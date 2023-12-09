До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.4 комментария
Двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии прооперировали
Врачи провели операции двум подросткам, которые пострадали в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Операции проводили в Москве, куда ранее доставили пострадавших, передает ТАСС.
Состояние двоих детей до сих пор остается тяжелым, но стабильным. Один из них переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании, а второй пока находится в медикаментозном сне.
Ранее замдиректора брянской гимназии задержали после стрельбы в школе по обвинению в халатности.