ДНР говорили о том, что Украина ведет полномасштабную артподготовку и может начать наступление в любую минуту», – напоминает Чайка.
«В результате артобстрелов был остановлен Южно-Донбасский водовод и Донецкая фильтровальная станция. Так началась водная блокада. В Москве тоже заявляли, что ситуация накалена до предела», – напомнила Чайка. Она добавила, что с начала 2022 года ежедневно появлялось множество сообщений о минировании детских садов, школ, вузов, различных административных зданий и объектов инфраструктуры.
Помимо этого, со стороны Украины с начала 2022 года продолжались удары по уничтожению объектов критической инфраструктуры в прифронтовых районах ДНР. «Электроподстанции подвергались массовым обстрелам. ВСУ вывели из строя все наши фильтровальные и водонапорные станции. Ремонтные бригады неделями не могли добраться до разрушенных объектов из-за продолжающихся обстрелов», – добавила Чайка.
«Поэтому когда украинские политики или их западные коллеги говорят о том, что «полномасштабная война началась 24 февраля» – это ложь и паршивая пропаганда, направленная на конструирование мифов вокруг СВО. Да и Зеленскому нужно как-то отвечать перед населением на классический украинский вопрос «А нас за що?» – резюмировала Чайка.
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Арабские СМИ рассказали об удивившем США упреждающем ударе Путина
Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар, сделав неожиданный для США шаг
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Президент Владимир Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах, пишет обозреватель Ахмед Муса Хомани в статье, опубликованной на сайте арабского канала Al Mayadeen.
Ахмед Муса Хомани пишет, что Путин, ставший свидетелем распада Советского Союза, смог быстро разгадать американский план по развалу России. По словам автора публикации, с помощью вооруженных сил Украины Вашингтон намеревался поставить под угрозу существование России, передает «Царьград» содержание статьи.
Потому, продолжается в статье на портале Al Mayadeen, Путин «сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине».
По словам обозревателя, так российский лидер продемонстрировал Соединенным Штатам, что распад и гибель России останется несбывшейся американской мечтой.
Как объясняет Хомани, США хотели ослабить Россию и «обнести ее забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену, при этом с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью миру, что Вашингтон был просто взбешен этим. Тем не менее, Путину удалось переиграть США, заключает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые нашей стране пытаются создать на ее исторических территориях.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
Захарова ответила на призыв Китая к переговорам по Украине
Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к переговорам по Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, который на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров.
Чжан Цзюнь призвал «Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры». Кроме того, он заявил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть США, ЕС и НАТО. По его словам, это необходимо, чтобы начать всеобъемлющий диалог, в основе которого будет лежать принцип неделимости безопасности. По мнению Китая, требуется «обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру», передает РИА «Новости».
Захарова, комментируя заявление Чжан Цзюня, указала, что «Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией, передает РБК.
Напомним, в январе Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия на Украину, указав, что новые санкции или поставки оружия могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».
«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом
Российские военные заявили о применении ВСУ боеприпаса с отравляющим веществом под Угледаром
Украинские боевики сбросили на позиции российских сил под Угледаром боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили российские военные.
Источник РИА «Новости» уточнил, что инцидент произошел под селом Урожайное и Великая Новоселовка утром 16 февраля. По его словам, в небе над позициями российских военных появились два коптера противника, один из них сразу сбили, а второй успел провести бомбометание и сбросил химический боеприпас.
В результате двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения, получили ожоги легких. Также у них есть признаки отравления – рвота и раздражение слизистых.
Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям.
Небензя обвинил СБ ООН в провале Минских соглашений
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СБ ООН не справился с обязанностями по поддержанию мира по Минским соглашениям, возможность посредничества организации в ситуации на Украине вызывает вопросы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме годовщины минских договоренностей, постоянный представитель России при ООН Небензя указал, что СБ ООН по «Минску–2» не справился с прямыми обязанностями в поддержании мира, передает ТАСС.
Он также заявил, что провал минского процесса – очевидная неудача СБ ООН в области превентивной дипломатии, такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности.
«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» – заявил Небензя.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы.
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Командир разведвзвода ВДВ сообщил о ликвидации украинской женщины-снайпера
Во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера, сообщил командир разведвзвода ВДВ.
Он рассказал РИА «Новости», что российские снайперы ликвидировали обнаруженную во время штурма снайперскую пару, участвующих в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. По его словам, после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов обнаружили, что снайпером была женщина, ей было около 35 лет.
В ноябре в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал.
Американский офицер указал на заблуждение Запада о ситуации на поле боя на Украине
Подполковник армии США Дэвис: Ситуация для ВСУ опаснее, чем принято считать на Западе
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Несмотря на впечатление, создаваемое западными СМИ, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для американского военно-политического журнала 19fortyfive пишет, что многие на Западе считают «победу» Украины неизбежной, однако трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта показывает, что ситуация для Киева «гораздо более опасна, чем принято считать».
Автор статьи призывает не быть абсолютно уверенными в успехе Украины и советует не недооценивать Россию, которая эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику, передает РИА «Новости».
Запад должен ясно представлять себе шансы «войск Зеленского» в 2023 году, подчеркивает подполковник американской армии. По его словам, заявления американского генерала Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеки от истины.
Напомним, слова генерала США Марка Милли о «проигрыше» России насмешили британцев. Они назвали такие утверждения «чушью», отметив, что Россия значительную часть бывшей украинской территории.
Медведев: Зеленскому надо будет подписать то, что ему скажут
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не придется вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ему лишь надо будет поставить подпись на документах, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление Зеленского о том, что тот якобы не собирается вести переговоры с Путиным. Зампред СБ указал, что украинский президент умолчал об одном нюансе. Зеленский понимает, что за него все решают политики на Западе.
«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», – пояснил Медведев.
Он подчеркнул, что ценность такой бумаги будет небольшой, если вспомнить судьбу Минских соглашений, заключенных при предыдущем украинском лидере – Петре Порошенко.
«Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново», – указал зампред СБ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что не будет никакого Минска-3.
Китай не исключил аналогичных взрывам на «Северных потоках» инцидентов
Ван И в ходе встречи с Бербок не исключил инцидентов наподобие диверсии на «Северных потоках»
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Китай понимает обеспокоенность Германии в связи с кризисом на Украине, могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И отметил, что «чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
Ван И выразил надежду, что Германия «сыграет конструктивную роль в снижении эскалации» на Украине. Он заявил, что Китай «прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров». Пекин призывает к скорейшему перемирию на Украине.
По словам Ван И, на Китай и Германию как на «независимые и самостоятельные державы» ложится «общая ответственность за поддержание мира на всей планете и противостояние глобальным вызовам». Ван И заверил, что даже при сложнейших обстоятельствах в Китае собираются работать над мирным урегулированием украинского кризиса. Китай стремится усилить работу с Европой для снижения эскалации конфликта на Украине, сказал он.
Напомним, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией.
В Латвии поговоркой описали мотивы помощи Запада Киеву
Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: Запад на Украине делит шкуру неубитого медведя
Поставляя Киеву вооружения, западные страны «делят шкуру неубитого медведя» в конфликте на Украине, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Пабрикс в интервью телеканалу TV24 заявил, что «все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя». Украинский рынок очень прибылен, передает РИА «Новости» его слова.
Экс-министр отметил, что приобщиться к выгоде захотят многие страны, даже те, которые оказывали Киеву минимум поддержки. Найдутся, по его словам, и такие, кто «перевернет все наоборот» и скажет: «Мы теперь те, кто по-настоящему вам помог».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Вашингтон намерен подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года. По ее словам, значительная часть помощи, которую американские законодатели выделяют Киеву, осядет во всемирных банках и частных фондах.
Bloomberg: В Европе начинается новая милитаризация
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Впервые после распада СССР страны Запада наращивают закупки военной техники, пишет газета Bloomberg. Государства Европы планируют существенную модернизацию армий, чтобы соответствовать уровню «грядущих угроз». Мир стал свидетелем начала новой гонки вооружений, отмечает издание.
Военный кризис на Украине привел к началу новой гонки вооружений, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что конфликт быстро перерос в «регулярные военные действия высокой интенсивности», чего Европа не видела с 1945 года. Данный факт заставляет многие страны пересмотреть устоявшиеся подходы к техническому обеспечению собственных армий.
Тем самым перечеркнут длительный период, когда после распада СССР страны Европы начали сокращать численность сухопутных войск. Новая реальность привела к увеличению расходов на оборону, наращивание производственных мощностей ВПК и рост закупок танков, средств артиллерии и ПВО.
Милитаризация Европы заметна при изучении роста объемов продаж компаний ВПК, которые демонстрируют невероятные финансовые результаты. Например, акции немецкого концерна Rheinmetall и шведского Saab увеличились в стоимости больше чем на 100%. Изменились и требования заказчиков продукции. Растет спрос на БПЛА, появляются смелые идеи модернизации имеющихся образцов вооружения.
В частности, британская компания BAE Systems Plc сумела внедрить давнюю инициативу по изменению конструкции американских боевых машин Bradley. Новые образцы будут выходить с дополнительной броней для защиты от современных противотанковых ракет, а также с креплениями для установки противодронных средств. Разумеется, подобные технические решения скажутся на итоговой стоимости продукта.
Польша стала одним из лидеров гонки вооружений. Ассигнования Варшавы на оборону в 2023 году выросли более чем в два раза. Из центрального бюджета страны выделено 22 млрд долларов на закупку вооружений. Часть средств прошла по частным армейским фондам, которые были созданы после начала СВО. Таким образом,
Варшава потратит на военные нужды около 4% ВВП и станет одним из лидеров НАТО по этому показателю.
Министр обороны страны Мариуш Блащак сообщил, что Польша планирует создать две новые дивизии с целью усиления обороноспособности центральной и восточной частей государства. По его мнению, для этого может потребоваться привлечение около 20 тыс. военнослужащих.
Помимо этого, Варшава выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS, что практически равно общему количеству моделей, выпущенных корпорацией Lockheed Martin за все время ее существования. На этом фоне компания заявила об увеличении производства продукции до 96 образцов в год.
При этом нетерпеливость Польши вынуждает ее обращаться к южнокорейским концернам. В частности, страна оставила заявку на приобретение 218 «близнецов HIMARS», реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo. Первая партия, состоящая из 18 моделей, ожидается уже в этом году.
Также Варшава планирует поставку 366 американских Abrams и 1000 корейских танков Panthers K2. Отмечается, что большая часть последних будет собрана на территории Польши. Таким образом, страна потенциально может потратить около 25–30% оборонного бюджета только на закупку новых вооружений.
К заветному показателю в 2% от валового продукта стремится и Германия, которая заявляет о готовности вложить 100 млрд евро в перевооружение страны. Сообщается, что в следующем году Берлин увеличит оборонный бюджет страны еще на 10 млрд евро.
Тем не менее ФРГ сталкивается с рядом серьезных проблем, вызванных желанием существенно нарастить расходы на военные нужды. Преодолеть трудности государству помогают частные предприятия. Так, немецкая Rheinmetall AG активно инвестирует в строительство новых заводов.
Причем определенный процент средств уходит в соседние страны: часть денег компании поступила в Венгрию, где планируется заложить мощности для создания снарядов и танков. Инициативу Олафа Шольца по разработке «европейского воздушного щита» активно поддерживает Diehl Defense, существенно увеличившая темпы производства противоракетных систем IRIS-T.
Франция также стремится реструктурировать свои силы для ведения боевых действий высокой интенсивности.
Правительство объявило о выделении 400 млрд евро на период 2024–2030 годов, что на треть превышает текущие шестилетние планы расходов на ВПК. Издание отмечает, что наиболее трудно в текущей ситуации приходится Великобритании. Сообщается, что министр обороны страны планирует запросить 10 млрд фунтов стерлингов для дополнительного увеличения средств на «восстановление вооруженных сил» страны. Подчеркивается, что правительство осознает невозможность дальнейшего следования военной политике, запланированной еще в 2021 году.
Перевооружением обеспокоилась и Венгрия. Будапешт заказал 45 новых танков Leopard II, 218 БМП Lynx, неустановленное количество вертолетов Airbus 225 и PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления противовоздушной обороны.
За пределами Европы наблюдаются схожие процессы. Так, сообщается, что Индия запросила дополнительные модели ПЗРК, которые планируется использовать на границе с КНР. Отмечается, что Нью-Дели намеревается диверсифицировать поставщиков вооружений, в частности, прибегнув к помощи западных стран.
При этом существенная часть бюджета страны была зарезервирована под контракты с отечественными производителями. Так, в новом году на поддержку собственного ВПК Индия заложила на 7% больше средств, чем в прошлом.
Ранее стало известно о том, что численность польской армии с начала 2022-го выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек.
При этом Германия заявила о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что страна в скором времени станет владелицей «самой большой традиционной армии в Европе».
Также появилась информация о том, что Германия в скором времени планирует объединение сухопутных войск с Нидерландами.
На это фоне Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню и начальнику Главного штаба генералу армии Тьерри Бюркару пересмотреть программу оснащения вооруженных сил на 2019–2025 годы с учетом современного геополитического контекста.
Ранее высокопоставленный американский генерал в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия более не может считаться боевой силой высшего уровня.
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