Белоусов провел совещание с российскими производителями беспилотников

Совещание с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) провел первый зампред правительства Андрей Белоусов, в ходе него обсуждалась концепция национального проекта по развитию БАС и направления отрасли.

В текущих реалиях создание отечественных БАС является одним из важнейших направлений для повышения уровня технологического суверенитета страны. Основой для прорывного развития отрасли и консолидации ее ключевых игроков должен стать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, сказал Белоусов, сообщается на сайте правительства.

«В рамках этой работы мы должны открыть небо для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников. Помимо этого, мы должны обеспечить мерами поддержки отечественных производителей (как самих беспилотников, так и производителей комплектующих) и рынок в целом», – подчеркнул первый вице-премьер.

По словам Белоусова, необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС в отраслях экономики, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование и насытить отрасль кадрами, а также создать удобную систему сертификации беспилотников, и обеспечить безопасность их использования.

«Первая большая задача – это развитие спроса. Она включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Второй большой блок – стимулирование разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития. Причем этот блок тесно связан с выработкой критериев «российскости» в рамках 719-го постановления правительства, так как необходимо обеспечить высокий уровень локализации производства дронов», – подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Замглавы Минпромторга отметил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (ФОИВ, госкорпорациям, госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры поддержки и объемы необходимого финансирования.

Осьмаков анонсировал также создание отдельного структурного блока Минпромторга, который сфокусируется на задачах поддержки отрасли. Кроме того, он обозначил еще несколько важнейших направлений, в числе которых совместная работа с Минтрансом по развитию инфраструктуры, повышению эффективности систем сертификации и стандартизации БАС, с Минэкономразвития в части развития экспериментальных правовых режимов, а также обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами при поддержке АСИ, НТИ и Минобрнауки.

«Минэкономразвития в рамках механизма экспериментального правового режима создает условия для апробации и последующего масштабирования инновационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем. В прошлом году запущены два таких ЭПР для доставки грузов дронами-беспилотниками в пяти регионах. Механизм ЭПР постоянно совершенствуется благодаря открытому диалогу с бизнесом и отраслевыми регуляторами. Увеличивается количество направлений, по которым может устанавливаться специальное регулирование, в том числе для проектов, использующих решения на базе искусственного интеллекта и больших данных. Готовы оперативно запускать новые ЭПР по использованию беспилотных авиационных систем в соответствии с задачами будущего нацпроекта», – сказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.