США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО Москва квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт терроризма Дипломат посольства РФ в США Гиренко: Россия квалифицирует взрывы «Северных потоков» как акт международного терроризма 16 февраля 2023, 07:55

Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко. Дипломат заявил в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне, что Москва квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Гиренко подчеркнул, что Соединенным Штатам, претендующим на роль источника истины в последней инстанции, не помешало бы перейти от пустых обвинений в адрес России к делу и хотя бы попытаться доказать непричастность США к разрушению газовых трубопроводов. В посольстве обратили внимание на несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вполне резонный вопрос об отношении администрации Соединенных Штатов к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море. Дипломат отметил, что интерес общественности более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями Соединенных Штатов резонансного расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша при молчаливом согласии местных СМИ. Пресс-секретарь посольства РФ в США подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах. Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о непричастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков». Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам» 15 февраля 2023, 17:50

Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», сообщает РИА «Новости». Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист. Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках» Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках» 15 февраля 2023, 19:45

Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский. Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США. Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом. Лавров сравнил ложь Запада про «Северные потоки» и Минские соглашения Лавров: Запад лжет России про теракты на «Северных потоках», как врал про Минские договоренности 15 февраля 2023, 13:10

Запад лгал о Минских соглашениях, о чем свидетельствуют циничные признания бывших руководителей Германии и Франции, лжет и теперь – на этот раз о терактах на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров напомнил, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд недавно признались, что Минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал. «Говоря по-простому, все нам лгали, лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на «Северных потоках», – приводит его слова РИА «Новости». Министр напомнил, что в том же ключе высказывались и экс-президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам Лаврова, эти признания означают «явку с повинной» за срыв минских договоренностей. Причем Минские соглашения провозглашались западными лидерами безальтернативной основой урегулирования в Донбассе, напомнил Лавров. Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел расследование, по итогам которого сообщил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. Он рассказал, что поскольку президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми. США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО Госдеп: Материальная поддержка Пекином СВО РФ на Украине фундаментально изменила бы отношения США и Китая 16 февраля 2023, 03:31

Материальная поддержка Китаем специальной военной операции РФ на Украине фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Сотрудница внешнеполитического ведомства США напомнила, что Россия и Китай объявили о не имеющем границ партнерстве. В связи с этим она выразила мнение, что стратегическое сближение между Москвой и Пекином продолжается. Как заявила Донфрид, в Госдепе сосредоточены на этих взаимоотношениях в контексте конфликта России и Украины, передает ТАСС. Дипломат заверила, что в Вашингтоне понимают, что существует стратегическое сближение между Пекином и Москвой. При этом она подчеркнула, что если бы в Госдепе увидели, что Китай оказывает материальную поддержку России в войне против Украины, то это бы фундаментальным образом изменило отношения США с КНР. Напомним, в начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза. После этого в МИД Китая заявили о координации позиций с Россией по урегулированию международных вопросов. Россия за месяц сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза Минфин США: Россия в декабре 2022 года по сравнению с предшествующим месяцем сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза 16 февраля 2023, 00:58

Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил 629 млн долларов, следует из документов Минфина США. В декабре 2022 года на долгосрочные американские облигации в российских вложениях пришлось 104 млн долларов (в ноябре – 80 млн долларов), на краткосрочные – 525 млн долларов (в ноябре – 2,012 млрд долларов), передает ТАСС. В ноябре 2022 года объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов составлял 2,092 млрд долларов, в октябре – 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений России в госдолг США составлял 3,753 млрд долларов. Накануне Бюджетное управление Конгресса допустило возможность дефолта в США. Президент США Джо Байден пообещал не допустить объявления дефолта Штатами. В НАТО решили создать группу по защите подводной инфраструктуры В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры 15 февраля 2023, 15:46

В штаб-квартире Североатлантического альянса будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, создание группы сможет облегчить взаимодействие с промышленным комплексом, а также объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности, передает РИА «Новости». Генсек подчеркнул, что подобное решение связано с историей о подрыве «Северных потоков», и заверил, что министры стран-членов НАТО поручили военным рассмотреть варианты защиты. Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист. США намерены продолжать работать по изъятию активов России В США заявили о продолжении работы по изъятию активов России 15 февраля 2023, 21:57

Администрация США будет продолжать искать и изымать российские активы, чтобы затем передать Украине конфискованные средства, заявила директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. Также она добавила, что США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 млрд долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщает РИА «Новости». По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 млрд долларов. Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов). До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины. Лавров назвал цель гибридной войны Запада Лавров назвал превращение России в страну-изгоя целью гибридной войны Запада 15 февраля 2023, 13:14

Превращение России в страну-изгоя является целью гибридной войны Запада против Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме. По его словам, США и их сателлиты готовились к гибридной войне против России долгие годы, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Целью этой войны является поражение России на поле боя, разрушение российской экономики, а также окружение РФ санитарным кордоном, чтобы превратить ее в изгоя, передает РИА «Новости». Однако, подчеркнул

Новое интервью американского журналиста Сеймура Херша для Berliner Zeitung, который продолжает расследование подрыва «Северных потоков», осталось без внимания политики и СМИ, что крайне возмутило читателей. Пользователь Scepticus отмечает, что несмотря на то, что «версия звучит очень правдоподобно, это не доказано, однако отсутствие опровержения со стороны федерального правительства кажется странным, передает РИА «Новости». Комментатор также добавил, что версия, согласно которой, «русские взрывают собственные трубопроводы», является абсурдом. «Невероятно... СМИ молчат, а народ сидит дальше на диване. Яснее некуда. Марионеточное правительство», – отметил Drusini. Многие пользователи похвалили смелость журналистов, которые решили сделать интервью с Хершем вопреки молчанию большинства. «Я считаю, что это скандал, что США действуют против своих собственных союзников, что политики не обсуждают это, что пресса замалчивает это чудовищное событие. И еще раз говорю: мое уважение за труд газеты, спасибо», – заключил Roy Hossa. Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист. Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков» Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США готовы заявить в Совбезе ООН о непричастности к подрыву «Северных потоков» 16 февраля 2023, 02:59

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не имеют отношения к подрыву «Северных потоков» и готовы вновь заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН. Глава пресс-службы Госдепартамента США назвал «неправдой» и «полной дезинформацией» утверждения о том, что Соединенные Штаты стояли за подрывом «Северных потоков». Он заявил, что представители США при необходимости готовы в какой-либо форме повторить свою позицию вновь, передает ТАСС. На вопрос, должна ли играть ООН какую-либо роль в расследовании инцидентов, представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что этот взрыв произошел не на территории Соединенных Штатов и говорить о надлежащих механизмах расследования Госдеп предоставит партнерам, на территории которых произошел взрыв. Накануне Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков». Новости СМИ2 Россия ответила на обвинения США о «депортации» украинских детей Посольство России: Россия делает все для защиты и безопасности украинских детей 15 февраля 2023, 11:15 Текст: Антон Никитин

Посольство России в Вашингтоне ответило на абсурдные высказывания официального представителя Госдепа США Неда Прайса о якобы имеющей место «депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации. В Telegram-канале диппредставительства США подчеркивается, что Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Россия, говорится в заявлении, делает все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях. Детей в случаях отсутствия или гибели родителей и близких передают под опеку, обеспечивая их жизнь и благополучие, говорится в комментарии. В посольстве также отметили, что американской стороне следует дать «адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого гибнут и получают ранения дети». Сообщается, что в прошлом году в Донбассе погибли 153 ребенка и 279 пострадали в результате украинских обстрелов. Отмечается, что атаки ВСУ происходят с использованием западного оружия, включая американские реактивные системы HIMARS. При этом Вашингтон «бесстыдно замалчивает» эти факты, заявили в диппредставительстве. В начале февраля сообщалось, что украинские войска беспорядочно минируют территорию подконтрольного ВСУ Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети. Лавров заявил о задержке оплаты взносов в ущемляющих права Москвы организациях 15 февраля 2023, 13:35 Текст: Александра Юдина

Москва задерживает оплату взносов в организациях, где ущемляются ее интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, это коснулось Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм, передает РИА «Новости». Лавров добавил, что Россия проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед международными организациями, которые проявили недружественное отношение. «Эти организации грубейшим образом нарушили уставные принципы равноправия участников, лишь бы только нарушить правила консенсуса, которые существуют, и принять антироссийские резолюции», – подчеркнул министр. Ранее Лавров заявил, что превращение России в страну-изгоя является целью гибридной войны Запада против Москвы. Также Лавров отмечал, что политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Пекина. Новости СМИ2 Лавров: У России никогда не было союзников на Западе 15 февраля 2023, 15:09 Текст: Ольга Иванова

Западные страны не были союзниками России, при этом были периоды, когда Москва была готова к партнерству, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. По его словам, Москва была готова к сотрудничеству, когда закончилась холодная война, когда исчез Советский Союз, когда исчез Варшавский договор, передает ТАСС. Он уточнил, что Россия предложила сделать из ОБСЕ подлинно коллективную евроатлантическую структуру безопасности, но «не получилось». Тогда, рассказал министр, Россия предложила на тех же принципах использовать НАТО с ее равноправным участием. Однако в итоге Североатлантический альянс решили использовать против России. Как считает Лавров, дружелюбие и доверительность, которые западные дипломаты демонстрировали в адрес Москвы после исчезновения Советского Союза в последующие годы, «мгновенно слетели, прям за ночь – после начала специальной военной операции». Он также добавил, что Запад угрожает «наказать» другие страны за любое проявление сотрудничества с Россией. «Запад о своих оценках не рассказывает, просто направляет эмиссаров, которые приезжают в МИД и (они) говорят: «Вы должны перестать сотрудничать с Россией, не принимайте делегации, не покупайте вооружения». Это разве демократия?» – отметил министр. Напомним, Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы. Захарова объяснила нарастающую в США шумиху вокруг НЛО Спикер МИД Захарова заявила, что шумиха в США вокруг НЛО связана с предстоящими выборами 15 февраля 2023, 10:15 Текст: Александра Юдина

Раскрученная тема неопознанных летающих объектов (НЛО) над территорией США связана с предстоящими выборами, так как в российско-западном конфликте все темы уже исчерпаны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в скором времени можно будет ожидать и покемонов, передает радио Sputnik. Захарова пояснила, что ставка на такие темы делается из-за того, что на российско-западном конфликте невозможно построить ни одну предвыборную кампанию, настолько эта тема в информационно-политическом поле США исчерпана, а других интересных ресурсов в преддверии выборов в Белом доме пока не обнаружили. «Публику нужно чем-то удивлять», – пояснила спикер МИД. Кроме того, Захарова отметила, что Байден в принципе не сможет вернуться к риторике борьбы с Россией, так как вызовет тем самым еще большее количество вопросов, так как «их политика на российском направлении реализована с таким катастрофическим для всего мира размахом и с катастрофическими последствиями для всего человечества». Ранее президент США Джо Байден сообщил американскому испаноязычному телеканалу «Телемундо», что пока не готов принять решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года. До этого телеканал CNBC в конце января сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию, посетив штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. Новости СМИ2 Лавров заявил о подготовке спецзаседания СБ ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках» 15 февраля 2023, 14:02 Текст: Елизавета Шишкова

Россия готовит специальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток», Москва будет требовать найти форму расследования инцидентов, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. Москва не согласна, что у всемирной организации нет полномочий расследовать взрывы на «Северных потоках», передает ТАСС. Ранее комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к Совету Безопасности ООН, в котором предлагается провести расследование подрыва газопровода «Северный поток – 2».