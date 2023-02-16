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16 февраля, четверг | Последнее обновление — 22:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украину направлены первые французские бронемашины AMX-10RC
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В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики.
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16 февраля 1940 года советские войска окончательно прорвали линию Маннергейма. Ширина участка прорыва, достигшая двенадцати километров, не оставляла никаких шансов обороняющимся. Противник продолжал отчаянно упираться, но судьба его уже была решена.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Политолог Асафов: В Европе забыли о смысле санкций против России
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В Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся антироссийские санкции. Именно поэтому случаются такие абсурдные моменты, как возможный запрет поставок унитазов в Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В десятом санкционном пакете Евросоюз предлагает запретить экспорт сантехники в РФ.
«Санкции – это экономический терроризм Запада с целью нанести ущерб мирному населению России. Но при этом на словах декларирутся, мол, «мы вводим ограничения только против военного сектора и сектора двойного назначения», – говорит политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.
Из-за ранее введенных санкций россияне не могут купить разные программные продукты, игры в магазинах приложений. «Попробуйте заплатить с помощью смартфона за батон хлеба. Это стало возможным лишь недавно, наши специалисты решили эту задачу. Но сейчас в попытке найти еще какую-то тему в Европе предлагают запретить экспорт унитазов, то есть вынуждены доходить до абсурда. Для них изначально стояла и стоит задача терроризировать население в надежде на то, что оно начнет хуже относиться к власти», – считает эксперт.
Асафов добавил, что на Западе ищут хоть какие-то способы уязвить Россию, именно поэтому речь зашла о запрете на экспорт сантехники. «Им приходится выдумывать хоть что-то для хайпа, чтобы поддерживать эту тему как можно дольше. Также им нужно привлечь внимание к «юбилейному» – десятому пакету, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет введен в годовщину начала СВО», – считает собеседник.
Политолог напомнил, что ранее американцы говорили о том, что санкции вводятся не для того, чтобы нанести ущерб россиянам, а чтобы уменьшить прибыли России от продажи нефти. Будто бы это никак не связано. «Но в США и Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся эти санкции. Они плывут в том фарватере, который нарисовали им американцы и поэтому случаются такие абсурдные моменты», – подчеркнул Асафов.
О том, что Евросоюз планирует включить в новый пакет антироссийских ограничений запрет на экспорт в Россию сантехники, в том числе унитазов, биде и сливных бачков, пишет EU Observer. Эти и другие товары перечислены в документе объемом 146 страниц. Там же упоминаются шины и перьевые ручки.
Предложенный Урсулой фон дер Ляйен десятый пакет санкций с торговыми запретами будет составлять 11 млрд евро. В четверг Европарламент призвал ЕС одобрить этот пакет до конца февраля. Поставлена задача существенно расширить сферу действия санкций путем запрета импорта российского ископаемого топлива, урана и алмазов. Депутаты предложили Еврокомиссии «обеспечить правовой режим, позволяющий конфисковать российские активы, замороженные ЕС» с тем, чтобы впоследствии «использовать их для восстановления Украины».
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Финны пожаловались на проникающих в страну россиян
Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну в объезд
Машины с российскими номерами въезжают в Финляндию в объезд, используя для этого Норвегию, с этим ничего нельзя поделать, заявил представитель финской таможни.
Отмечается, что остановить прибытие россиян нельзя из-за шенгенских правил, так как машины законно въезжают в страну, передает «Фонтанка».
Россиянам Норвегия не закрыла территорию, поэтому визы действительны, что дает возможность посещать Финляндию.
В конце 2022 года пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки видов на жительство в ЕС, которые предъявляют россияне.
В России оспорили оценку китайских СМИ о достижении стратегических целей спецоперации на Украине
Военный эксперт Козюлин: Говорить о достижении Россией целей СВО преждевременно
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Говорить о достижении целей СВО можно только после того, когда армия противника перестанет существовать как организованная сила. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее Global Times сообщила, что Россия в основном достигла стратегических целей на Украине.
«ВСУ не могут воевать без поставок западного вооружения. Вашингтон искусственно раздувает конфликт, который без его помощи давно бы закончился. Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«На мой взгляд, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована. Нанесены существенные удары по военной промышленности страны. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Украина не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – подчеркивает эксперт.
«Важно также поражать логистические центры, которые помогают доставлять оружие на Украину. Наши войска планомерно решают поставленные задачи. И надо понимать, что военные действия закончатся только по достижении всех целей. Мы должны гарантировать безопасность граждан России и Украины и добиться вывода оттуда иностранных наемников», – резюмирует Бартош.
«Наш противник действительно полностью зависит от поставок западного вооружения. Без иностранной техники ВСУ не протянут и месяца. Собственно, об этом заявляют и сами украинские политики. Владимир Зеленский в своем недавнем турне, кажется, ничего, кроме просьб о помощи, и не озвучивал», – добавляет Вадим Козюлин.
«Несмотря на то что самостоятельный военный потенциал ВСУ практически полностью уничтожен, говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно. Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. Таким образом, достичь поставленных задач без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, резюмировал Козюлин.
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам ВСУ больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада».
Эксперт подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров.
Действия Вашингтона и Брюсселя подвергаются критике и в Китае. Недавно в статье для South China Morning Post журналист Мариам Шах написала, что поставки вооружений со стороны Запада затягивают конфликт, превращая его в настоящую трагедию. Автор заключает, что страны НАТО пытаются вести войну с Москвой руками Украины.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
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Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и ситуации на Украине.
Медведев в своем Telegram-канале посетовал на то, что глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. По его словам, иначе невозможно объяснить то, что «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» рапортует об «убытках России» от санкций, введенных Европой, при этом потерь своих компаний она не приводит.
Зампред СБ РФ отметил, что в этом вопросе не действует правило «мedice, cura te ipsum!» («врач, исцелися сам»). «Глупость и некомпетентность не лечатся…» – написал Медведев.
Также Медведев обратил внимание, что «второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Правильный поступок для «истинного» дипломата, сыронизировал Медведев. Он добавил, что именно «главный дипломат ЕС» и должен твердить, что Россия будто бы является «вечным врагом Европы», и призывать «к войне до победного конца (конца Украины, понятно)». «Браво, Талейран аплодирует сверху!» – отметил зампред Совета безопасности.
«Кто следующий? Freak show must go on… (с англ. «Шоу уродцев должно продолжаться» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Ранее Боррель призвал европейские страны «поискать танки» для Украины на своих складах.
Эксперты оценили возникшие проблемы с поставками западных танков для ВСУ
Рожин: Запад будет и дальше затягивать сроки поставок танков на Украину
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Военный комплекс Европы испытывает определенные проблемы с запасами техники. Кроме того, они не хотят терять репутацию своего вооружения на украинском поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Борис Рожин и Константин Сивков. Ранее западные СМИ сообщили, что на Украину отправятся меньше танков, чем было обещано.
«Хранение военной техники на складах европейских стран-членов НАТО не всегда производилось надлежащим образом. Поэтому они перед передачей машин Украине вынуждены предпринимать серьезные усилия по ее ремонту, расконсервированию и восстановлению», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«В связи с этим, натовское руководство сейчас будет активно давить на Европу, чтобы та выполнила ранее заявленный план поставок. Однако и там есть свои проблемы, вызванные малыми военными бюджетами. Проведенные проверки показали, что часть техники находится в неликвидном состоянии, склады длительного хранения и склады регулярной армии недостаточно материально-технически оснащены», – продолжил собеседник.
«Между тем, я думаю, европейские страны сдержат свое обещание по поставкам танков на Украину. Но растянут эту историю во времени. Так что ВСУ не стоит ожидать пополнение военного арсенала в ближайшее время», – полагает Рожин.
«Европейцы понимают, что поставка танков на поле боя ударит в первую очередь по их репутации. По сути, эти машины отправятся на убой. Ведь 40 танков Leopard не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, только за полтора-два месяца наши ВС уничтожили порядка 260 танков противника», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Военачальники в Европе и НАТО – не глупцы, им прекрасно известно, что без поддержки авиации и разведки, без сопровождения артиллерии, танки обречены на уничтожение. Понимая, что такой поддержки в ВСУ не обеспечат, они и не заинтересованы в ускорении процесса передачи», – отметил он.
«Несмотря на то, что Киев надеялся получить вооружение как можно скорее, чтобы организовать контрнаступление, им вряд ли удалось бы это совершить с обещанным числом техники. И уж тем более с тем, как сейчас затягиваются поставки. Кроме того, американцы обещали отдать свои танки Abrams, но как мы видим, пока не очень понятно, когда произойдет», – акцентировал Сивков.
Ранее выяснилось, что западные страны отправят на Украину меньше танков, чем было обещано. Об этом пишет издание Bloomberg. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, союзники Киева предпринимают максимум усилий для того, чтобы собрать два полных дивизиона Leopard 2 для передачи ВСУ.
Глава ведомства отметил, что Запад не сумеет предоставить Украине батальон танков версии Leopard 2A6. Ранее Берлин пообещал поставить 14 моделей тяжелой техники, в то время как Португалия гарантировала отправку трех.
В то же время Польша сумела собрать около 30 единиц Leopard 2A4, что почти соответствует нормам украинского батальона, состоящего из 31 машины. Однако Писториус отмечает, что танки, которые планирует предоставить Варшава, находятся в плохом состоянии и требуют ремонтных работ. По его мнению, вооружение сможет достигнуть Украины только в конце апреля.
По мнению СМИ, признание министра обороны ФРГ знаменует неудачу западных союзников в стремлении помочь ВСУ преодолеть предполагаемую интенсификацию боевых действий в ближайшие недели.
Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться на Украине уже в марте.
Напомним, Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января ФРГ объявила о намерении поставить Украине 14 моделей Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства.
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ЕС задумался о санкциях против ФНБ России
Bloomberg сообщило об изучении Евросоюзом возможности ввести санкции против ФНБ России
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ЕС рассматривает возможность ввести санкции против Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций, следует из чернового варианта проекта ограничений.
Также рассматриваются санкции против Росбанка и банка «Тинькофф». Кроме того, планируется предписать банкам предоставлять данные об активах ЦБ России. Не указывается, какие банки могут получить подобное предписание.
Россиянам хотят запретить работать в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Еврокомиссия хочет усилить обязательства по отчетности о замороженных российских активах. Если физлицо не предоставит ЕС соответствующую информацию, его предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. евро, для компаний штраф составит до 10% годового оборота.
Напомним, минфин США запретил американским гражданам все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России. Тем временем Россия отказывается хранить свои резервы в ФНБ в западных валютах и переходит на юани и золото. Десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.
Россия решила выслать четырех австрийских дипломатов
МИД: Россия вышлет четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры
Россия в качестве ответной меры объявила четырех дипломатов Австрии персонами нон грата, они должны покинуть страну до конца дня 23 февраля, заявили в МИД России.
Посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер в четверг был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой четырех российских дипломатов, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
В МИД России заявили, что в качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрии в РФ объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до конца 23 февраля.
Также австрийскому послу указали на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Россия пообещала не оставить без последствий эту ситуацию.
Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.
Боррель предложил поставлять оружие на Украину за счет Европейского фонда мира
Боррель подготовил предложения о поставках оружия на Украину за счет Европейского фонда мира
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
По его словам, ЕС не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета и поэтому он подготовил предложения о поставках из Европейского фонда мира, поскольку это внебюджетный межправительственный фонд, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
В Швеции признались в неспособности ЕС оценить влияние антироссийских санкций
Евросоюз не знает, какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику, передает слова министра финансов Швеции Элизабет Свантессон издание Ruptly.
Она подчеркнула, что санкции имеют эффект, но какой именно Евросоюз не знает, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что по последнему прогнозу МВФ российский ВВП ощутил скромное падение в минувшем году и небольшой рост в нынешнем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.
В Швейцарии сочли неправомерной конфискацию частных активов России
Министерство юстиции и полиции Швейцарии заявило, что идея о конфискации частных российских активов противоречит конституции страны и действующему правовому порядку.
В заявлении ведомства отмечено, что рабочая группа под руководством Минюста и швейцарской полиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную конституцию и существующий правовой порядок, поэтому она невозможна по швейцарскому законодательству, передает ТАСС.
При этом власти заверили, что будут продолжать поддерживать Украину другими способами.
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что вопрос о возможности конфискации государственных российских активов и валютных резервов Центробанка будет рассматриваться отдельно.
Согласно данным государственного секретариата экономики Швейцарии, всего Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (8,1 млрд долларов), а также 15 объектов недвижимости.
Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов).
До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, сообщило издание Politico со ссылкой на документы.
В них говорится, что споры остаются по вопросу синтетического каучука, против которого Еврокомиссия хочет ввести санкции, передает РИА «Новости».
К предложению ограничить импорт синтетического каучука скептически относятся Италия и Германия, при этом Польша поддерживает это.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках десятого пакета санкций в список включат сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
ЕС не объяснил России причины внесения ее в черный список налоговых юрисдикций
Минфин сообщил об отсутствии информации о причинах внесения России в список несотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций
Причины включения России Евросоюзом в список несотрудничающих налоговых юрисдикций Москве неизвестны, сообщил Минфин России.
Ведомство указало, что в 2022 году внесены изменения в Налоговый кодекс, они позволили улучшить режим специального административного района в соответствии с замечаниями ЕС. Об этом сообщили европейской стороне. С марта контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены. Как указал Минфин, ЕС включил Россию в так называемый черный список без консультаций с Москвой. Теперь страны ЕС могут применить в отношении России меры административного и правового характера, передает ТАСС.
Ведомство заверило, что планирует продолжить совершенствование российского налогового законодательства. Отмечается, что качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации государств, которые продолжают работу с Россией, на обратную связь от них и намерена опираться Москва.
Напомним, Совет ЕС заявил, что Россию внесли в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере из-за несоответствия режима международных холдинговых компаний в САР стандартам ЕС эффективного управления в налоговой сфере.
Европарламент отклонил призыв к переговорам в резолюции по Украине
Европарламент во время голосования по резолюции к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине отклонил поправку, призывающую ЕС к мирным переговорам.
В резолюции предлагалось заменить пункт о том, что ЕП считает победу на Украине возможной только за счет поставок всех без исключения видов вооружений, на призыв к ЕС «приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров».
Переговоры предлагалось проводить с учетом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации, который предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, но европарламентарии отклонили поправку, передает ТАСС.
Ранее президент Бразилии отказался отправлять боеприпасы на Украину. Он предложил создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. По его словам, Бразилия готова внести свой вклад.
Между тем глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.
ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций
Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает налоговыми убежищами
Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию, заявили в совете ЕС.
В заявлении совета ЕС отмечается, что Евросоюз продвигает справедливую налоговую конкуренцию и учитывает вредную практику, поэтому в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения были включены Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы Острова и Россия, передает ТАСС.
Попадание стран и территорий в серый список ЕС означает, что они не сотрудничают с налоговыми органами европейских стран. Поясняется, что из-за ситуации на Украине диалог с Россией по вопросу налогообложений зашел в тупик, передает РБК.
Ранее Совфед упростил порядок перерегистрации в России иностранных компаний.
Напомним, специальные административные районы были созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Позже в Минфине заявили о намерении создать в «русских офшорах» конкурентный налоговый режим.
Венгрия указала на разные подходы в ЕС к идее переговоров Киева с Москвой
Сийярто объяснил разницу в подходах Венгрии и Франции к идее переговоров Киева с Москвой
Венгрия выступает за немедленные переговоры Украины и России, другие европейские страны хотят, чтобы у Киева была более выгодная ситуация на поле боя, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Париже с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.
«Кажется, позиция Франции, как и позиция всех других европейских стран, отличается от нашей», – сказал Сийярто, пояснив, что в Европе рассчитывают на «более благоприятные условия с точки зрения военной ситуации» для Киева. Сийярто признал, что власти Венгрии «в это не верят», передает ТАСС.
Венгрия полагает, что «страдания людей надо прекратить немедленно» и что «мир нужен сейчас». Хотя и Венгрия, и Франция выступат за мир, вопрос в том, каков должен быть путь к нему – «есть разница в подходах», сказал Сийярто, отметив, что его страна уважает другие мнения.
Он также сообщил, что, по мнению Венгрии и Франции, санкции Евросоюза не должны распространяться на российские организации и предприятия в сфере ядерной энергетики. Сийярто заявил, что французская компания Framatom SAS может исполнить более широкую роль в сооружении АЭС «Пакш-2» в Венгрии, если Берлин не даст компании Siemens AG разрешения на участие в проекте. Министр упрекнул Германию в том, что Берлин «ставит под сомнение право» Венгрии «формировать свой энергетический баланс в соответствии со своими национальными интересами».
Напомним, Венгрия пообещала добиваться прекращения огня на Украине. Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Евросоюз не исключил совместные закупки газа через долгосрочные контракты
Европейский союз не стал исключать пункт совместных закупок газа, в том числе и через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
По его словам, он часто слышит о долгосрочных контрактах, поэтому есть готовность к этому, передает РИА «Новости».
Шефчович добавил, что есть идея выйти на глобальный рынок с закупкой газа до следующего сезона наполнения хранилищ энергоресурсом, речь идет о середине апреля.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что энергетические проблемы Евросоюза не закончились со снижением цен за газ, есть вероятность столкнуться с новым скачком цен.
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