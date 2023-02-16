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VK решила запустить образовательный курс по геймдизайну
VK совместно с университетами ИТМО и РТУ МИРЭА решила запустить образовательный курс по геймдизайну
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VK решила на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА запустить образовательный курс по геймдизайну, разработанный совместно с игровой площадкой VK Play.
Студенты вузов смогут изучить базовые аспекты геймдизайна – от оценки привлекательности дизайнерских решений до сбора аналитики по итогам. При этом лучшие получат возможность присоединиться к команде VK Play, сообщается на сайте компании.
Преподавателями курса станут ведущие специалисты игровой индустрии, участвовавшие в создании «Героев Меча и Магии V» и «Аллоды Онлайн». Лекции будут длиться по четыре часа с большим объемом практики. Студенты за три месяца разберут, как устроена сфера геймдева, познакомятся с основными для начала карьеры геймдизайнера задачами, а также смогут освоить инструменты аналитики и UI/UX-исследований в рамках задач по геймдизайну.
«VK активно развивает образовательное направление, работает с ведущими вузами страны. С 2018 года мы готовим специалистов для игровой индустрии. Мы видим, как динамично развивается индустрия геймдева. Заручившись поддержкой ИТМО и РТУ МИРЭА, мы сможем поделиться опытом с молодыми специалистами, с теми, кто скоро будет создавать и развивать российский геймдев», – заметила директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова.
«Мы рады, что РТУ МИРЭА и VK в течение нескольких лет сотрудничают в реализации образовательных инициатив. Мы считаем крайне важным сотрудничество высшей школы с ведущими отраслевыми компаниями по самым передовым ИТ-направлениям», – отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
«Геймдизайн – очень важный, я бы сказал, основополагающий свод знаний в науке проектирования игрового опыта. Эти знания необходимо получать от опытных практикующих специалистов из индустрии. Мы рады, что совместно с коллегами и экспертами из VK Play можем это воплощать в жизнь», – сказал руководитель образовательной программы «Технологии разработки компьютерных игр» ИТМО Андрей Карсаков.
Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам»
Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
В Минздраве предложили россиянам варианты замены «Виагры»
В Минздраве заявили о наличии аналогов «Виагры» в российских аптеках
На российском рынке существуют аналоги американской «Виагры», есть препараты, отечественного производства, заявили в Минздраве, комментируя новости о прекращении поставок этого средства в Россию.
На рынке есть много аналогов с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства, они доступны в аптеках, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там подчеркнули, что это рецептурное лекарство, которое нужно принимать по назначению врача.
Между тем в Минпромторге сообщили, что в России есть технологические возможности для собственного производства аналогов «Виагры», хотя такое производство пока не локализовано. По полному циклу препарат могут производить восемь российских компаний.
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
Напомним, американская «Виатрис» объявила о приостановке поставок на российский рынок «Виагры» в форме таблеток.
Украина призналась в запуске воздушных шаров для дезориентации российской ПВО
Украина еще год назад начала применять воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО ВС России, сообщил анонимный источник в Воздушных силах Украины украинскому изданию «Страна».
По его словам, Украина запускала шары над российской территорией, после чего Россия стала делать то же самое. Источник пояснил, что это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого – дезориентировать ПВО, сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель Воздушных сил Украины заявил, что над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.
Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова
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Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан в России экстремистской организацией) Иван Жданов (признан иноагентом) в своем Twitter высмеял болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
«Иногда «освободитель от нацизма» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – написал Жданов. Под публикацией были прикреплены скриншоты с заголовками новостей о состоянии Костомарова.
При этом даже либерально настроенная аудитория Жданова оказалась возмущена такими заявлениями.
«Я вот честно считаю себя либералом, мне кажется, вы тоже. Тогда почему вы такой людоед? Вы в комментариях кичитесь тем, что не чувствуете сострадания. Просто кошмар», – написал один из пользователей.
«И все же стебать человека в такой ситуации гадко. Это низость», – написал другой.
«Я понимаю принципиальность позиции, но никогда не пойму отсутствие такта. Вы сейчас просто омерзительны», – оставил комментарий еще один пользователь соцсети.
«Иногда «политик» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – спародировал пост Жданова его читатель.
«И это лицо либерализма. Жизнь любого человека важна сама по себе», – добавил еще один пользователь.
Ранее СМИ писали, что состояние Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось. До этого сообщалось, что Костомарову ампутировали из-за угрозы гангрены ступни и кисти рук.
Врач ФК «Шинник» рассказал о вранье в украинских пабликах
Врач ФК «Шинник» раскрыл подробности драки российских и украинских футболистов
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В украинских пабликах распространяется много лживой информации о драке футболистов ярославского ФК «Шинник» с представителями украинского «Миная», рассказал врач российского клуба Гарегин Агаханян.
Он рассказал, что в украинских пабликах ликование на фоне новостей об инциденте. При этом много вранья. В связи с этим Агаханян рассказал, как все было на самом деле, передает РИА «Новости».
Врач уточнил, что украинские спортсмены выловили одного молодого человека в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн. Затем вся команда поднялась на этаж, где против них вышли пять человек, а потом вышли еще трое.
Агаханян добавил, что, когда футболистов «Миная» было большинство, у них были вопросы, но когда россияне готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. «Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся», – сказал он.
Также врач отметил, что у спортсменов «Шинника» не было желания ни с кем враждовать, но они не прячутся по углам.
Между тем пресс-атташе футбольного клуба Игорь Мережин заявил, что сайт ФК «Шинник» не открывался на протяжении непродолжительного времени в среду, это связано с техническими неполадками. Информации об атаках на сайт нет.
Сайт украинского футбольного клуба «Минай» также не открывался в среду.
В генконсульстве России в Анталье сообщили, что конфликт между футбольными командами России и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинцев, россияне с жалобами в больницу не обращались.
Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины
Эксперт Кнутов: Россия может выявлять ПВО Украины с помощью обычных воздушных шаров
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Россия может применять обычные металлизированные воздушные шары для выявления расположения ПВО противника. У ВСУ нет недорогих ракет, чтобы сбивать такие объекты в большом количестве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ сбили якобы российские воздушные шары над Киевом.
«Воздушные шары для «перегрузки» ПВО используются с прошлого века. Их применял Израиль в Ливане в долине Бекаа во время разгрома ПВО своего противника», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такие шары покрыты внутри тонким слоем металла. Обычно к ним крепится Линза Люнеберга, увеличивающая отражающую поверхность. Она создает иллюзию, что это беспилотник или самолет. Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты», – пояснил он.
«Я вполне допускаю, что сейчас мы стали использовать такие же шары. Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаем, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами», – сказал собеседник.
«На локаторах такие шары невозможно отличить от БПЛА или самолета. Нужны камеры с инфракрасным видением, и даже с их помощью не всегда можно точно опознать шар. Я не уверен, что у ВСУ есть недорогие ракеты, чтобы в большом количестве сбивать такие объекты. У нас же есть для этого зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», – заметил эксперт.
В среду представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шесть воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченных над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, сообщает РИА «Новости».
В украинской столице в этой связи объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Страна», после обнаружения в небе объекта были слышны взрывы.
«Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты», – сообщили в Киевской городской военной администрации. Позже Украина призналась в аналогичных действиях для дезориентации ПВО России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России. Он отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.
Стоит отметить, что Пентагон после инцидента с китайским аэростатом стал пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилил средства радарного слежения.
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Европе пообещали транспортный коллапс из-за поставок оружия на Украину
Увеличение поставок военной техники Украине со стороны стран НАТО грозит возникновением сложностей с ее отправкой на территорию страны, это может замедлить скорость поставок западного оружия в зону боевых действий, пишет газета Washington Post.
В публикации отмечается, что у партнеров Украины остается все меньше времени, чтобы собрать достаточное количество новой техники и отправить ее по линиям снабжения, чтобы успеть к якобы планируемому Киевом «весеннему контрнаступлению». передает ТАСС.
Там отмечается, что поставка военной техники идет через порты Европы, а далее по автомобильным и железным дорогам Украины, где при больших объемах могут возникнуть заторы. Сейчас используются три транспортных узла – в Польше, Словакии и Румынии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине – это война логистики из-за проблем с поставками военной техники Киеву.
МИД анонсировал введение безвизового режима с 11 странами
Лавров: Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами
Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами и еще с шестью – облегченный порядок оформления виз, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки с 11 странами, еще с шестью, включая Индонезию и Индию, будет облегченный порядок оформления виз, передает ТАСС.
Лавров добавил также, что в работе находится снятие ограничений на выдачу электронных виз 70 странам, за исключением недружественных.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
Яков Кедми: Зеленский с «Эдельвейсом» наглядно демонстрирует пронацистскую сущность властей Украины
Яков Кедми: Зеленский в очередной раз продемонстрировал нацистскую сущность
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Зеленский давно предал ценности своего народа. Теперь он открыто демонстрирует равнодушие к трагедии, произошедшей с еврейской нацией в период Второй мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины было присвоено наименование «Эдельвейс».
«Сомневаюсь, что президент Украины осведомлен об изначальной деятельности «Эдельвейса». Между тем это штурмовая горная дивизия нацистской Германии. Ее бойцы в свое время сумели взять Эльбрус. Впоследствии формирование было разбито Красной армией в ходе боев за Кавказ», – рассказывает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Что касается самого Зеленского, то хочу подчеркнуть: он еврей только по происхождению. Этот человек давно предал все ценности собственного народа. Судя по всему, он глубоко равнодушен к трагедии, которую пережили евреи из-за геноцида, учиненного рейхом», – отмечает эксперт.
«Использование немецких наименований времен Второй мировой абсолютно неприемлемо. Судя по всему, Киев хочет еще раз подчеркнуть тот факт, что для ВСУ военные формирования фашистов представляют своеобразный эталон. Подобные события наглядно демонстрируют пронацистскую сущность майдановской власти», – резюмирует Кедми.
В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал, что еврейское происхождение не мешает Зеленскому поддерживать идеологию гитлеровской Германии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».
10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016-го в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.
В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.
Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.
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США призвали Сербию встать на сторону Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к сербам с просьбой принять сторону Украины, пересмотреть свои отношения с Россией и признать Косово.
Он отметил, что Вашингтон приветствует сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Также Блинкен добавил, что страны должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор своего будущего, передает Life.
По его словам, Вашингтон видит амбиции Сербии вступить в Европейский союз, США готовы совместно с европейскими партнерами поддержать Белград в этом стремлении.
Также Блинкен призвал Сербию признать Косово, пообещав окупить труды.
Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия готова вступить в Евросоюз, но не в НАТО.
Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и ситуации на Украине.
Медведев в своем Telegram-канале посетовал на то, что глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. По его словам, иначе невозможно объяснить то, что «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» рапортует об «убытках России» от санкций, введенных Европой, при этом потерь своих компаний она не приводит.
Зампред СБ РФ отметил, что в этом вопросе не действует правило «мedice, cura te ipsum!» («врач, исцелися сам»). «Глупость и некомпетентность не лечатся…» – написал Медведев.
Также Медведев обратил внимание, что «второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Правильный поступок для «истинного» дипломата, сыронизировал Медведев. Он добавил, что именно «главный дипломат ЕС» и должен твердить, что Россия будто бы является «вечным врагом Европы», и призывать «к войне до победного конца (конца Украины, понятно)». «Браво, Талейран аплодирует сверху!» – отметил зампред Совета безопасности.
«Кто следующий? Freak show must go on… (с англ. «Шоу уродцев должно продолжаться» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Ранее Боррель призвал европейские страны «поискать танки» для Украины на своих складах.
Киев обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО
Над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В эфире телеканала «Киев», отвечая на вопрос о серии взрывов и сигнале воздушной тревоги на территории Киевской области, он обвинил Россию в том, что она применяет «воздушный шар, который несет кусок металла», чтобы изматывать украинскую ПВО. «А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», – цитирует его РИА «Новости».
Игнат отметил, что такие шары не будут сбиваться, а прогремевшие в небе над Киевской областью взрывы и следы ракет, которые видели жители, вероятнее всего, были направлены против каких-то других целей.
Ранее украинские СМИ заявили, что в небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара».
Итальянцы поддержали критику Берлускони в адрес Зеленского
Политик: Критика Берлускони в адрес Зеленского отражает мнение итальянцев
Критика со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес украинского лидера Владимира Зеленского отражает мнение простых итальянцев о конфликте на Украине, заявил член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери.
По словам Вальдегамбери, согласно результатам опросов, итальянцы против войны и поставок оружия Киеву, передает РИА «Новости».
Также он отметил необходимость участия третьей стороны в качестве посредника в целях поиска дипломатического решения конфликта. Он подчеркнул, что Европа уже упустила возможность выступить в роли медиатора и теперь заплатит за это.
Ранее Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.
Лавров сравнил ложь Запада про «Северные потоки» и Минские соглашения
Лавров: Запад лжет России про теракты на «Северных потоках», как врал про Минские договоренности
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Запад лгал о Минских соглашениях, о чем свидетельствуют циничные признания бывших руководителей Германии и Франции, лжет и теперь – на этот раз о терактах на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд недавно признались, что Минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал.
«Говоря по-простому, все нам лгали, лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на «Северных потоках», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр напомнил, что в том же ключе высказывались и экс-президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам Лаврова, эти признания означают «явку с повинной» за срыв минских договоренностей. Причем Минские соглашения провозглашались западными лидерами безальтернативной основой урегулирования в Донбассе, напомнил Лавров.
Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел расследование, по итогам которого сообщил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. Он рассказал, что поскольку президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми.