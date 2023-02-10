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В Польше предложили создать «сборную беженцев» из покинувших РФ и Белоруссию спортсменов
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Необходимо создать «сборную беженцев» из уехавших российских и белорусских спортсменов для выступления на Олимпиаде, заявил польский глава министерства спорта и туризма Камиль Бортничук.
Польская сторона предлагает создать «сборную беженцев», где будут выступать противники властей России и Белоруссии, заявил Бортничук. «Чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация по признаку имеющегося паспорта, страны происхождения, мы предложили создать сборную беженцев», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению министра, такая идея могла бы стать интересной основой для переговоров с Международным олимпийским комитетом, и даст ему возможность «сохранить лицо».
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в таком статусе.
Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
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Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».
Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.
Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»
Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»
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Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.
В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».
По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.
Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.
Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает причастность США к взрывам на «Северном потоке».
Эксперт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.
При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.
При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
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ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.
«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.
«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.
В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.
«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.
«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.
Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.
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Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Глава ДНР Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части города Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Боевые отряды обошли Артемовск с северной, южной и восточной его части, перерезав три из четырех путей снабжения ВСУ, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что определенные успехи есть и в Угледаре. Этот город остается одним из «достаточно горячих» направлений сейчас, в южном пригороде уже «по сути» закрепились российские военные, но противник продолжает переброску резервов туда в больших количествах. Это несколько замедлило освобождение населенного пункта.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщили, что украинские силы оказались в окружении, и в скором времени Артемовск будет взят.
Вассерман: Макрон угрозами лишить Путина ордена Почетного легиона позорит Францию
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Высказывание Эммануэля Макрона о возможном лишении президента России Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона позорит как самого французского лидера, так и всю страну, а также умаляет значение награды в целом, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
После саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами заявил, что из-за боевых действий на Украине может лишить звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, которое является высшей наградой в республике, президента России Владимира Путина. Он отметил, что данный вопрос является «символическим, но важным».
«Глава ордена Почетного легиона – президент Франции, и он, несомненно, имеет право как вручать орден, так и отзывать. Так что формально Макрон действительно вправе это сделать. Но фактически он тем самым умалит значение этого ордена и сделает все последующие награждения им менее значимыми, поскольку покажет, что этот орден не признание заслуг, а личный каприз президента», – говорит Вассерман.
Он подчеркивает, что Макрон своим поведением и действиями показывает, что он всячески против ликвидации террористической организации Украины. «Более того, я теоретически не исключаю даже, что Макрон достаточно глуп, чтобы не понимать, что Украина именно террористическая организация», – рассуждает депутат.
Собеседник также усомнился в том, что глава Франции действительно «сидит на своем месте». В этом, к слову, сомневается также президент Турции Реджеп Эрдоган, который в конце января крайне резко прошелся по своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, назвав того «нечестным» и «неквалифицированным» для того, чтобы управлять государством. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о специфических отношениях турецкого и французского лидеров.
«Кроме того, подобными словами Макрон позорит не только себя, но и всю Францию. И, естественно, я не могу одобрить такое его поведение. Резюмирую, Макрон может умалить значение ордена в целом и доказать, что не разбирается в том, что происходит в мире», – заключил Вассерман.
Днем ранее Макрон поделился у себя в социальных сетях, что наградил орденом Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского за мужество и преданность.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие звания и ордена есть у Путина, а также объяснила, почему президент принял китайский орден Дружбы.
В Германии указали на хамство Зеленского в адрес Шольца
Вальдемар Гердт: Шольцу придется терпеть хамство Зеленского из-за давления США
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У представителей немецкой власти нет политической самостоятельности, поэтому они и дальше продолжат слушать хамство Владимира Зеленского, потакая всем указаниям США. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт и германский политолог Александр Рар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как заставлял канцлера ФРГ Олафа Шольца отдать Украине вооружение.
«Ни один руководитель государства не разговаривает с немецким канцлером и другими лидерами так, как это делает Зеленский. Украинский президент максимально нагло и ультимативно втягивает нас в конфликт», – рассказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«При этом он наверняка осознает, что перспектив у него нет. В конечном счете его либо «сольют» союзники, как отработанный материал, либо он окажется под трибуналом за все чудовищные преступления. Поэтому Зеленский выцарапывает последнее, чтобы его покровители в Белом доме были довольны», – отметил собеседник.
«Своими играми Зеленский загнал себя в тупик. У него нет дороги назад. Кроме того, я не исключаю у него манию величия, потому что все вокруг его хвалят и благодарят за «героическое сопротивление российской агрессии», – допускает политик.
«Вместе с тем немецкое общество, вероятно, не узнает о хамском поведении украинского президента. Все средства массовой информации у нас находятся под жесточайшей цензурой. СМИ не расскажут о тональности его общения с Шольцем, чтобы не разрушать «святой образ» Зеленского. Кроме того, все мы помним, как его подчиненные оскорбляли наших политиков и запрещали им въезд на Украину», – отмечает Гердт.
«Как я уже неоднократно говорил, мировое сообщество переоценивает суверенность и самостоятельность Германии. Поэтому бессмысленно ожидать, что Шольц сможет предпринять какие-то суверенные шаги», – отметил Гердт.
В свою очередь германский политолог Александр Рар добавил, что «Украина успешно затягивает Германию в конфликт с Россией». «В одиночку ВСУ, даже при полной поддержке НАТО, с Россией не справится. Многие немцы, которые сначала осудили украинский конфликт, сейчас сильно встревожены возможным военным столкновением с Москвой», – рассказал он.
«Но правящие элиты, видимо, рассчитывают идти на дальнейшую конфронтацию. Они руководствуются следующими аксиомами: Россия не должна победить, Россия не должна восстановиться как сильная держава в Европе, а Украина якобы защищает либеральные ценности», – отметил эксперт.
«То, что украинские политики и дипломаты при поддержке США, Польши и Великобритании раздают нашей власти подзатыльники, лидеры Германии терпят. Нашим политикам смогли внедрить мысль о том, что Германия сама способствовала военному противостоянию на Украине, слепо сотрудничая последние годы с Россией. Президент Штайнмайер публично покаялся за свою прежнюю симпатию к России», – акцентировал политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
Также украинский президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. Напомним, на этой неделе Зеленский совершил турне по европейским столицам. Сначала в Лондоне состоялась встреча с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Затем он посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После чего отправился в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.
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Россиян предупредили об изменении правил входа на «Госуслуги»
Шадаев объявил о скором введении обязательной двухфакторной аутентификации на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» в скором времени станет обязательным дополнительный параметр аутентификации, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.
На данный момент для доступа к «Госуслугам» достаточно логина и пароля, но этого уже мало, и обязательно нужно использовать второй фактор для авторизации, заявил министр, передает РИА «Новости».
Глава ведомства пояснил, что программу начнут внедрять с 1 марта, после этого второй фактор будет вводиться как обязательный.
Вторым фактором может быть либо СМС-сообщение, либо дополнительная аутентификация, что позволит сделать сервис безопаснее для тех, кто использует простые пароли, и чьи аккаунты подвергаются атакам.
«Обязательным при авторизации он станет с 1 июня», – заключил Шадаев.
Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
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Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.
«Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.
По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.
«Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.
В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.
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Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине
Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.
Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка России для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, заявил высокопоставленный европейский источник.
Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины.
Основатель бренда одежды Sela Остроброд утонул в Латвии
Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате несчастного случая в Латвии, сообщил его двоюродный брат, бизнесмен Аркадий Пекаревский.
По его словам, Остроброд ехал на машине вдоль озера в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась – и он утонул, передает РИА «Новости».
Пекаревский сообщил, что похороны Остроброда состоятся 19 февраля в Израиле, передает РИА «Новости».
Борис Остроброд родился в 1957 году в Каменск-Уральском в Свердловской области. В 1990-е с семьей переехал в Израиль и занялся бизнесом. В середине 1990-х Остроброд и Пекаревский создали бренд одежды Sela, который вышел в том числе на российский рынок.
Макрон не исключил, что может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона
Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить президента Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, сообщает France Press.
По его словам, такой вопрос является «символическим, но важным». Макрон добавил, что на данный момент у него нет подобного желания, однако он много об этом думает и не исключает, что решение будет принято, передает РИА «Новости».
Кавалер Большого креста – высшее звание ордена Почетного легиона. Владимир Путин – первый и единственный россиянин, удостоенный этого звания. Он получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие ордена есть у Путина, и объясняла, почему он принял орден Дружбы от Китая.
Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США
Американист Дудаков: Республиканцы будут добиваться уменьшения объемов помощи Украине вопреки «украинским ястребам»
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Резолюция ярко демонстрирует недовольство сторонников Трампа политикой Байдена в отношении украинского конфликта. Они и дальше будут настаивать на уменьшении объемов помощи Украине, и демократам придется искать с ними компромисс. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Малек Дудаков. Ранее группа республиканцев внесла в Конгресс США проект «Резолюции об усталости от Украины».
«Основная задача резолюции – обозначить призыв республиканцев прекратить поставлять оружие Киеву и способствовать началу мирных переговоров. Однако доля членов Конгресса, которые были бы готовы остановить поставки Украине, относительно небольшая – максимум 20-30 человек», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Документ необходимо воспринимать как политический жест сторонников Трампа. Это еще одна попытка сыграть на усталости общества от вовлеченности в конфликт. Собственно, подписались в нем достаточно типичные республиканцы: Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Энди Пикс», – отмечает эксперт.
«Эти же люди блокировали утверждение нового спикера палаты представителей. Все они – крайне консервативные политики, часто критикующие действия демократов. Тем не менее, в Конгрессе все еще много так называемых «украинских ястребов». Большинство однозначно выступает за продолжение помощи Киеву», – подчеркивает собеседник.
«Поэтому ждать изменений, исходя из самого факта публикации резолюции, не стоит. Однако она хорошо отражает мнение республиканцев, которые активно выступают за сокращение государственных расходов. И здесь присутствует возможность уменьшения военной помощи Украине», – акцентирует Дудаков.
«Сейчас на Белый дом оказывается серьезное давление со стороны сторонников Трампа. Они отказываются повышать потолок госдолга, что может привести к угрозе технического дефолта страны. Допустить этого никто не хочет, поэтому демократом придется пойти на компромисс. Поставки Киеву будут осуществляться, но, вероятно, уже не в тех суммах, как раньше», – резюмирует Дудаков.
Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц.
Документ получил название «Об усталости от Украины». На данный момента в нем стоят подписи 11 конгрессменов. Резолюция содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву», а также призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования.
Там также содержится тезис о том, что США, оказывая помощь Киеву, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.
Между тем, издание The Washington Post опубликовало результаты опроса, согласно которому почти половина республиканцев говорят о избыточности помощи Украине. Отмечается, что наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть Украины, чтобы остановить конфликт.
Напомним, Байден заявлял, что администрация Соединенных Штатов Америки намерена взять на себя неограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
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WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
Стало известно об иностранных компонентах в сбитом США китайском зонде
Bloomberg: У сбитого над США аэростата обнаружены компоненты западного производства
Метеорологический зонд Китая, который был сбит ВС США, состоял из компонентов западного производства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, несколько элементов зонда были произведены в западных странах, передает ТАСС. Как отметил сенатор Дэн Салливан (республиканец от штата Аляска), один из основных вопросов заключается в том, помогали ли производить подобные зонды Китаю американские или другие западные компании.
Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.