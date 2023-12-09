До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.0 комментариев
Турчак: Организацией избирательной кампании Путина займется «Единая Россия» и ОНФ
Партия «Единая Россия» совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией действующего российского лидера Владимира Путина, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что «Единая Россия» – партия президента, которую тот создал 22 года назад, поэтому представители ЕР примут самое активное участие в избирательной кампании Путина, передает ТАСС.
В частности, партия совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь – сбор подписей в его поддержку.
Напомним. Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, об этом решении он рассказал герою ДНР и спикеру парламента республики Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».
В Белом доме на информацию об участии Путина в выборах отреагировали словами «будет гонка, что надо».