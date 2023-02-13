Нападавшую на водителей «банду амазонок» приговорили в Ростове-на-Дону

Ростовский областной суд приговорил участников преступной группы, совершившей с целью грабежа по меньшей мере десять убийств, в том числе и сотрудников правоохранительных органов к срокам от 24 до 25 годам колонии.

Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник признали виновными по совокупности преступлений. Тарвердиевы получили 25 лет колонии общего режима каждая, Анастасия Синельник – 24 года колонии общего режима и Сергей Синельник отправится в колонию строгого режима на 25 лет, передает ТАСС.

Прокурор просил назначить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник в виде 25 лет колонии общего режима, а Сергею Синельник – пожизненное заключение в колонии особого режима. Тарвердиевы полностью признали вину, а Сергей и Анастасия Синельник вину в объеме предъявленных им обвинений полностью не признали.

Напомним, участники банды, которая начиная с 2007 года совершила серию убийств правоохранителей и таксистов, были задержаны 8 сентября 2013 года.

Задержанными оказались вдова сотрудника МВД Инесса Тарвердиева и ее 25-летняя дочь. Сожитель Тарвердиевой, 36-летний житель Ставропольского края, был убит в перестрелке с полицией.

Позже по подозрению в пособничестве бандитам был задержан сотрудник ДПС Сергей Синельник, теперь уже уволенный из органов внутренних дел, и его жена Анастасия Синельник – родная сестра убитого члена банды.

По данным МВД, задержанные подозреваются в совершении 30 убийств сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, Инесса Тарвердиева совместно со своим гражданским супругом Романом Подкопаевым создали организованную устойчивую вооруженную группу (банду), в которую также входили Виктория Тарвердиева и супруги Синельник.

Целью банды являлись нападения на граждан, в том числе и на сотрудников правоохранительных органов, на территории Ростовской области, для завладения их имуществом и оружием. На протяжении деятельности банды ее постоянное руководство осуществляли Инесса Тарвердиева совместно с Романом Подкопаевым. Именно они подготавливали и планировали совершение особо тяжких преступлений, выбирали цели нападения, распределяли роли между членами банды, а также лично совместно с Викторией Тарвердиевой принимали активное участие в нападениях.

В соответствии с распределением ролей, Сергей Синельник, используя свое должностное положение сотрудника полиции, будучи осведомленным об оперативно-розыскных и поисковых мероприятиях, направленных на установление и задержание членов банды, оказывал своим соучастникам помощь в сокрытии следов преступлений, совместно со своей супругой Анастасией Синельник прятал их, в том числе и в собственном доме. Кроме того, полицейский и его жена указывали своим соучастникам места и жертв предполагаемых преступлений, обеспечивали их прибытие и отбытие с мест преступлений.