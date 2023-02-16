VK решила запустить образовательный курс по геймдизайну

VK совместно с университетами ИТМО и РТУ МИРЭА решила запустить образовательный курс по геймдизайну

VK решила на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА запустить образовательный курс по геймдизайну, разработанный совместно с игровой площадкой VK Play.

Студенты вузов смогут изучить базовые аспекты геймдизайна – от оценки привлекательности дизайнерских решений до сбора аналитики по итогам. При этом лучшие получат возможность присоединиться к команде VK Play, сообщается на сайте компании.

Преподавателями курса станут ведущие специалисты игровой индустрии, участвовавшие в создании «Героев Меча и Магии V» и «Аллоды Онлайн». Лекции будут длиться по четыре часа с большим объемом практики. Студенты за три месяца разберут, как устроена сфера геймдева, познакомятся с основными для начала карьеры геймдизайнера задачами, а также смогут освоить инструменты аналитики и UI/UX-исследований в рамках задач по геймдизайну.

«VK активно развивает образовательное направление, работает с ведущими вузами страны. С 2018 года мы готовим специалистов для игровой индустрии. Мы видим, как динамично развивается индустрия геймдева. Заручившись поддержкой ИТМО и РТУ МИРЭА, мы сможем поделиться опытом с молодыми специалистами, с теми, кто скоро будет создавать и развивать российский геймдев», – заметила директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова.

«Мы рады, что РТУ МИРЭА и VK в течение нескольких лет сотрудничают в реализации образовательных инициатив. Мы считаем крайне важным сотрудничество высшей школы с ведущими отраслевыми компаниями по самым передовым ИТ-направлениям», – отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

«Геймдизайн – очень важный, я бы сказал, основополагающий свод знаний в науке проектирования игрового опыта. Эти знания необходимо получать от опытных практикующих специалистов из индустрии. Мы рады, что совместно с коллегами и экспертами из VK Play можем это воплощать в жизнь», – сказал руководитель образовательной программы «Технологии разработки компьютерных игр» ИТМО Андрей Карсаков.