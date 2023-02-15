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WSJ узнала о возможной передаче Киеву перехваченного у Ирана оружия
Wall Street Journal сообщила о рассмотрении США возможности передать Украине перехваченное у Ирана оружие
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США изучают возможность передать Украине перехваченное оружие, которое Иран направлял группировкам в Йемене, сообщили американские и европейские чиновники.
Киев может получить 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшое количество противотанковых ракет и свыше 7 тыс. бесконтактных взрывателей. Совет нацбезопасности при Белом доме отказался подтвердить или опровергнуть данную информацию, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США берут на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины. СМИ сообщали, что, по мнению Белого дома, оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи.
Захарова прокомментировала призывы США к Киеву усилить наступление
Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева
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Пока на Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву, и призывают усилить наступления, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».
Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.
«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Эксперты оценили данные о подготовке ВСУ к сдаче Артемовска
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Попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее западные СМИ связали запрет на въезд в Артемовск, введенный ВСУ, со скорой сдачей города.
«Для украинской стороны ситуация в Артемовске крайне плачевная. Сейчас закрывается последний выход, через который хотя бы частично можно было вывезти тот контингент, который пока еще сохраняется в городе», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«В ближайшее время котел может замкнуться. И виной тому политическое требование Зеленского сохранять контроль над Артемовском. Сегодня проходит очередное заседание в Рамштайне и, возможно, они тянули до этой даты, а потом уже начнут сдаваться», – отметил он.
«Что касается именно перекрытия въезда в город, то тут главный мотив киевской власти в желании заглушить поток информации о положении дел в самом городе, скрыть подготовку к оставлению города. То, что город обречен, – это очевидно. Вопрос только в том, какими жертвами Украина отдаст эти территории», – добавил собеседник.
«Кроме того, определенные проблемы ВСУ создало и освобождение нашими подразделениями Красной Горки. ЧВК «Вагнер» пошли дальше, перекрыли трассу М-03, которая через Изюм и Купянск идет на Харьков. Кроме того, это одна из артерий, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ в ЛНР. Для противника создаются существенные проблемы с логистикой, которая в современной войне зачастую играет решающую роль», – рассуждает Мирошник.
«Артемовск в настоящее время в полукотле, трассы если не подконтрольны полностью, то простреливаются. Сколько противник сможет там продержаться, пока непонятно, поскольку земля замерзла и какие-то перемещения можно осуществлять по грунтовым дорогам», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Пока не замкнется котел, ВСУ могут и будут сопротивляться. Мотивация у них высокая. Кроме того, Вашингтон их заставляет добиваться успехов, так как идут поставки все новой и новой техники, а успехов нет. Поэтому сдача Артемовска для них – катастрофа. Всем сразу станет понятно, что украинская армия даже с таким вооружением и поддержкой несостоятельная», – полагает депутат.
«ВСУ уже традиционно перед сдачей населенных пунктов закрывают въезд в город. И сейчас они понимают, что котел захлопнется, а значит, нужно сделать все, чтобы там не было даже западных журналистов, которые могут показать реальную картину», – отметил он.
«В свою очередь мы работаем планомерно и поступательно, у нас нет задачи во чтобы то ни стало захватить город, рискуя жизнями наших бойцов. Наши подразделения заходят небольшими группами, для выполнения своих задач», – заключил собеседник.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Отмечается, что город получил огромное идеологическое значение для Киева. Сделав из Артемовска символ сопротивления Москве, Украина крайне нежелательно признает успехи России на данном направлении. Издание пишет, что полученные от Запада танки и боеприпасы планировалось использовать в боях на данном направлении.
Между тем ВСУ выступили с заявлением, что украинские солдаты готовы принять на себя обязанности гуманитарных работников. Однако, как отмечает газета, в настоящее время солдаты «не способны обеспечить безопасность даже в тех районах города, которые еще недавно назывались Украиной полностью стабильными».
В свою очередь другое американское издание, The Washington Post, пишет, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров». Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
На эту публикацию в своем Telegram-канале отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что именно это и называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ. «Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
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Экс-главком ВКС назвал сроки уничтожения истребителей НАТО на Украине
Экс-главком ВКС Бондарев: В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев.
Отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции, Бондарев заявил, что российские системы ПВО прекрасно работают и все самолеты, которые Запад поставит Украине, будут уничтожены за два-три месяца, передает ТАСС. Сенатор отметил, что для освоения самолетов ВСУ понадобится до года занятий.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола попросила политиков Евросоюза передать Киеву истребители.
Напомним, глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что делегация Украины направилась на встречу контактной группы, где планируется обсуждать предоставление Киеву самолетов.
Мэр Львова заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Мэр Львова Садовой заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Практически все электростанции во Львовской области и в самом областном центре разрушены, заявил львовский мэр Андрей Садовой.
Уничтоженные подстанции создают проблемы для электроснабжения, энергетики вынуждены искать нестандартные решения, чтобы подать электричество на критическую инфраструктуру, заявил Садовой в интервью РБК-Украина, передает ТАСС.
Градоначальник уточнил, что уничтожены и другие объекты инфраструктуры, многие из них уже не восстановить.
Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров заявлял, что энергосистема страны близка к полному коллапсу.
WSJ: Тяжелые потери под Артемовском подорвут доверие украинцев и Запада к Зеленскому
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Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название – Бахмут), говорится в статье издания The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что если украинские солдаты будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом, передает ТАСС.
Отмечается, что масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины
Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины
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Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны.
Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».
В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала».
К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.
Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.
Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий».
Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации».
В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС.
Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.
Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
В Польше назвали делом времени вопрос поставок Украине истребителей
Глава Минобороны Польши заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей F-16
Страны НАТО в скором времени могут принять решение об отправке Киеву боевых самолетов, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Он добавил, что этот вопрос, как и поставки танков и системы ПВО Patriot, «требует давления на союзников», передает ТАСС.
Блащак добавил, что настроен оптимистично, вспоминая прошлый опыт. Он добавил, что в Варшаве понимают, что польский потенциал в этом вопросе ограничен.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что западные истребители будут уничтожены российскими средствами ПВО за два-три месяца.
GT: Россия в основном достигла стратегических целей на Украине
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
По его словам, уже можно говорить о том, что Россия достигла стратегических целей на Украине, так как ВСУ совершенно «неспособны обороняться без бесконечных поставок вооружений с Запада», передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Global Times.
Эксперт подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи США и НАТО».
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Раскрыты подробности конфликта российских и украинских футболистов в турецком отеле
Консульство РФ: Конфликт между футбольными командами в Анталье был спровоцирован украинцами
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Конфликт между футбольными командами России и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны, россияне с жалобами в больницу не обращались, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.
Генконсульство подтвердило, что в понедельник вечером в отеле Royal Seginus произошел конфликт между футболистами ярославского «Шинника» и украинскими спортсменами. По данным российских дипломатов, которые выезжали на место драки, конфликт спровоцировали украинцы, полиция зафикисровала факт нарушения правопорядка, передает РИА «Новости».
В консульстве отметили, что конфликт был признан исчерпанным в связи с отсутствием претензий с обеих сторон, пострадавшим в драке россиянам помощь не понадобилась.
Между тем руководство «Шинника» на странице клуба в соцсети «ВКонтакте» подтвердило, что российские футболисты не являются инициаторами конфликта, они заступились за одноклубника, на которого напали.
После драки было принято решение расселить команды в разные отели. Директор клуба «Шинник» Сергей Кулаков заявил, что решение о переезде в другую гостиницу было принято командой добровольно, чтобы избежать подобных конфликтов впредь, передает ТАСС.
Ранее футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье, где проводят тренировочные сборы. СМИ сообщили, что конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины.
Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в украинской премьер-лиге.
В США допустили сдачу Украиной Артемовска
В Белом доме не исключили отступление ВСУ из Артемовска
Украинские войска могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, украинцы сами решают, какие военные операции стоит проводить, передает ТАСС. Кирби добавил, что США не говорят Киеву, что делать, а что нет.
При этом он подтвердил, что российские силы продолжают добиваться в Артемовске постепенного прогресса. Кирби также заявил, что не может предполагать, как будут развиваться события в дальнейшем.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.
Пушилин назвал тактическое преимущество от взятия Парасковиевки
Пушилин: Взятие Парасковиевки позволит перекрывать снабжение ВСУ в Артемовске
В районе Парасковиевки идут бои, взятие этого населенного пункта позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Он уточнил, что после взятия населенного пункта Красная Гора происходит дозачистка. После этого можно будет целенаправленно заняться Парасковиевкой, передает РИА «Новости».
Также ожесточенные бои идут в юго-восточной части Угледара, есть определенные успехи.
Пушилин при этом добавил, что украинские войска не намерены отдавать Артемовск без боя. ВСУ, по его словам, действуют предсказуемо, перекрывая свободный въезд в Артемовск для посторонних лиц.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказали газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Российские войска за сутки уничтожили 270 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), а также Табаевки, Двуречной, Песчаного и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, пять пикапов и самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ударов оперативно-тактической авиации огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ у Тернов, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки ЛНР и Серебрянского лесничества. Уничтожены до ста военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и установка РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
В ходе наступательных действий Южной группировки на Донецком направлении войск ликвидированы более 60 военнослужащих, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». В районе Авдеевки ДНР уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Левадным и Ореховом Запорожской области. Потери противника за минувшие сутки составили до 40 военнослужащих, танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Возле Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Недалеко от Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 108 районах. Рядом с Моначиновкой Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
На Украине уничтожили 20 млн книг на русском языке
Украинские библиотеки в рамках программы «дерусификации» в 2022 году уничтожили более 20 млн книг на русском языке, сообщил украинский телеканал 5.ua.
Сообщается, что с полок исчезли книги авторов, поддерживающих российскую спецоперацию. Также удалили книги, напечатанные в подсанкционных издательствах, передает РИА «Новости».
Как сообщила директор Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлия Бардукова, вся литература, напечатанная в России, должна быть пересмотрена. Эти рекомендации дало министерство культуры Украины. Книги изымают из фондов, списывают и отдают в макулатуру.
Но проблема возникла с научной литературой, так как украиноязычных аналогов в фондах нет.
Ранее сообщалось, что в городах Украины в рамках дерусификации активно переименовывают улицы.
Нидерланды передумали передавать Украине танки
Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине
Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ.
Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС.
Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.