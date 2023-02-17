|
|
В Кремле не стали комментировать слова Нуланд об «ударах по Крыму»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Кремлю нечего добавить к реакции МИД на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об «ударах Киева по Крыму», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что официальный представитель МИД России уже ответила Нуланд, добавить к этому нечего, передает РИА «Новости».
Напомним, Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму.
Захарова в ответ посоветовала США заняться воздушными шарами, которые летают над территорией страны, и НЛО.
Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
|
|
Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
|
|
Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.
Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.
Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.
В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
|
|
Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.
До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.
Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда».
Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
|
|
Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Политолог разъяснил последствия разрыва дипотношений России и США
Политолог Кортунов: После разрыва дипотношений России и США мир окажется на грани тотальной катастрофы
|
|
Полное прекращение контактов между Россией и США обернется катастрофой для всего мира. И оба государства заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«Наш диалог с Вашингтоном все еще имеет достаточно большой запас прочности. До полного прекращения контактов необходимо пройти стадии снижения уровня дипломатического представительства или остановки консультаций по региональным вопросам», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Прибегать к крайнему варианту в настоящий момент нет смысла. Полная остановка диалога со Штатами может произойти, если американские войска войдут на территорию Украины. В этом случае между странами начнется полноценная война», – отмечает эксперт.
«Мы видим, что даже такие серьезные прецеденты, как подрыв «Северных потоков», не ведут к прекращению контактов со Штатами. Несмотря на то, что вопрос причастности Вашингтона к теракту еще стоит на повестке дня СБ ООН, даже если информация подтвердится, мы ограничимся понижением статуса дипотношений», – акцентирует собеседник.
«Белый дом также не решится первым пойти на полный разрыв диалога. Наблюдается тенденция к эскалации, но она контролируема, в том числе за счет дипломатических каналов. Жертвовать мировой стабильностью в угоду непредсказуемости они, скорее всего, не станут», – уточняет политолог.
«В случае разрыва отношений остановились бы переговоры по контролю над вооружениями, замедлилось обсуждение глобальных проблем, о сотрудничестве в космосе или Арктике можно будет забыть. Все это будет означать, что мир оказался на грани тотальной катастрофы, в том числе ядерного конфликта», – заключил Кортунов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения. «В Москве бы этого не хотели», – добавил дипломат.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Напомним, что до этого в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт должен завершиться стратегическим поражением РФ. В ответ Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США решили помочь Украине с долгосрочным «потенциалом сдерживания»
Замглавы Госдепартамента США Нуланд: Соединенные Штаты помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания»
|
|
У Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания», выразила мнение заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги на посвященном конфликту на Украине семинаре Нуланд заявила, что даже если на Украине будет достигнут «справедливый мир», у Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, передает ТАСС.
Заместитель госсекретаря США заявила о необходимости поддерживать Украину на долгосрочной основе в строительстве интегрированной системы противовоздушной обороны, высококлассных сил пограничной обороны, а также в обеспечении возможности осуществлять патрулирование «в их морях».
Нуланд заверила, что США не забывают о тех боях, которые вооруженные силы Украины ведут сейчас и которые, как считают в Госдепе, активизируются весной. Вместе с этим она сообщила, что США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания».
Замглавы Госдепартамента США выступила с утверждением, что, когда бои прекратятся, как бы они ни прекратились – по причине истощения одной из сторон на поле боя или же достижения поставленных целей, либо дипломатического решения конфликта – никто не должен думать, что это по-настоящему завершилось, пока не изменилась политика России.
Напомним, в прошлую среду экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что Украина уже может обладать ядерным оружием.
Нуланд раскрыла цели США на Украине
Нуланд заявила о поддержке США попыток Украины восстановить контроль над Донбассом и Крымом
|
|
Администрация США поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми территориями, включая Донбасс и Крым, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
На вопрос журналистов на брифинге о том, каковы цели США на Украине, Нуланд заявила, что Байден намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По ее словам, Киев хочет вернуть свои территории, которые признаны на международном уровне, передает ТАСС.
Нуланд подчеркнула, что США помогает и поддерживает Украину и готовит к следующему рывку для возвращения территорий.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
В Совфеде сочли нечеловеческими предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России.
Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
|
|
Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.
«Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.
«Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИДе, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, предельно ясна и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.
«В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохранятся разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.
«С континентальной Европой восстановление отношений возможно в большей степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.
Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.
В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США выдвинули требование к Украине для оказания дальнейшей военной помощи
Власти США подали Киеву сигнал о том, что необходимо сделать, чтобы западная помощь продолжила поступать, пишет Newsweek.
Отмечается, что помощь не безгранична, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
По словам автора статьи, профессора Лондонского университета Роба Сингха, ведущая роль Вашингтона в предоставлении помощи Киеву будет под сомнением, если страны НАТО будут замечены в недостаточной помощи украинской власти.
Как отметил профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк, для продолжения получения поддержки Киеву необходимо выполнить ряд шагов. Киев должен не только продолжать сражение в 2023 году, но и совершить перелом на поле боя, отметил эксперт.
По его мнению, это является сложной задачей для украинских военных.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 350 украинских бойцов.
Боец MMA Монсон начал процедуру отказа от гражданства США
Боец ММВ Монсон заявил, что не хочет иметь ничего общего с США
|
|
«Прохожу процедуру отказа от гражданства США, не хочу иметь ничего общего с Америкой, потому что не согласен с американской политикой, как внутренней, так и внешней», заявил боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.
Спортсмен подтвердил, что проходит процедуру отказа от гражданства США, который займет несколько месяцев. По словам Монсона, он скучает по своей семье, но на этом все. Он не хочет иметь ничего общего с Америкой, потому что США причиняют страдания санкциями, войнами, вмешательством в дела других стран, передает РИА «Новости».
Монсон признался в любви к русскому народу, и заявил, что чувствует себя счастливым в России. Он подчеркнул, что причина отказа от гражданства США связана с несогласием с политикой, которую проводит Америка, в том числе внутри страны.
Монсон родился в США и большую часть карьеры провел под американским флагом. В 2013 году заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство Российской Федерации. 29 мая 2018 года президент России Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.
Боец ММА Джефф Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе
Ранее Джефф Монсон заявил, что планирует снять фильм о реальной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в котором будет затронута тема развязанного Киевом конфликта в Донбассе.
Патрушев рассказал, как НАТО обманывало Россию
Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад стремится развалить Россию и добиться ее поражения
|
|
Западные страны и не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с Москвой, они мечтают лишь о развале России, кредит доверия к ним исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев напомнил, что много лет главы западных государств устно обещали или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией, но на самом деле преследовались лишь корыстные цели. По его словам, это подтвердили недавние высказывания некоторых западных лидеров о том, что не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Патрушев считает, что Запад мечтал и мечтает развалить Россию, передает ТАСС.
Патрушев перечислил самые известные случаи обмана: подведение военной инфраструктуры к границам России, несмотря на заверения о нераспространении НАТО на Восток, подписание Минских соглашений при внутренней установке на их невыполнение, подготовка Украины к войне с Россией, превращение ее в антироссийское милитаризированное государство, передает Ura.ru.
По словам секретаря Совбеза, Вашингтон развязывал войны по всему миру, не считаясь с чужими жизнями, в связи такой политикой к западным странам кредит доверия исчерпан.
Он также отметил, что США фактически стали участниками конфликта на Украине и будут дальше противостоять России, чтобы добиться поражения нашей страны, не считаясь с украинскими людскими потерями, поскольку это «не их проблемы».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад собирается развалить Россию.
Захарова посоветовала Нуланд заняться НЛО после слов об ударах по Крыму
Захарова посоветовала Нуланд заняться воздушными шарами в США вместо слов об ударах по Крыму
|
|
США следует заняться воздушными шарами, которые летают над территорией страны, посоветовала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму.
Захарова призвала Нуланд заняться НЛО и неопознанными шарами, которые «в большом количестве бороздят просторы США».
Дипломат отметила, что у Вашингтона не получается эффективно и оперативно справляться с этими неопознанными объектами, передает РИА «Новости».
По словам представителя МИД, над США смеются собственные граждане, а Вашингтон все «грезит поражением России» и призывает киевский режим начать атаку на Крым.
«У вас дома, Виктория, есть чем заняться», – сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что слова Нуланд об ударах по Крыму еще раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине. «Это то, о чем мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию», – пояснила она.
Напомним, Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму.
В США назвали сроки ввода санкций против России по поставкам технологий
В США анонсировали санкции против России по поставкам технологий
США и их партнеры по Группе семи планируют к 24 февраля ввести новые санкции в отношении России, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.
Она пояснила, что санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования, сообщает ТАСС.
Нуланд добавила, что ограничения коснуться тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции.
Ранее ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за вопроса поставок каучука.