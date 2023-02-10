В России решили создать два центра серийного производства спутников

Борисов: Два центра серийного производства спутников появятся в России

Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй – в подмосковном НПО Лавочкина, заявил Новости гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

По его словам, будет выстраиваться два центра серийного производства спутников: в ИСС имени Решетнева (телекоммуникационное направление) и, наверное, в НПО имени Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос), передает РИА «Новости».

По словам Борисова, Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, а к 2030-му – на спутник в день.

По его словам, в рамках перехода на серийное производство холдинг «Российские космические системы» (РКС) должен разработать канонический ряд унифицированной аппаратуры для спутников.

«Выработка научно-технической политики по всем направлениям – от строения спутников до пилотируемой космонавтики – то, чем мы занимаемся с момента моего прихода в Роскосмос» ... Думаю, в ближайший квартал закончим», – сказал гендиректор.

Ранее Борисов заявил, что Россия к 2030 году должна иметь группировку минимум тысячу аппаратов связи, дистанционного зондирования Земли, метеорологических и навигационных, при этом сейчас у России около 200 спутников на орбите, а для того, чтобы добиться необходимого роста, нужно производить по 250, а ближе к 2030 году по 300–350 аппаратов в год.