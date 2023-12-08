Грузины сшили самый большой флаг Евросоюза

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Организаторы шествия – неправительственные организации, к нему присоединится президент Саломе Зурабишвили, тогда как правящая «Грузинская мечта» проигнорирует акцию – по словам ее представителей, для того, чтобы получить статус, нужно упорно работать, а не заниматься мероприятиями такого рода.

Один из организаторов шествия Нодар Чачанидзе заявил, что «флаг в 726 кв. метров беспрецедентный по размеру и символизирует устремления всех грузин в этот исторический момент».

«Мы должны показать всей Европе и всему миру, что наша позиция непоколебима», – сказал он.

Официальный Тбилиси обижен на ЕС за то, что в прошлом году не получил статус кандидата, тогда как его предоставили Киеву и Кишиневу. Власти Грузии говорят, что сейчас справедливость должна быть восстановлена. В ноябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз. В случае позитивного решения, в Тбилиси 15 декабря по инициативе правительства состоятся всенародные празднества.