МЧС России сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Турции и Сирии

Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле

Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Royal Seginus

Спортсмены футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» устроили драку в турецкой гостинице Royal Seginus.

О произошедшем сообщил ярославский клуб, пообещав выпустить официальное заявление, передает РИА «Новости».

Как сообщает «Чемпионат», конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.

Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт – завязалась массовая драка.

Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

Позднее стало известно, что подравшиеся на сборе в Турции футболисты «Шинника» из Ярославля и украинского клуба «Минай» будут расселены.

В отеле Royal Seginus подтвердили факт произошедшей потасовки, как отметил источник, сейчас решается, какая именно команда будет переселена в другой отель.

Генеральное консульство России в Анталье между тем сообщило, что выясняет обстоятельства конфликта между футболистами. Дипломаты также подтвердили инцидент, в данный момент выясняется, пострадали ли кто-то из россиян. Официальных обращений от граждан России в консульство пока не поступало.

Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в Украинской премьер-лиге.

Ранее российский турист в турецкой Аланье избил пьяного 57-летнего украинца, который после этого впал в кому.