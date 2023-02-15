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Фон дер Ляйен предложила новые санкции против Ирана
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В отношении Тегерана необходимы новые санкции, поскольку иранские беспилотные аппараты якобы используются в украинском конфликте, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕК предлагает санкции в отношении иранских операторов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявила фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».
В декабре 2022 года американское внешнеполитическое ведомство объявило о полномасштабном партнерстве России и Ирана в обороне.
Финны пожаловались на проникающих в страну россиян
Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну в объезд
Машины с российскими номерами въезжают в Финляндию в объезд, используя для этого Норвегию, с этим ничего нельзя поделать, заявил представитель финской таможни.
Отмечается, что остановить прибытие россиян нельзя из-за шенгенских правил, так как машины законно въезжают в страну, передает «Фонтанка».
Россиянам Норвегия не закрыла территорию, поэтому визы действительны, что дает возможность посещать Финляндию.
В конце 2022 года пограничники Финляндии заявили, что расследуют около 350 случаев подделки пограничных штампов и 88 случаев подделки видов на жительство в ЕС, которые предъявляют россияне.
Нидерланды передумали передавать Украине танки
Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине
Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ.
Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС.
Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
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Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
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В ЕС заявили о проблемах с заполнением газохранилищ к следующей зиме
Еврокомиссия спрогнозировала проблемы ЕС с заполнением газохранилищ к следующей зиме
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Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.
В документе говорится, что угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов, передает ТАСС.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022–2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе.
Ранее журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
Стало известно о намерении ЕС ввести новые санкции против четырех российских банков
Евросоюз в рамках десятого пакета санкций планирует ввести запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов, под ограничения попадут российский каучук и битум, а также банки, СМИ и 130 физических лиц, сообщает Politico.
По данным издания, под ограничения попадут грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы, также ЕС собирается отказаться от импорта российского каучука и битума, передает ТАСС.
Также ЕС может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Кроме того, Евросоюз может внести в новый пакет антироссийских санкций судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, которую в Брюсселе подозревают в обходе рестрикций на экспорт нефти из России.
По данным издания, предложения о санкциях в отношении 130 физлиц и компаний внесли Польша, страны Балтии, Германия, Франция и другие. Предложено ввести санкции против российских высокопоставленных военных, чиновников новых территорий в составе РФ, журналистов, работающих в государственных СМИ, в том числе на телеканале RT. Также под санкциями могут оказаться компании и физлица в Мали и Иране, которые связаны с военными действиями на стороне России или ЧВК «Вагнер».
Страны ЕС хотят запретить россиянам занимать должности в советах директоров компаний критической инфраструктуры. Новый пакет предполагается обсудить в среду.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Киев заявила, что десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.
В России оспорили оценку китайских СМИ о достижении стратегических целей спецоперации на Украине
Военный эксперт Козюлин: Говорить о достижении Россией целей СВО преждевременно
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Говорить о достижении целей СВО можно только после того, когда армия противника перестанет существовать как организованная сила. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее Global Times сообщила, что Россия в основном достигла стратегических целей на Украине.
«ВСУ не могут воевать без поставок западного вооружения. Вашингтон искусственно раздувает конфликт, который без его помощи давно бы закончился. Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«На мой взгляд, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована. Нанесены существенные удары по военной промышленности страны. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Украина не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – подчеркивает эксперт.
«Важно также поражать логистические центры, которые помогают доставлять оружие на Украину. Наши войска планомерно решают поставленные задачи. И надо понимать, что военные действия закончатся только по достижении всех целей. Мы должны гарантировать безопасность граждан России и Украины и добиться вывода оттуда иностранных наемников», – резюмирует Бартош.
«Наш противник действительно полностью зависит от поставок западного вооружения. Без иностранной техники ВСУ не протянут и месяца. Собственно, об этом заявляют и сами украинские политики. Владимир Зеленский в своем недавнем турне, кажется, ничего, кроме просьб о помощи, и не озвучивал», – добавляет Вадим Козюлин.
«Несмотря на то что самостоятельный военный потенциал ВСУ практически полностью уничтожен, говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно. Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. Таким образом, достичь поставленных задач без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, резюмировал Козюлин.
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам ВСУ больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада».
Эксперт подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров.
Действия Вашингтона и Брюсселя подвергаются критике и в Китае. Недавно в статье для South China Morning Post журналист Мариам Шах написала, что поставки вооружений со стороны Запада затягивают конфликт, превращая его в настоящую трагедию. Автор заключает, что страны НАТО пытаются вести войну с Москвой руками Украины.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
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Иран заявил о готовности к безвизовому режиму с Россией
Посол в России Джалали: РФ и Иран могут отменить визы в ближайшее время
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Россия и Иран могут отменить визы для граждан двух стран, сейчас Тегеран ждет ответа от официальных лиц России по этому вопросу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
По его словам, такая перспектива есть. Джалали уточнил, что Иран согласен с отменой виз между двумя странами, даже предприняли шаги в стране для решения этого вопроса, передает РИА «Новости».
«Ждем мнения российских официальных лиц. Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме», – добавил он пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» по случаю 44-й годовщины Исламской революции.
«С нашей стороны есть полная готовность для отмены виз между нашими странами. Если Россия примет такое решение на высшем уровне, мы можем даже в 2023 году в предстоящие месяцы объявить о безвизовом режиме», – подчеркнул глава иранской дипмиссии.
Ранее консульства стран Европы после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, оформляя визы лишь на период поездки.
ЕС задумался о санкциях против ФНБ России
Bloomberg сообщило об изучении Евросоюзом возможности ввести санкции против ФНБ России
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ЕС рассматривает возможность ввести санкции против Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета санкций, следует из чернового варианта проекта ограничений.
Также рассматриваются санкции против Росбанка и банка «Тинькофф». Кроме того, планируется предписать банкам предоставлять данные об активах ЦБ России. Не указывается, какие банки могут получить подобное предписание.
Россиянам хотят запретить работать в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Еврокомиссия хочет усилить обязательства по отчетности о замороженных российских активах. Если физлицо не предоставит ЕС соответствующую информацию, его предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. евро, для компаний штраф составит до 10% годового оборота.
Напомним, минфин США запретил американским гражданам все операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России. Тем временем Россия отказывается хранить свои резервы в ФНБ в западных валютах и переходит на юани и золото. Десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.
ОАК пообещала ВКС России дополнительные МиГ-35
Глава ОАК Слюсарь: ВКС России получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
Планируются дополнительные поставки новейших истребителей МиГ-35 ВКС России в ближайшие годы, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.
Как рассказал Слюсарь на международной авиакосмической выставке Aero India 2023, на данный момент поставлены шесть МиГ-35, в том числе для пилотажных групп, плановые поставки выполнены, дополнительные самолеты планируются в следующие годы, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2021 года командир группы полковник Сергей Осяйкин сообщил, что пилотажная группа «Стрижи» начинает переход на новейшие истребители МиГ-35.
МИД не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
Директор департамента МИД России Пилипсон не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
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Российская сторона не видит нерешаемых задач на пути реализации проекта поставки Турции второго полка ЗРК С-400, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Пилипсон отметил, что в таком «чувствительном вопросе» требуется «информационная гигиена», которая позволит избежать «ущерба национальным интересам» как России, так и Турции, передает РИА «Новости».
В МИДе напомнили, что ряд стран ввели против России «целый веер» санкций, но «не для защиты демократии и прав человека», а в попытке избавиться от конкурента на рынке вооружений. Кроме того, Пилипсон сказал, что вопрос взаиморасчетов в рамках поставок С-400 вряд ли должен подвергаться популярному освещению.
Напомним, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил летом, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от С-400.
Боррель предложил поставлять оружие на Украину за счет Европейского фонда мира
Боррель подготовил предложения о поставках оружия на Украину за счет Европейского фонда мира
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
По его словам, ЕС не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета и поэтому он подготовил предложения о поставках из Европейского фонда мира, поскольку это внебюджетный межправительственный фонд, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире
Замглавы Минобрнауки Могилевский: Украина оказалась в роли худшего примера неоколониального подхода к управлению страной
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Старые метрополии не хотят идти в ногу со временем и строить многополярный мир. Они цепляются за прошлое. Следствием этого стал глубокий кризис на Украине, к которой Запад относится как к колонии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Ранее в Москве на базе Российского исторического общества прошел круглый стол по теме борьбы с неоколониализмом.
«Политики и эксперты сходятся во мнении о том, что нынешняя Европа стала колониальным придатком США. Осмыслить это явление – важнейшая задача для современного гуманитарного дискурса», – сказал Константин Могилевский, член президиума Российского исторического общества и замминистра науки и высшего образования.
«Украина в этой системе, к сожалению, оказалась в роли худшего и трагичного примера неоколониального подхода к управлению страной. Об этом тяжело говорить, потому что речь идет о наших близких», – добавил Могилевский.
«С другой стороны, старые метрополии отказываются идти по пути становления многополярного мира и держатся за мир прошлого. Они – центры колониального уклада, которые цепляются за ресурсы и прибыль. Другие же страны, в отличие от стран Запада, борются за равноправие и справедливую систему международных отношений», – указал собеседник.
«Россия же стоит в авангарде борьбы против неоколониальной политики Запада и победит в ней. Мы решаем эту задачу действенными способами. К примеру, по линии Минобрнауки мы предоставляем возможность получать бесплатное высшее образование студентам с Кубы, увеличивая для них квоты и гранты. При этом не вытягиваем ресурсы и мозги из других стран. Мы даем гражданам других государств знания, чтобы по возвращении на родину они сами «вытаскивали» свои страны из-под колониального влияния США», – подчеркнул замминистра.
«Также Россия расширяет доступ для ученых всего мира к самым современным научным ресурсам. Для коллег из Африки, Азии и Латинской Америки будут доступны новый ускоритель NICA на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в Кольцово, имеющие громадное теоретическое и прикладное значение», – рассказал собеседник.
Также на заседании круглого стола выступил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества. По его словам, актуальность темы заседания обусловлена переходом мира из однополярного состояния к многополярному. «Все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, чему пытается воспрепятствовать узкая группа агрессивных тоталитарно-либеральных режимов во главе с Соединенными Штатами Америки», – отметил он.
Глава СВР напомнил про богатую историю сотрудничества нашей страны с государствами Азии и Африки. «Сегодня многие из наших африканских и азиатских партнеров, а на самом деле и народы многих стран с надеждой смотрят на Россию, выступают в поддержку наших инициатив, направленных на обеспечение демократического миропорядка, основанного на международном праве и принципах многополярности», – сказал глава СВР.
Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что США все чаще намекают на то, что для них однополярный или хотя бы биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ заявил, что в данный момент появляются все новые сдвиги в развитии многополярного мира. В пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.
Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности.
ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана
УВКПЧ ООН заявило о сомнениях в законности односторонних санкций США против Ирана
Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Также сомнительной объявлена и законность экстерриториального применения этих санкций. Отмечается, что Ирану отказали в поставках лекарств швейцарской фармацевтической группы Novartis, а также ингредиентов для них французской Roquette Freres, передает РИА «Новости».
Эксперты ООН считают. что повторное введение санкций привело к «чрезмерному соблюдению», в результате это оказало влияние на поставки жизненно важных препаратов для пациентов с талассемией. Подобная ситуация нарушает их права, а также увеличивает число осложнений и приводит к росту смертности. Подчеркивается, что исключения для медицинской продукции в санкциях США «сложны и неясны».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что США «освободят Иран».
Директор Brahmos рассказал о преимуществах ракеты перед другими
Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
По его словам, Brahmos – единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, соответственно сверхзвуковая скорость – ее самое большое преимущество, передает РИА «Новости».
Скорость ракеты в три раза больше, чем у других, а доставленной энергии в девять раз больше по сравнению с другими ракетами. «Это только из-за скорости и веса. Ракета очень точная... У нас было около ста пусков из ракетного комплекса Brahmos с высокой точностью», – добавил Ране.
Еще одним преимуществом этой ракеты является ее универсальность для всех трех родов войск – армии, флота и авиации.
«Самое большое преимущество, что это одна ракета для всех трех сил. Небольшая разница между наземной и корабельной версиями. Наземный и корабельный варианты фактически одинаковы. В воздушном варианте есть небольшая модификация, потому что она для самолетов... производить ее намного проще, так как она универсальна», – отметил директор Brahmos.
По словам Ране, производство ракет Brahmos NG, по оптимистичным прогнозам, может стартовать в конце 2025 – середине 2026 годов.
«Brahmos NG обсуждается уже довольно давно. Мы только что закончили эскизный проект. Проводили его в России, мы закончили обзор и определились с рабочим листом. С обеих сторон началось проектирование... Мы готовим Brahmos NG для воздушного базирования, проведем бросковые испытания. Ожидаем первое испытание к февралю-марту следующего года. Живые тесты – к концу 2024-го – началу 2025 года. Производство может начаться в конце 2025-го – середине 2026 года», – сказал Ране, отметив, что это очень оптимистичный прогноз.
Ракета Brahmos NG должна весить 1330 килограмм, вдвое меньше, чем стандартный Brahmos, при этом дальность полета ракеты нового поколения должна составлять те же 300 километров, что и у обычной.
Ране рассказал также, что Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году.
«Мы гордимся тем, что это первая система вооружения из Индии, которая отправляется на Филиппины. Конечно, BrahMos – совместное предприятие, частично российское, но это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией. Рад, что филиппинцы посмотрели на BrahMos. Им нужны три противокорабельных комплекса», – сообщил Ране.
Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 млн долларов.
«В течение следующих трех лет будут отправлены три полка с несколькими ракетами ... К середине следующего года у них будет полностью боеспособный полк», – отметил Ране.
Ранее Ране заявил, что BrahMos Aerospace, в случае заказа, сможет подготовить гиперзвуковую ракету за шесть лет.
Песков прокомментировал возможность «второй волны мобилизации»
Данных о возможности «второй волны мобилизации» в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о возможности второй волны мобилизации, заявил, что об этом нет данных, передает ТАСС.
В ноябре Песков заявил, что возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается.