Обвиненному в шпионаже в пользу России британцу вынесли окончательный приговор

Экс-сотрудника британского посольства в Германии Дэвида Смита, обвиняемого в шпионаже в пользу России, приговорили более чем к 13 годам тюремного заключения, заявил судья Центрального уголовного суда в Лондоне.

Отмечается, что судья приговорил Смита к шести годам и двум месяцам тюремного заключения, добавив их к параллельно отбываемым срокам в семь лет. При этом сроки будут исполняться последовательно после отбытия наказания по первому пункту обвинения. Общий срок будет составлять 13 лет и два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

Как сообщил судья, отбывать наказание Смит сможет и в Великобритании, и в Германии. В первом случае осужденный отсидит в тюрьме только половину срока, после чего будет отпущен по УДО, во втором случае будут действовать правила судебной системы Германии.

В зале суда заявили, что за денежное вознаграждение Смит передавал третьим лицам, действующим в интересах России, большое количество конфиденциальной информации. В список переданных им документов также входило письмо от занимавшей в то время пост министра внешней торговли Лиз Трасс к тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону, содержание которого не раскрывается.