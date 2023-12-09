Двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии прооперировали

Tекст: Кристина Цыцура

Операции проводили в Москве, куда ранее доставили пострадавших, передает ТАСС.

Состояние двоих детей до сих пор остается тяжелым, но стабильным. Один из них переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании, а второй пока находится в медикаментозном сне.

Ранее замдиректора брянской гимназии задержали после стрельбы в школе по обвинению в халатности.