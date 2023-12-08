Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
Грузины сшили самый большой флаг Евросоюза
Флаг ЕС длиной 33 метра и шириной 22 метра пронесут в субботу по центру Тбилиси на марше «Наш голос – Евросоюзу» в связи с ожидаемым 14-15 декабря предоставлением Грузии статуса кандидата в организацию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Организаторы шествия – неправительственные организации, к нему присоединится президент Саломе Зурабишвили, тогда как правящая «Грузинская мечта» проигнорирует акцию – по словам ее представителей, для того, чтобы получить статус, нужно упорно работать, а не заниматься мероприятиями такого рода.
Один из организаторов шествия Нодар Чачанидзе заявил, что «флаг в 726 кв. метров беспрецедентный по размеру и символизирует устремления всех грузин в этот исторический момент».
«Мы должны показать всей Европе и всему миру, что наша позиция непоколебима», – сказал он.
Официальный Тбилиси обижен на ЕС за то, что в прошлом году не получил статус кандидата, тогда как его предоставили Киеву и Кишиневу. Власти Грузии говорят, что сейчас справедливость должна быть восстановлена. В ноябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз. В случае позитивного решения, в Тбилиси 15 декабря по инициативе правительства состоятся всенародные празднества.