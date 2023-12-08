Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
Матыцин оценил вероятность выступления российских спортсменов на Олимпиаде–2024
Глава Минспорта Матыцин оценил вероятность выступления российских спортсменов на Олимпиаде–2024
Министр спорта России Олег Матыцин допустил, что российские спортсмены, которые выполнили критерии отбора на Олимпиаду–2024 в Париже, примут участие в Играх.
«Конечно, те спортсмены, которые добились успеха на соревнованиях и добились права участвовать, наверное, они будут участвовать», – сказал глава Минспорта, передает ТАСС.
Матыцин добавил, что Россия продолжает поддерживать своих спортсменов, несмотря на сторонние попытки «раскромсать» российскую спортивную систему и расколоть российское общество.
В пятницу МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде–2024 в Париже в нейтральном статусе. Старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска спортсменов из России до Олимпиады и выразила мнение, что россиянам следует отказаться от участия в Играх. Сам Матыцин назвал такие критерии допуска дискриминацией.