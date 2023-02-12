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Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей
Военный эксперт Хатылев: США хотят знать все о наших западных границах
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Передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Польша арендовала у США БПЛА Reaper.
«Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
«Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, чтобы знать наши возможности для маневров и так далее. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит Штаты готовят какие-то очередные действия против нас», – отметил он.
«Беспилотных аппаратов такого уровня у Польши раньше не было. Reaper могут длительное время находиться в воздухе и использовать большие высоты. То есть можно говорить о том, что потребовалась более детальная разведка и высокоточные данные», – полагает собеседник.
«Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии», – добавил Хатылев.
«Что касается нашего ответа на западную разведку, то здесь мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе соблюдение маскировки, проведение различных действий в рамках радиоэлектронной борьбы, радиолокационного прикрытия и так далее. Нашим войскам все известно», – отметил собеседник.
«Однако это работает только в случае ненарушения нашей границы. Если же американские беспилотники нарушат нашу государственную границу, то к ним будут предприниматься иные меры, в том числе уничтожение», – акцентировал эксперт.
«Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения. Ничего ценного разведка НАТО не поимеет, применяя там свои БПЛА», – заключил Хатылев.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
Ранее ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.
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В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности
Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда».
Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС.
При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.
Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.
Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины
Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.
Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.
Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны.
Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны
Посол РФ в США Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны
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Весь западный мир ополчился на Россию, однако уже очевидно, что планы нанести РФ стратегическое поражение сорваны, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
На проходящем в российском диппредставительстве торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника Антонов заявил, что так уж случилось, что Родина снова в опасности, как это было в годы Великой Отечественной войны, Вооруженные силы РФ защищают суверенитет и независимость России в ходе специальной военной операции, а дипломаты, находящиеся за многие тысячи километров от родной земли, отстаивают интересы Отчизны в условиях развязанной против РФ гибридной войны, передает ТАСС.
Глава дипмиссии заявил, что на Россию ополчился весь западный мир, однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны. Он отметил, что Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств.
Антонов заявил, что российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами СНГ, а также Азии, Африки, Латинской Америки. Глава российской дипмиссии констатировал, что страна живет в условиях экономических санкций, даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира.
При этом, подчеркнул дипломат, РФ не отказывается от своих целей, главная из которых – формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Он пояснил, что говорит о порядке, который обеспечит условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам любого государства, исходя из принципа неделимости безопасности.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что планы Запада изолировать Россию и окружить ее санитарным кордоном провалились, Москва продолжает укреплять отношения добрососедства с мировым большинством – государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
В Польше предложили создать «сборную беженцев» из покинувших РФ и Белоруссию спортсменов
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Необходимо создать «сборную беженцев» из уехавших российских и белорусских спортсменов для выступления на Олимпиаде, заявил польский глава министерства спорта и туризма Камиль Бортничук.
Польская сторона предлагает создать «сборную беженцев», где будут выступать противники властей России и Белоруссии, заявил Бортничук. «Чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация по признаку имеющегося паспорта, страны происхождения, мы предложили создать сборную беженцев», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению министра, такая идея могла бы стать интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом, и даст ему возможность «сохранить лицо».
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в таком статусе.
Минченко: Трудно представить повторение «дела Фургала» в другом регионе России
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Эксклюзивность «дела Фургала» заключается в том, что на практике представить подобное в каком-то другом регионе России едва ли возможно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года колонии.
«Вклад в дело Фургала внесли несколько вещей. Во-первых, это его действия против системы, а именно запредельные результаты ЛДПР на выборах в региональный парламент, которые обеспечивались под его давлением. Во-вторых, это касалось его стиля коммуникации с федеральным центром и многих других действий, не говоря уже об обвинениях в убийствах», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Дальше был приговор суда и восстановление справедливости. Вместе с тем, мне кажется, само «дело Фургала» – это достаточно эксклюзивная история», – отметил он.
«С одной стороны, это дело можно воспринимать как урок и сигнал: если ты бросаешь вызов системе, то она тобой займется. С другой же стороны, Фургал был настолько большим исключением, что едва ли возможно говорить об общих посылах и сигналах другим региональным чиновникам. Представить подобное в каком-то регионе России затруднительно», – заключил Минченко.
Ранее Люберецкий горсуд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах.
Вердикт вынес судья Геннадий Цой. При этом из приговора были исключены эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности.
Вместе с политиком были осуждены его помощник Андрей Карепов, получивший 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей на 17 лет за убийства конкурентов, а также заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, чей срок составил девять с половиной лет.
Ранее государственные обвинители попросили суд приговорить экс-губернатора к 23 годам колонии строгого режима.
Напомним, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал политика руководителем подразделения по устранению конкурентов.
Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США
Американист Дудаков: Республиканцы будут добиваться уменьшения объемов помощи Украине вопреки «украинским ястребам»
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Резолюция ярко демонстрирует недовольство сторонников Трампа политикой Байдена в отношении украинского конфликта. Они и дальше будут настаивать на уменьшении объемов помощи Украине, и демократам придется искать с ними компромисс. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Малек Дудаков. Ранее группа республиканцев внесла в Конгресс США проект «Резолюции об усталости от Украины».
«Основная задача резолюции – обозначить призыв республиканцев прекратить поставлять оружие Киеву и способствовать началу мирных переговоров. Однако доля членов Конгресса, которые были бы готовы остановить поставки Украине, относительно небольшая – максимум 20-30 человек», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Документ необходимо воспринимать как политический жест сторонников Трампа. Это еще одна попытка сыграть на усталости общества от вовлеченности в конфликт. Собственно, подписались в нем достаточно типичные республиканцы: Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Энди Пикс», – отмечает эксперт.
«Эти же люди блокировали утверждение нового спикера палаты представителей. Все они – крайне консервативные политики, часто критикующие действия демократов. Тем не менее, в Конгрессе все еще много так называемых «украинских ястребов». Большинство однозначно выступает за продолжение помощи Киеву», – подчеркивает собеседник.
«Поэтому ждать изменений, исходя из самого факта публикации резолюции, не стоит. Однако она хорошо отражает мнение республиканцев, которые активно выступают за сокращение государственных расходов. И здесь присутствует возможность уменьшения военной помощи Украине», – акцентирует Дудаков.
«Сейчас на Белый дом оказывается серьезное давление со стороны сторонников Трампа. Они отказываются повышать потолок госдолга, что может привести к угрозе технического дефолта страны. Допустить этого никто не хочет, поэтому демократом придется пойти на компромисс. Поставки Киеву будут осуществляться, но, вероятно, уже не в тех суммах, как раньше», – резюмирует Дудаков.
Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц.
Документ получил название «Об усталости от Украины». На данный момента в нем стоят подписи 11 конгрессменов. Резолюция содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву», а также призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования.
Там также содержится тезис о том, что США, оказывая помощь Киеву, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.
Между тем, издание The Washington Post опубликовало результаты опроса, согласно которому почти половина республиканцев говорят о избыточности помощи Украине. Отмечается, что наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть Украины, чтобы остановить конфликт.
Напомним, Байден заявлял, что администрация Соединенных Штатов Америки намерена взять на себя неограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
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WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
Министр спорта отреагировал на предложение Польши о «сборной беженцев» из россиян и белорусов
Министр спорта Олег Матыцин назвал предложение Польши о допуске российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в статусе беженцев унижением.
По словам министра, подобное предложение говорит лишь об уровне культуры автора этого предложения, а также об активном желании внести раскол в единство и о нарушении всех принципов. Подобное Матыцин назвал попыткой унизить спортсменов, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства назвал недопустимыми попытки отдельных стран диктовать условия участия россиян в международных соревнованиях.
Напомним, министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил белорусам и россиянам собрать сборную беженцев для участия в Олимпиаде-2024. В составе команды якобы должны быть люди, выступающие против властей своих стран.
Дуда назвал число американских военных в Польше
Дуда: Почти 10 тыс. американских военных размещены в Польше
Численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам Дуды, Польша сделала все, чтобы вступить в НАТО и получить гарантию статьи 5 Договора, передает РИА «Новости». Он добавил, что с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти 10 тысяч американских военнослужащих находятся в Польше.
Ранее появились сведения о массовой переброске танков США в Польшу и Литву.
Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, «это важный элемент обучения солдат 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады».
В Белом доме задумались о сотрудничестве России и США в Арктике
В Белом доме предложили рассмотреть сотрудничество США и России в Арктике
Вашингтону стоит задуматься о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.
Он пояснил, что США сделали исключение в сотрудничестве с Москвой по космосу, также страны работают вместе по вопросам жизни и смерти. Кофрон предположил, что такая модель могла бы сработать и в арктическом регионе, передает РИА «Новости».
При этом в Вашингтоне считают, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество США и России в Арктике не стоит.
Кофрон отметил, что Россия в контексте Арктики я настроена оборонительно. При этом он считает, что Москва наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.
Ранее обозреватель Politico Кеннет Розен отмечал, что российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от России в так называемой «арктической гонке».
Эксперт: Передача координат целей для ударов ВСУ подтверждает прямое участие США в конфликте
Эксперт Рожин: Предоставление Штатами координат для ударов ВСУ выходит за рамки обычного консультирования
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Вашингтон давно и активно вовлечен в конфликт с Россией. Любые попытки скрыть данный факт уже кажутся нелепыми. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Борис Рожин. Ранее издание The Washington Post сообщило, что США передают ВСУ координаты целей перед запуском ракет.
«Мы столкнулись с очередным подтверждением того, что США вовлечены в конфликт напрямую. Предоставление координат для дальнейшего целеуказания – это деятельность, которая выходит далеко за пределы обычных консультаций», – считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Публикацию The Washington Post стоит рассматривать как часть внутриполитического торга в США. После выборов в Конгресс в стране произошло существенное перераспределение полномочий. Республиканцы активно требуют поставить под контроль вопросы оружейных поставок, их аудита и продумывания дальнейших планов по оказанию поддержки Киеву. Это своего рода давление на Байдена», – отмечает эксперт.
«Мы имеем дело с внутренней информационной войной, развязанной республиканским истеблишментом против администрации действующего президента. Тем не менее Штаты всегда будут стоять на том, что официально они никуда не вовлечены. Ждать здесь каких-либо изменений – бессмысленно», – подчеркивает эксперт.
«В текущей ситуации мы должны приложить максимум усилий к уничтожению пусковых установок HIMARS. Необходимо отодвинуть линию фронта настолько, насколько это возможно, чтобы ни одна ракета не смогла долететь до интересующих противника целей», – резюмирует Рожин.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».
При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Штаты действительно делятся разведданными с ВСУ, однако именно украинцы отвечают за конечный поиск цели и определение их приоритетности. По мнению военного, деятельность США носит «исключительно консультационный характер».
Он добавил, что бойцы ВСУ определяют объекты, которые хотят поразить, затем информация уходит старшему командованию, которое передает запрос американским партнерам для уточнения координат. Издание пишет, что Штаты не всегда соглашаются предоставить информацию.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возрастании вовлеченности Америки в происходящий конфликт. По его мнению, Вашингтон воспринимает Москву как противника, что способствует размыванию грани между косвенным и прямым участием в боевых действиях.
Напомним, в сентябре стало известно, что США активно участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины. В частности, американские специалисты проводили консультации с представителями ВСУ о наиболее перспективных направлениях продвижения войск.
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Антонов предостерег США от отправки спецназа на Украину
Антонов: Возобновление деятельности Сил спецопераций США на Украине станет неприкрытым участием в конфликте
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В случае возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине Вашингтонская администрация пошла бы на неприкрытое участие американских регулярных войск в конфликте на Украине, говорится в распространенном диппредставительством РФ заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Антонов отреагировал на сообщение The Washington Post о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Он указал, что речь идет о журналистском расследовании, авторы ссылаются на неназванные источники в администрации, при этом официально эта информация американскими властями не комментировалась. В то же время дипломат считает весьма показательными разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев, передает ТАСС.
По его словам, это подтверждает одержимость США несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения, в Соединенных Штатах готовы идти ради этого на неописуемые риски. Он назвал идею о военной поддержки Украины Соединенными Штатами безумной.
Такое решение, как подчеркнул глава дипмиссии, стало бы неприкрытым участием регулярной армии Соединенных Штатов в конфликте на украинской территории.
Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима, игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь. Кроме того, американская сторона закрывает глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.
Покрывая украинских радикалов, США де-факто превращаются в соучастника ужасных преступлений, подчеркнул Антонов, добавив, что усугубление вовлеченности США в противостояние с Россией на Украине ведет мир к непредсказуемым последствиям.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт.
Американский экс-разведчик обвинил США в обстрелах Донбасса
Экс-разведчик Риттер обвинил Белый дом в военных преступлениях в Донбассе
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Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по позициям ВС России, что делает США виновной в преступлениях против гражданского населения, Белому дому грозят политические проблемы, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам экс-разведчика, каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава из США, которые вовлечены во все это, передает РИА «Новости».
Он указал, что из HIMARS бьют по больницам, школам, гражданским зданиям, а это считается военным преступлением, и теперь Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер считает, что вовлечен в военные преступления в том числе Джейк Салливан, который, как советник по национальной безопасности, должен проинформировать президента обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох.
«И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» – возмутился Риттер.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».
Захарова призвала созвать саммит НАТО по подрыву «Северных потоков»
Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с информацией о причастности США к подрыву «Северных потоков»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с публикацией расследований американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках».
Комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках», Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале, где же натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них якобы есть факты, хотя на самом деле они никогда никаких фактов никому не предъявляли.
Российский дипломат подчеркнула, что в случае с расследованием американского журналиста Сеймура Херша фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. В связи с этим Захарова поинтересовалась, когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации.
Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».
Польша закрыла пункт пропуска с Белоруссией
Варшава приняла решение закрыть пограничный переход «Бобровники» на границе с Белоруссией, так как недовольна введенным Минском в одностороннем порядке безвизовым режимом для стран Прибалтики и Польши.
По данным погранслужбы, решение польская сторона приняла по соображениям «общественной безопасности», передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что Варшаву «раздражало», что по введенному безвизу был разрешен вывоз товаров народного потребления без ограничений, а так как в Белоруссии дешевле, то это не нравилось польским властям.
Ранее Польша построила забор в высоту 5,5 метра и в длину – более 186 км на границе с Белоруссией за 886 млн долларов.