Названы лучшие региональные практики по поддержке граждан

ЭИСИ рассказал о лучших региональных практиках

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел ряд эффективных практик в российских регионах, выявленных в последнее время, институт выделил Рязанскую область, Карелию, Подмосковье и несколько других регионов.

В Рязанской области решили расширить список мер по поддержке семей с детьми. В регионе введены единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей на новорожденных детей всем семьям, независимо от дохода, сообщил ЭИСИ в своем Telegram-канале.

Если родители младше 25 лет, выплата составит 50 тыс. рублей. Также появляется единовременная выплата многодетным семьям в размере 200 тыс. рублей на погашение ипотеки.

В Карелии ввели ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. В республике семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум и в которых дети с 17 до 18 лет обучаются в школе, смогут получать новую выплату за счет республиканского бюджета. Размер выплаты зависит от доходов семьи заявителя и составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей.

В Московской области расширили список получателей бесплатной социальной помощи. В социальном центре «Ясенки» реабилитация стала доступной для ветеранов боевых действий, инвалидов-колясочников 1-й и 2-й группы. Кроме того, социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, жителей региона, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», работавших в период ВОВ на объектах обороны.

В Свердловской области ввели лечение варикозной болезни лазером по ОМС. Такой подход позволяет существенно сократить реабилитационный период и минимизировать осложнения. Ранее данная технология была доступна только в коммерческом секторе медицины.

В ЛНР начинает работать Центр дневного пребывания детей-инвалидов. Такая практика позволит предотвратить эмоциональное выгорание у взрослых и освободить несколько часов для личных дел.