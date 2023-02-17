Победитель «Лидеров России» возглавил МНТК «Микрохирургия глаза»

Победитель «Лидеров России» Дмитрий Арсютов возглавил МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», заслуженный врач России Дмитрий Арсютов из Чувашии назначен гендиректором Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» им. ак. С.Н. Федорова.

Победитель третьего сезона «Лидеров России» 45-летний Дмитрий Арсютов приступил к работе гендиректором МНТК «Микрохирургия глаза» в Москве. Нового руководителя коллективу представил глава Минздрава Михаил Мурашко, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«МНТК является лидером своей отрасли в стране, поэтому важно, чтобы дух инноваций продолжал жить в коллективе. Мне хотелось бы, чтобы в сложной конкурентной ситуации центр нашел новые ниши, направления в рамках оказания медпомощи на уровне мировых стандартов. Необходимо продолжать удерживать позиции в науке, производстве и медпомощи. Тем более эти достоинства и возможности уже заложены «в генах» МНТК ее основателем – академиком Святославом Федоровым», – отметил Мурашко, который курирует трек «Здравоохранение» конкурса управленцев.

Сам Арсютов сообщил, что его первоочередными задачами станет обеспечение развития учреждения, сохранение многолетних традиций, выход на новый уровень информатизации. «Необходимо, чтобы, не побоюсь этого слова, величайший центр с мировым именем находился на самом высоком уровне и продолжал прогрессивное развитие. Мы нацелены сохранить все самое ценное в науке, образовании и методическом сопровождении офтальмологической службы», – подчеркнул он.

Назначение на должность гендиректора МНТК Дмитрий Арсютов счел профессиональным вызовом. Чтобы стать оплотом для новой команды, он намерен продолжать оперировать и вести научную и преподавательскую деятельность.

Гендиректор МНТК уверен, что его карьерное развитие предопределил конкурс «Лидеры России». «Нисколько не сомневался, участвовать ли в конкурсе, хотя на тот момент много лет занимал высокую руководящую должность. Знал, что встречусь здесь с лучшими управленцами страны. Такая связка близких по духу людей позволят быть увереннее в себе и спокойно двигаться вперед», – считает врач.

Дмитрий Арсютов окончил Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова по специальности «Лечебное дело», аспирантуру МНТК «Микрохирургия глаза» им. Ак. С.Н. Федорова, магистратуру по экономике Российского университета кооперации. Последние 12 лет работал глав врачом Республиканской клинической офтальмологической больницы минздрава Чувашии. Кандидат медицинских наук. В 2022 году удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации».