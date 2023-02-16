Грузия признала «экономическую катастрофу» в случае санкций против России

Введение экономических санкций против России со стороны Грузии обернулось бы для страны экономической катастрофой, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нас призывали закрыть границу с Россией и ввести санкции, но, согласно последним подсчетам, в этом случае у экономики Грузии был бы не десятипроцентный рост, а десятипроцентное падение», – сказал он в интервью телевидению Аджарии.

«Рост в 10% дает нам возможность увеличить зарплаты госслужащим, военным, полиции, развивать социальные программы. А десятипроцентное падение привело бы к обнищанию нашего народа, при том, что для России последствия санкций с нашей стороны были бы минимальными», – отметил спикер.

По словам Шалвы Папуашвили, «фактически подтверждено, что политические группы, призывавшие Грузию к прямым санкциям против России, могли вызвать экономическую катастрофу в стране».

«Хорошо, что власти Грузии не поддались на политическое и медийное давление, – отметил он. – Мы делаем все возможное для поддержки Украины, но обеспечиваем нашу безопасность и не допускаем экономический кризис».

Грузия скрупулезно выполняет все требования международных санкций против России, но не вводила прямые.