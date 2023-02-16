В Олимпиаде школьников РАНХиГС приняли участие более 4 тыс. учеников из 11 стран

В финальном этапе Олимпиады школьников РАНХиГС поучаствовали более 4 тыс. учащихся, они соревновались в обществознании, иностранных языках (английском, китайском и немецком), истории, журналистике, политологии и других дисциплинах.

Задания для участников традиционно были разработаны преподавателями и научными сотрудниками Президентской академии, сообщается на сайте учреждения.

В 2023 году финал Олимпиады проводился в Москве, в 23 филиалах Президентской академии от Калининграда до Хабаровска. Также он состоялся на зарубежных площадках – в школах при посольствах и консульствах, в зарубежных образовательных центрах и в школах-пансионах в Аргентине, Венгрии, Германии, Индии, Китае, Корее, Кыргызстане, Мальте, Монголии, Узбекистане.

«Нам важно, чтобы талантливые школьники не только в Москве и Петербурге, но и в регионах России, и за рубежом имели возможность проверить свои силы, сделать первые шаги в профессии, поступить в Президентскую академию. Олимпиада – прекрасная возможность для мотивированных ребят, а для РАНХиГС – шанс привлечь перспективных молодых людей в Академию», – отметил и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Ставшие победителями и призерами заключительного этапа 11-классники получат повышение балла ЕГЭ до 100 и право на внеконкурсное поступление. Остальные 11-классники, приглашенные на этап, – дополнительные 7 баллов к сумме ЕГЭ при учете индивидуальных достижений при поступлении в РАНХиГС.

Олимпиада школьников РАНХиГС проводится с 2011 года для учеников 8–11 классов. Она направлена на развитие интереса школьников к социально-экономическим и гуманитарным наукам, изучению иностранных языков. Участниками ежегодно становятся старшеклассники из всех субъектов Федерации, а также граждане стран ближнего и дальнего зарубежья, традиционно на Олимпиаду подают заявки ученики школ при посольствах России в иностранных государствах. Интеллектуальное состязание проводится по девяти профилям и включает два этапа: отборочный (в формате онлайн) и заключительный (очный). Победители и призеры Олимпиады школьников РАНХиГС получают льготы при поступлении в Президентскую академию, в том числе возможность занять бюджетное место без вступительных экзаменов.