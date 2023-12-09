Карелин: При Путине мы научились ценить цивилизационную уникальность

Сенатор Карелин: Выдвижение Путина важно на фоне противостояния с Западом

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Вчерашнее решение нашего лидера Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата в президенты, безусловно, в числе прочего, связано и с необходимостью дальнейшего укрепления страны в условиях противостояния с Западом. Им не нравится наша крепнущая российская государственность, напрямую связанная с президентством Путина, поэтому его участие в электоральной гонке логичное и правильное», ­­­­­– пояснил Александр Карелин, член комитета Совета Федерации по международным делам, член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ.

«У нас весомая часть населения наконец-то пережила вместе с президентом растерянность от утраты советской государственности. Сегодня мы научились ценить и отстаивать свои традиционные ценности. Я сейчас говорю не только о межполовых отношениях, я говорю и об этической справедливости, объединяющей силе русского языка и о многом другом, на чем всегда зиждились наша цивилизационная, мировоззренческая уникальность. Поэтому сейчас особо актуально продемонстрировать всем, и Западу в том числе, наше национальное единодушие и сплочение», – подчеркнул собеседник.

«Как нам реагировать, если Запад не признает легитимность выборов? У нас выборный процесс является открытым для наблюдателей. Пусть приезжают, снимают, проверяют, в рамках общественных полномочий, естественно. Не просто же так наша избирательная и законодательная система динамично улучшается. Она уже сейчас соответствует всем требованиям свободы волеизъявления. Кстати, в отличие от тех же США, у нас прямые выборы президента. В общем, мы их ждем», – подчеркнул сенатор.

«Отдельно напомню: мы несколько десятилетий пытались реагировать на все замечания Запада относительно нашей внутренней и внешней политики, электоральных процессов. Думали, нас за это похвалят и полюбят. По сути, даже Советский Союз был развален, чтобы понравиться США и Европе. И чем все кончилось? А ничем. Как говорится: «И в шляпе дурак, и без шляпы дурак». Поэтому угождение Западу теперь – точно не наша история. Президентство Путина соответствует интересам России в целом и каждого гражданина страны в отдельности. Собственно, поэтому наша инициативная группа начала работу. А нравится это кому-то или нет за океаном – это вопрос далеко не первостепенный», – резюмировал парламентарий.

В субботу в центральном исполкоме «Народного фронта» состоялось организационное совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России. Собравшиеся решили провести большое собрание инициативной группы по выдвижению 16 декабря. Член группы, актер Владимир Машков предложил сделать это в концертном зале Зарядье в центре Москвы.

Руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов напомнил: за каждым из членов группы стоят большие, важные для страны сообщества. «Единая Россия» также примет участие в сборе подписей, возьмет на себя организационные процедуры, связанные с выдвижением Путина. «Эти выборы имеют судьбоносное значение для нашей страны. Победа Владимира Путина на них – это обязательное условие победы России», – подчеркнул Андрей Турчак, секретарь ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации.

Накануне Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

«Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Владимир Путин. Российский лидер заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя». Он поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что решение президента баллотироваться на новый срок стало историческим, потому что в период проведения СВО на нем лежит огромная ответственность как за внутреннее развитие России, так и за ее безопасность и будущее.