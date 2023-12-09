До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.0 комментариев
Политолог: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян
Политолог Сетов: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян
Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично, а 70% поддерживают выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина на новый срок, сообщил политолог и заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов.
В своем Telegram-канале он указал, что запрос и политический курс России совпадают, подтверждается это данными, которые ранее презентовали на круглом столе ЭИСИ.
Так, больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично. 70% поддерживают выдвижение Путина на новый срок.
По словам Сетова, выбор события для заявления об этом и его формат позволяют очертить некоторые контуры кампании, которая ожидается очень быстрой и насыщенной с учетом сроков, оставшихся до марта.
Также политолог отметил, что выбор торжественного мероприятия ко Дню Героев Отечества как контекста отражает опору на одну из ключевых сегодня социальных групп – участников и ветеранов СВО, чей запрос – надежность и четкое целеполагание будущего страны как в части завершения СВО, так и в части условий для мирной жизни.
«Подвиги участников СВО и гордость, о которой сегодня говорилось в Кремле – еще одна важная категория, которая касается не только собственно ситуации на фронте и побед, но и прошлого, настоящего и будущего страны. Запрос на гордость в российском обществе сегодня высок, и предлагаемый политический курс позволяет его удовлетворить в соответствии с теми параметрами будущего страны, которые традиционно показывает социология – суверенитет, независимость, развитие», – подчеркнул он.
По мнению Сетова, тот факт, чтоПутин не дал дополнительных комментариев по поводу своего решения, говорит о том, что времени для интерпретаций решения у действующего президента достаточно.
«Например, 14 декабря во время прямой линии», – заключил эксперт.
Напомним. Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, об этом решении он рассказал герою ДНР и спикеру парламента республики Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что ЕР совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией Путина.
В Белом доме на информацию об участии Путина в выборах отреагировали словами «будет гонка, что надо».