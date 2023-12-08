Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов
FT: На юг Газы во время перемирия вывезли 50 млн долларов
Сотрудники Банка Палестины воспользовались перемирием в секторе Газа для вывоза около 50 млн долларов с севера анклава, пишет Financial Times.
По информации источников Financial Times, 200-шекелевые купюры на сумму порядка 50 млн долларов были вывезены при поддержке ООН из двух отделений Банка Палестины в северной части Газы на юг, передает «Газета.Ru».
Операция прошла на прошлой неделе во вторник. Такие меры были предприняты с целью снижения нехватки наличности в южной части анклава, операцию одобрил Израиль, пишет издание.
Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.