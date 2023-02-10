Песков назвал суверенным правом Сирии не впускать международные организации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал суверенным правом Сирии не допускать международные организации в страну после разрушительного землетрясения.

«Сирийская Арабская Республика – это суверенное государство, и они самостоятельно принимают решение о режиме работы границ с учетом тех форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после разрушительного землетрясения», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, настаивает ли Москва на том, чтобы Дамаск открыл границы для международных гуманитарных организаций для беспрепятственного доступа к местам, пострадавшим от землетрясения.

По его словам, Россия оперативно рассматривает запросы пострадавшей от землетрясения Сирии на оказание помощи.

«Естественно, контакты осуществляются постоянно, в рамках них сирийское руководство дает информацию о потребностях, все они оперативно рассматриваются и по мере возможностей помощь будет продолжаться», – сказал Песков.

Он добавил, что Россия продолжит оказывать помощь Сирии по линии различных ведомств.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что военные России в Сирии продолжают спасательные работы в Сирии после землетрясения, случившегося 6 февраля, за это время военные спасли из-под завалов 47 человек.