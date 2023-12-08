FT: На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации источников Financial Times, 200-шекелевые купюры на сумму порядка 50 млн долларов были вывезены при поддержке ООН из двух отделений Банка Палестины в северной части Газы на юг, передает «Газета.Ru».

Операция прошла на прошлой неделе во вторник. Такие меры были предприняты с целью снижения нехватки наличности в южной части анклава, операцию одобрил Израиль, пишет издание.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.