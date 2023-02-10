ФСБ отправила в психбольницу планировавшего стрелять по людям жителя Мордовии

В Мордовии 30-летний местный житель планировал устроить стрельбу в местах, где массово собираются люди, его задержали и поместили в психбольницу, сообщили в региональном управлении ФСБ.

У мужчины есть разрешение на хранение и ношение оружия, в соцсетях он публиковал материалы «колумбайновской» тематики (движение «Колумбайн*» признано террористическим в России), передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В ходе осмотра у него нашли огнестрельное оружие – гладкоствольный карабин «Сайга» и травматический пистолет, личные дневники, в которых описывались убийства в местах массового скопления людей, и его самоубийство.

В ходе допроса мужчина пояснил, что испытывает приступы агрессии, ненависть к себе и окружающим, он пытался это подавить.

По инициативе ФСБ мужчину госпитализировали в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы, чтобы провести амбулаторное лечение.

По результатам оценки его состояния мужчину лишили лицензии на хранение и ношение оружия.

В сентябре 2022 года мужчина устроил стрельбу в ижевской школе, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина был на учете в психоневрологическом диспансере.