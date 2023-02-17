Рубль начал торги разнонаправленно

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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 07:49  |  vz.ru
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У рубля не осталось причин для укрепления

Продолжается тренд на ослабление национальной валюты Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года? Подробности...
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План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

Адепты теории «деколонизации» мечтают раздробить Россию на десятки удельных княжеств Кирилл Кухмарь/ТАСС
Что общего у татар, башкир, бурятов и чеченцев? Западные идеологи и российская беглая оппозиция почему-то верят, что именно эти четыре этноса можно подбить на «антиколониальное восстание», и тогда Россия развалится на три дюжины мелких государств. Особенно активно теорию «деколонизации» продвигают в Польше и Прибалтике.  Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Как Красная армия провела работу над ошибками и прорвала линию Маннергейма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1940 года советские войска окончательно прорвали линию Маннергейма. Ширина участка прорыва, достигшая двенадцати километров, не оставляла никаких шансов обороняющимся. Противник продолжал отчаянно упираться, но судьба его уже была решена. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается

    «пошел в кровать»


    Столтенберг признался, что уснул перед началом СВО

    «формальный подход»


    Замглавы управления по миграции по Москве уволен за отказ в убежище латвийскому писателю

    Видео

    «снарядный голод»


    НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности

    звездные войны


    Как США угрожают российским спутникам

    ошибочная теория


    План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

    Российская валюта


    У рубля не осталось причин для укрепления

    подводная инфраструктура


    Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

    мир в заложниках


    Владимир Можегов: России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

    новый сюжет


    Глеб Простаков: Зачем Джо Байден посмотрел наверх

    единство граждан


    Андрей Колесник: Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

    на ваш взгляд


    Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?

    Рубль начал торги разнонаправленно

    Рубль на открытии торгов укрепился к доллару на 20,5 копеек, к евро просел на 6 копеек, а к юаню остался без изменений

    17 февраля 2023, 07:49

    Текст: Антон Никитин

    Рубль на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к американскому доллару на 20,5 копеек, к европейской валюте просел на 6 копеек, а к юаню остался без изменений.

    Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к американскому доллару на 20,5 копеек, до 74,65 рубля, к евро просела на 6 копеек, до 80,01 рубля, а к юаню осталась без изменений – на уровне 10,875 рубля, передает ТАСС.

    К 07.04 курс доллара прибавлял 0,19%, поднимаясь до 75 рублей, а к 07.16 мск доллар замедлил рост до 0,18% и находится на уровне 74,98 рубля, а евро рос до 79,95 рубля. (+0,01%), свидетельствуют данные торгов на 07.14 мск.

    Накануне рубль в начале торгов подешевел к основным валютам.

    Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
    		    16 февраля 2023, 13:03
    Фото: WU HONG/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

    По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».

    Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».

    По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

    Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.

    Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры. 

    Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.

    Коментарии (34)
    Омск ответил Брыльске на ее заявление о «нищете»
    		    16 февраля 2023, 15:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Омичи сделали ролик в ответ на заявления о «нищете» города от актрисы Барбары Брыльски, в нем показана городская архитектура, сами жители, спортивные и культурные события, памятники и другое.

    Ролик носит название «Омск, которого боится Барбара Брыльска», в нем запечатлены здания городского вокзала, памятник Чокану Валиханову, колесо обозрения, выступление артистов в народных костюмах, концерт местного оркестра и многое другое.

    Глава региона Александр Бурков, комментируя слова Брыльски, заметил, что странно судить о городе с трапа самолета, передает RT.

    Губернатор похвалил жителей Омска, решивших ответить артистке таким видео.

    Ранее в прессе прозвучали слова Брыльски о том, что в России люди живут плохо, а в Омске и Новосибирске ей страшно выходить из самолета, поскольку «там везде нищета» и «невозможно жить».

    После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть позвал актрису посетить город, чтобы та сама смогла оценить уровень жизни.

    Коментарии (55)
    Экс-президент Грузии допустил участие грузинских военных на стороне России в конфликте с Украиной
    		    16 февраля 2023, 12:31
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я не исключаю, что грузинское государство напрямую поможет России против Украины... Мы очень нужны России... К сожалению, мне кажется реальным, что грузинское государство вооруженными силами поможет России и призовет грузинских солдат отправиться воевать на Украину», – сказал бывший президент в интервью оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первый).

    Это заявление вызвало гневные комментарии в политических кругах Грузии, которая на всех уровнях поддерживает Украину, но при этом не ввела прямые санкции против России.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили назвал экс-президента «членом глобальной партии войны, для которого нет осознания государства и народа».

    Глава оппозиционной парламентской партии «Граждане» депутат Александр Элисашвили заявил, что «обескуражен» заявлением Маргвелашвили.

    По его словам, бывший президент «оскорбил грузинских военных».

    «Как он, бывший Верховный главнокомандующий, мог произнести вообще слова о том, что грузинские военные будут сражаться на стороне России?! Дальше упасть невозможно!» – сказал Александр Элисашвили.

    Коментарии (16)
    Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска
    		    16 февраля 2023, 10:35
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Подразделения российских военных взяли все высоты в окрестностях Артемовска, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в данный момент фиксируются успехи под Артемовском, где российские военные заняли основные высоты. Остался один небольшой коридор, который также контролируется ВС России, что существенно сковывает действия ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении было замечено много иностранных наемников из Франции, Польши, Британии.

    «Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», – заключил он.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.

    Коментарии (53)
    Замглавы управления по миграции по Москве уволен за отказ в убежище латвийскому писателю
    		    16 февраля 2023, 17:21
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Замначальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Игорь Дудник уволен за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она уточнила, что Дудника уволил глава МВД России Владимир Колокольцев. Также уволена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник полиции Татьяна Дмитриева, сообщает РИА «Новости».

    По словам Волк, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев обратился в столичное управление с просьбой о временном убежище в России. Отмечается, что писатель был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в ряде стран за активную гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке Донбасса.

    «Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», – рассказала Волк.

    Она также добавила, что в скором времени вопрос предоставления временного убежища в России будет решен положительно.

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    Критик Соседов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой
    		    16 февраля 2023, 20:39
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Свой юбилей Алла Пугачева отметила большим концертом, но музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на внешнюю жизнерадостность, певица имеет серьезные проблемы со здоровьем.

    По его словам, Пугачева все время лечится, ее с трудом можно узнать.  «Вы бы прошли рядом — не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», – передает слова критика портал StarHit.

    Также Соседов добавил, что Пугачева имеет проблемы с голосом: «Ей связки сказали „до свидания“ еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено.  Какой образ жизни она вела, все знают — и пила, и курила».

    О неважном состоянии певицы рассказал ее стилист по волосам Джордж Ровалс. Он считает, что артистке в этом плане срочно нужна помощь.

    Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) находятся в Израиле, ранее сообщались подробности из жизни за границей. 

    Коментарии (40)
    Сбербанк обнаружил крупнейший центр украинских мошенников
    Сбербанк обнаружил крупнейший центр обманывающих россиян украинских мошенников

    16 февраля 2023, 12:32

    Текст: Александра Юдина

    Почти все мошенники, которые в данный момент атакуют россиян посредством телефонного мошенничества, являются украинцами, действующими в основном из Днепра, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    По его словам, 92–95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается из Днепра, на пике существовало более 1 тыс. 100 кол-центров, в данный момент работает около 150. При этом всего на территории Украины фиксируется около 800–900 кол-центров, передает Ura.ru.

    Кузнецов отметил, что сейчас о работе таких кол-центров известно гораздо больше, есть информация о том, кому они звонят, и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить.

    Также он добавил, что раньше мошенники звонили из тюрем, сейчас такие звонки прекратились.

    «Более 40% кол-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», – подчеркнул Кузнецов.

    Кроме того, зампред Сбербанка сообщил, что на сегодня зафиксирован рост телефонного мошенничества против россиян.

    При этом с Украины поступает порядка 95% мошеннических звонков.

    В конце января россиян предупредили о новом виде хакерских атак.

    Коментарии (23)
    Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
    Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
    		    16 февраля 2023, 17:12
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.

    Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.

    В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.

    После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.

    Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».

    Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.

    Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».

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    Байден решил не ехать на Украину
    В Белом доме заявили об отсутствии планов Байдена посещать Украину в ходе визита в Европу
    		    16 февраля 2023, 17:37
    Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Целью планируемого визита американского президента Джо Байдена в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

    Байден не планирует останавливаться в Европе нигде, кроме Польши, пояснил Кирби, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможной встрече американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Визит Байдена в Польшу планируется 20-22 февраля.

    Ранее китайские СМИ предположили, что Байден намеревается посетить Польшу, чтобы сильнее надавить на лидеров ЕС по ужесточению позиции против России.

    Коментарии (41)
    Американский военачальник назвал условие «возврата» Украиной потерянных территорий
    FT: Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить ВС России
    		    16 февраля 2023, 10:59
    Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина вряд ли сможет в этом году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Как заявил Милли в интервью Financial Times, в этом году Украине будет очень трудно вытеснить ВС России с занятых территорий, для этого Российская армия должна просто развалиться, передает ТАСС.

    При этом он уверен, что конфликт будет урегулирован за столом переговоров, так как «ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своих военных целей».

    Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.

    Напомним, в январе Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев.

    Коментарии (27)
    Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине
    Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие участие USAID в дестабилизации ситуации на Украине

    16 февраля 2023, 10:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие участие Агентства США по международному развитию (USAID) в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно сообщению пресс-службы, на территории ЛНР спецназ Росгвардии нашел свидетельства системной работы Агентства США по международному развитию (USAID) по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что в документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения, которая велась путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора, при этом власти местных администраций строили свою работу на основе методичек американского Агентства по международному развитию, а также на средства организации.

    В Росгвардии рассказали, что в пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления рекомендовалось работе с молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Активность USAID в ЛНР подтвердили и в местной администрации, найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.

    Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.

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    Американский разведчик поразился чертой характера Путина
    Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение
    		    16 февраля 2023, 10:18
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

    По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли.

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    Участница «Мисс Вселенная» из РФ пожаловалась на украинцев и организаторов конкурса
    Участница «Мисс Вселенная» Анна Линникова из России пожаловалась на агрессию со стороны украинцев
    		    16 февраля 2023, 18:59
    Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Участница конкурса «Мисс Вселенная – 2023» Анна Линникова рассказала в интервью для YouTube канала «Алена, блин!» об агрессивных комментариях от украинских пользователей в соцсетях.

    По словам Линниковой, у нее случались нервные срывы из-за давления и уровня ненависти, который исходил от украинских пользователей, передает РИА «Новости». Линникова признала, что ее подруга с Украины тоже начала писать неприятные вещи и даже желать смерти.

    Также участница конкурса отметила враждебное отношение к ней со стороны участниц с Украины и из Швейцарии, а организаторы мероприятия отказались ее защитить, попросту игнорируя.

    «Я несколько раз просила организаторов конкурса не игнорировать меня. Они сделали после этого один пост со мной в соцсети. Но я оказалась в том видео не одна. Когда спрашивала, почему нет моих фото на странице конкурса, мне отвечали: «Извините, не досмотрели», – рассказала россиянка.

    Украинская участница конкурса Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

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    Глава СНБО Данилов: СССР развалили украинцы
    		    16 февраля 2023, 18:08
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украинцы разрушили Советский Союз, с таким заявлением в эфире единого украинского телемарафона выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

    По его словам, из 176 шахтеров, участвовавших в первой в СССР стачке в марте 1989 года, 94 были украинцами. Данилов заявил, что именно эти забастовки запустили распад СССР, передает РИА «Новости».

      

    Ранее Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.

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    Кандидат в премьеры Молдавии сообщил о планах «демилитаризации Приднестровья»
    Кандидат в премьеры Молдавии заявил о планах добиться «демилитаризации Приднестровья»
    		    16 февраля 2023, 15:29
    Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил о том, что планирует добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.

    По его словам, власти страны нацелены на мирное разрешение приднестровского конфликта. Важно, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, это необходимо для демилитаризации региона, добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку. Также в отставку ушло все правительство. Кандидатом в премьеры по представлению президента Майи Санду стал Дорин Речан. 

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