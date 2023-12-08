Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
Премьер Бельгии раскрыл содержание 12-го пакета санкций против России
Премьер Бельгии: 12-й пакет санкций против России подготовлен с запретом на алмазы
Евросоюз подготовил 12-й пакет антироссийских санкций, он включает запрет на импорт российских алмазов, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Он уточнил, что работа по подготовке проекта санкций велась последние месяцы. Александр де Кроо добавил, что Бельгия как страна – председатель ЕС будет «способствовать обеспечению единства по таким вопросам», передает ТАСС.
В Кремле подчеркивали, что антироссийские санкции, которые вводит Европа, бумерангом бьют по самим европейцам.