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Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
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После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».
Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».
По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры.
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам»
Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах
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Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным».
Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции.
При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать».
Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать».
«Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист.
Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод».
По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».
Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
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Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
Столтенберг обвинил в запуске шаров над США не только Китай, но и Россию
Столтенберг объяснил появление неопознанных шаров над США активизацией разведки России и КНР
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Появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своей пресс-конференции в Брюсселе.
Столтенберг отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО, пишут «Известия».
Ранее в Белом доме заявили, что все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными.
ВС США после инцидента с китайским аэростатом стали пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилили средства радарного слежения.
В небе на границе США и Канады в последнее время часто замечали воздушные объекты. Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой.
Напомним, глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк заявил, что не исключает возможность внеземного происхождения сбитых за последнюю неделю над США и Канадой объектов.
Верите ли вы в существование НЛО?
Лавров сравнил ложь Запада про «Северные потоки» и Минские соглашения
Лавров: Запад лжет России про теракты на «Северных потоках», как врал про Минские договоренности
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Запад лгал о Минских соглашениях, о чем свидетельствуют циничные признания бывших руководителей Германии и Франции, лжет и теперь – на этот раз о терактах на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд недавно признались, что Минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал.
«Говоря по-простому, все нам лгали, лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на «Северных потоках», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр напомнил, что в том же ключе высказывались и экс-президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам Лаврова, эти признания означают «явку с повинной» за срыв минских договоренностей. Причем Минские соглашения провозглашались западными лидерами безальтернативной основой урегулирования в Донбассе, напомнил Лавров.
Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел расследование, по итогам которого сообщил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. Он рассказал, что поскольку президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми.
США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО
Госдеп: Материальная поддержка Пекином СВО РФ на Украине фундаментально изменила бы отношения США и Китая
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Материальная поддержка Китаем специальной военной операции РФ на Украине фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Сотрудница внешнеполитического ведомства США напомнила, что Россия и Китай объявили о не имеющем границ партнерстве. В связи с этим она выразила мнение, что стратегическое сближение между Москвой и Пекином продолжается. Как заявила Донфрид, в Госдепе сосредоточены на этих взаимоотношениях в контексте конфликта России и Украины, передает ТАСС.
Дипломат заверила, что в Вашингтоне понимают, что существует стратегическое сближение между Пекином и Москвой. При этом она подчеркнула, что если бы в Госдепе увидели, что Китай оказывает материальную поддержку России в войне против Украины, то это бы фундаментальным образом изменило отношения США с КНР.
Напомним, в начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза. После этого в МИД Китая заявили о координации позиций с Россией по урегулированию международных вопросов.
Москва квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт терроризма
Посольство РФ в США: Россия квалифицирует взрывы «Северных потоков» как акт международного терроризма
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Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко.
Дипломат заявил в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне, что Москва квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.
Гиренко подчеркнул, что Соединенным Штатам, претендующим на роль источника истины в последней инстанции, не помешало бы перейти от пустых обвинений в адрес России к делу и хотя бы попытаться доказать непричастность США к разрушению газовых трубопроводов.
В посольстве обратили внимание на несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вполне резонный вопрос об отношении администрации Соединенных Штатов к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море.
Дипломат отметил, что интерес общественности более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями Соединенных Штатов резонансного расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша при молчаливом согласии местных СМИ.
Пресс-секретарь посольства РФ в США подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о непричастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
Американский журналист счел взрывы на «Северных потоках» глупым шагом США
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал глупым шагом со стороны США диверсии на «Северных потоках»
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Взрывы на «Северных потоках» стали глупым шагом со стороны США, так как подтолкнули Европу к развитию связей с Китаем, заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш пояснил, что в результате действий США вырастет зависимость Европы от возобновляемых источников энергии, а Китай «достиг большого прогресса в этом направлении». Журналист указал, что канцлер Германии Олаф Шольц уже посетил Китай, готовится визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на War Nerd.
Действия США Херш счел «выстрелом в ногу», «поразительным уровнем глупости» американских властей и преступным деянием. Он предположил, что Вашингтон руководствовался не экономическими, а политическими причинами, так как «Байден хочет войны» и стремится показать, что «Россия ослабнет». «Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать, наверное, это хорошо для их рейтингов», – заявил Херш.
По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс может использовать свою роль в инциденте с подрывом трубопроводов, чтобы получить в будущем место государственного секретаря США.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
Китай выступил за политическое решение украинского конфликта
Дипломат Ван И заявил о готовности Пекина искать с международным сообществом политическое решение украинского конфликта
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Китай готов работать с международным сообществом для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня, заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И.
Ван И заявил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий, передает ТАСС.
Экс-глава МИД КНР выступил с утверждением, что в украинском вопросе Китай придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать миру и переговорам. Он также отметил, что Китай придает большое значение роли Франции как крупной «независимой» страны в урегулировании украинского кризиса.
Ранее США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО РФ на Украине. После этого Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине.
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании подрыва «Северного потока – 2»
Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект обращения к Совету Безопасности ООН, в котором предлагается провести расследование подрыва трубопровода «Северный поток – 2».
Авторы документа отмечают, что это преступление было совершено США, текст размещен в думской электронной базе передает ТАСС.
Проект обращения предлагает также дать правовую оценку диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления.
Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».
В НАТО решили создать группу по защите подводной инфраструктуры
В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры
В штаб-квартире Североатлантического альянса будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, создание группы сможет облегчить взаимодействие с промышленным комплексом, а также объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности, передает РИА «Новости».
Генсек подчеркнул, что подобное решение связано с историей о подрыве «Северных потоков», и заверил, что министры стран-членов НАТО поручили военным рассмотреть варианты защиты.
Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США готовы заявить в Совбезе ООН о непричастности к подрыву «Северных потоков»
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не имеют отношения к подрыву «Северных потоков» и готовы вновь заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН.
Глава пресс-службы Госдепартамента США назвал «неправдой» и «полной дезинформацией» утверждения о том, что Соединенные Штаты стояли за подрывом «Северных потоков». Он заявил, что представители США при необходимости готовы в какой-либо форме повторить свою позицию вновь, передает ТАСС.
На вопрос, должна ли играть ООН какую-либо роль в расследовании инцидентов, представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что этот взрыв произошел не на территории Соединенных Штатов, и говорить о надлежащих механизмах расследования Госдеп предоставит партнерам, на территории которых произошел взрыв.
Накануне Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
Немцы возмутились молчанием СМИ после нового интервью о «Северных потоках»
Новое интервью американского журналиста Сеймура Херша для Berliner Zeitung, который продолжает расследование подрыва «Северных потоков», осталось без внимания политики и СМИ, что крайне возмутило читателей.
Пользователь Scepticus отмечает, что несмотря на то, что «версия звучит очень правдоподобно, это не доказано, однако отсутствие опровержения со стороны федерального правительства кажется странным, передает РИА «Новости».
Комментатор также добавил, что версия, согласно которой, «русские взрывают собственные трубопроводы», является абсурдом.
«Невероятно... СМИ молчат, а народ сидит дальше на диване. Яснее некуда. Марионеточное правительство», – отметил Drusini.
Многие пользователи похвалили смелость журналистов, которые решили сделать интервью с Хершем вопреки молчанию большинства.
«Я считаю, что это скандал, что США действуют против своих собственных союзников, что политики не обсуждают это, что пресса замалчивает это чудовищное событие. И еще раз говорю: мое уважение за труд газеты, спасибо», – заключил Roy Hossa.
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
НЛО заметили в небе над Китаем
Китайские СМИ сообщили о «цепочке светящихся шаров» над провинцией Хэйлунцзян
Жители города Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией опубликовали в соцсетях видео с пролетающей в вечернем небе цепочкой из светящихся шаров, которые пока считаются неопознанными.
Государственное китайское издание «Хуаньцю шибао» сообщило, что житель города Цицикар по фамилии Цзян сообщил корреспонденту новостного портала «Цзиму Синьвэнь», что заметил в небе несколько быстро летящих «в связке» объектов. По его словам, летящие впереди шары загорались один за другим, те, кто двигался «в хвосте», поочередно гасли. Очевидец заявил, что шары не были похожи на обычного воздушного змея, передает РИА «Новости».
Цзян наблюдал за странным объектом несколько секунд и пока он доставал телефон, чтобы его снять, шары исчезли.
Разместившие видео пользователи отметили, что «НЛО» не издавало никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, не могут объяснить, что это было, а в канцелярии противовоздушной обороны города Цицикара сообщили, что никаких оповещений о проведении учений или тренировок не получали, и беспокоиться не о чем.
Ранее власти Китая сообщили об обнаружении неопознанного объекта в районе восточного побережья.
Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине
Глава МИД Франции Колонна и член Политбюро ЦК КПК Ван И обсудили урегулирование конфликта на Украине
Глава МИД Франции Катрин Колонна и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И на встрече в Париже обсудили урегулирование конфликта на Украине и развитие отношений между странами, говорится в заявлении пресс-службы французского МИД.
В заявлении пресс-службы МИД Франции по итогам встречи утверждается, что стороны напомнили о приверженности Парижа и Пекина как постоянных членов Совета Безопасности территориальной целостности и суверенитету Украины, передает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве Франции также заявили, что Колонна призвала представителя Политбюро ЦК КПК усилить давление на Россию.
Кроме того, в МИД Франции заявили о важности продолжения усилий для борьбы с последствиями украинского кризиса для мировой продовольственной безопасности.
В сообщении французского МИД также отмечается, что Колонна призвала Китай поддержать усилия, предпринимаемые для того, чтобы убедить Иран положить конец эскалации, что в противном случае может привести к негативным последствиям для региональной и международной стабильности.
Стороны, как говорится в заявлении, подчеркнули важность возобновления двусторонних отношений, нарушенных пандемией, во всех областях. Колонна и Ван И также выразили намерение продолжать совместную работу в интересах устойчивого развития, защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата. Французский министр призвала Китай поддержать Конференцию ООН по океану, которая состоится в Ницце в 2025 году.
Как сообщил телеканал France 24 со ссылкой на Елисейский дворец, до встречи с Колонна Ван И провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В администрации французского лидера указали, что в ходе встречи стороны выразили намерение способствовать достижению мира на Украине в рамках соблюдения международного права.
Ранее в Госдепартаменте США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки Пекином специальной военной операции РФ на Украине.