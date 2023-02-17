Рубль начал торги разнонаправленно

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару на 20,5 копеек, к евро просел на 6 копеек, а к юаню остался без изменений

Рубль на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к американскому доллару на 20,5 копеек, к европейской валюте просел на 6 копеек, а к юаню остался без изменений.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к американскому доллару на 20,5 копеек, до 74,65 рубля, к евро просела на 6 копеек, до 80,01 рубля, а к юаню осталась без изменений – на уровне 10,875 рубля, передает ТАСС.

К 07.04 курс доллара прибавлял 0,19%, поднимаясь до 75 рублей, а к 07.16 мск доллар замедлил рост до 0,18% и находится на уровне 74,98 рубля, а евро рос до 79,95 рубля. (+0,01%), свидетельствуют данные торгов на 07.14 мск.

Накануне рубль в начале торгов подешевел к основным валютам.