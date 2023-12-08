  • Новость часаЦИК: Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта
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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    Политолог: США и Британия в отличие от ЕС наживаются на военной помощи Украине
    Россия запросила экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    Стало известно о дефиците солдат у ВСУ
    В Финляндии освободили задержанного по запросу Украины россиянина
    Пентагон: У ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    США утроили закупки российского урана
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не объединяет страну

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    11 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 13:06

    В Кремле заявили об ухищрениях западных политиков для выделения денег Украине

    Песков: Западные политики прибегают к ухищрениям доя выделения денег Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Западе политики идут на ухищрения, чтобы убедить голосовать за выделение денег Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он считает, что западные политики делают все, чтобы убедить своих парламентариев голосовать за дальнейшее выделение денег Украине. Так Песков прокомментировал слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о том, что необходимо сосредоточиться на украинском конфликте, передает ТАСС.

    По мнению Пескова, таких заявлений было много, и они, наверняка, будут продолжаться и дальше.

    Представитель Кремля также оценил план США добиться того, чтобы Москва пошла на переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях.

    «Нет, нереалистично абсолютно», – сказал он.

    Напомним, заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом намерен добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева в 2024 году.

    7 декабря 2023, 20:24
    Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому после выхода «Слова пацана»
    Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому после выхода «Слова пацана»
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2016 году состоялся бой между Хабибом Нурмагомедов и Майклом Джонсоном, тогда актер Иван Янковский написал бойцу комплимент в соцсетях, но ответа дождался лишь семь лет спустя после выхода сериала «Слово пацана».

    Мать Янковского Оксана Фандера поделилась в соцсетях, как в 2016 году ее сын писал поддерживающие сообщения спортсмену после очередного победного боя. «Ты лучший! Мы все об этом знаем! Потрясающий боец! Таких, как ты, нет вообще», – писал тогда Янковский, сообщает Starhit.

    Хабиб спустя семь лет, после выхода сериала, ответил Янковскому: «Теперь ты круче».

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    Вы смотрите сериал «Слово пацана»?




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    Напомним, «Слово пацана. Кровь на асфальте» – сериал о молодежных преступных группировках Казани во времена перестройки. Высказывалось мнение, что сериал романтизирует подростковую преступность.

    Ранее создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию о новом кастинге.

    Коментарии (21)
    7 декабря 2023, 14:36
    Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

    Tекст: Александра Юдина

    Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

    По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (34)
    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (18)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

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    7 декабря 2023, 21:06
    СМИ: База ВМФ США в Норфолке получила российские нефтепродукты из Новороссийска

    СМИ: Танкер немецкой компании доставил российские нефтепродукты из Новороссийска на базу ВМФ США

    СМИ: База ВМФ США в Норфолке получила российские нефтепродукты из Новороссийска
    @ IMAGO/Joa Souza/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    База Военно-морского флота США Норфолк получила 50 тыс. тонн российских нефтепродуктов, сообщил представитель «Института Черноморских стратегических исследований» и издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

    Клименко сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что танкер AVENCA, принадлежащий немецкой компании CST, доставил на американскую базу 50 тыс. тонн нефтепродуктов из Новороссийска, несмотря на запрет Евросоюза покупать нефтепродукты из России и переправлять их морем в любые страны мира, передает «Газета.Ru».

    По данным Клименко, судно под флагом Либерии покинуло порт Новороссийска 13 ноября и прибыло на американскую базу в Норфолк 7 декабря.

    Ранее газета Washington Post писала, что Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье.

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    7 декабря 2023, 21:57
    Глава МИД Британии: Россия вернется за добавкой после победы на Украине
    Глава МИД Британии: Россия вернется за добавкой после победы на Украине
    @ Robin Jerstad/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победив на Украине, Россия «вернется за добавкой», заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

    По мнению Кэмерона, конфликт на Украине представляет риск для безопасности Европы и США, поэтому необходимо сосредоточиться на нем, передает РБК.

    В связи с этим важно оказывать поддержку Украине, заявил британский министр в интервью Sky News. «Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным – если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», – сказал он.

    Накануне президент США Джо Байден выразил мнение, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные высказывания демонизацией России.

    Коментарии (44)
    7 декабря 2023, 15:25
    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

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    7 декабря 2023, 17:20
    Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии
    Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Побег сына бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артема из-под ареста в Италии попал на видео, ролик опубликовали в Сети.

    На кадрах видно, как один из предполагаемых организаторов побега зашел в дом к Уссу в Милане с сумкой в руке и вышел оттуда с ним и с рюкзаком, россиянин на видео облачен в одежду черного цвета, он прикрыл голову капюшоном, передает РИА «Новости».

    Также на записи запечатлен отъезд кортежа из четырех машин – две Volvo, автомобили Audi и Fiat.

    Ранее итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести подозреваемых в помощи Уссу при побеге из-под домашнего ареста.

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    7 декабря 2023, 21:42
    СМИ: После командировки на Украину норвежских военных учат закапывать трупы однополчан

    NRK: В Норвегии военных после командировки на Украину начали учить закапывать трупы

    СМИ: После командировки на Украину норвежских военных учат закапывать трупы однополчан
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежских новобранцев начали обучать правильному захоронению однополчан, сообщают местные СМИ.

    Обучение по правильному захоронению в полевых условиях было введено после командировки норвежских офицеров на Украину, сообщил телеканал NRK, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения.

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    8 декабря 2023, 04:25
    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году

    Представитель Белого дома Файнер заявил о стремлении США заставить Россию пойти на переговоры с Украиной в 2024 году

    США заявили о желании склонить Россию к переговорам с Украиной в 2024 году
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы в конце 2024 года Россия оказалась вынуждена согласиться на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    Как заявил Файнер, США «хотели бы», чтобы украинская сторона к концу 2024 года находилась «на таких позициях, при которых России пришлось бы» выбирать – «сесть за стол переговоров» или «иметь дело с более сильной Украиной», передает ТАСС.

    Файнер пояснил, что речь идет о переговорах «на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН». Такие переговоры должны подразумевать «суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины», сказал Файнер.

    По его словам, «более сильная Украина» будет «опираться на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины» и сможет «предпринять наступление».

    Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над на ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники США». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Файнер заявил, что «это очень сложный стратегический выбор». Он не уверен, какое решение примет российская сторона. «Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», – заявил он.

    При этом Файнер заверил, что США по-прежнему «не поддерживают, не обеспечивают украинские удары внутри России». По мнению Белого дома, это не имеет «ключевого значения» для «успеха» Украины на поле боя.

    Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

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    7 декабря 2023, 17:34
    Россия запросила экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    Россия запросила экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани направлен запрос об экстрадиции 98-летнего бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.

    Запрос направлен заместителем Краснова Петром Городовым, курирующим международно-правовые отношения, передает «Коммерсант». Городов просит арестовать Гуньку и передать его России для привлечения к уголовной ответственности.

    В документе подчеркивается, что Гунька заочно обвиняется в геноциде мирного населения в Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. По данным ГСУ СКР, он в составе пехотной дивизии СС «Галичина» причастен к расправе над минимум 500 мирными жителями в населенном пункте Гута Пеняцкая. Генпрокуратура подчеркивает, что у таких преступлений нет срока давности. Отмечается, что Гуньке в России представят все возможности для защиты.

    В сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гуньки в парламенте. В октябре Следственный комитет России предъявил Гуньке заочное обвинение в геноциде, а МВД объявило его в розыск.

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    7 декабря 2023, 17:12
    По делу о банде силовиков арестован начштаба спецназа СОБР «Рысь» Алпатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальника штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексея Алпатова отправили под арест по делу об ОПГ, действовавшей с 1998 года, он отказался признавать вину, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

    Алпатову грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока, сообщил следователь в суде, передает ТАСС. Он добавил, что подозреваемый, согласно версии следствия, лично участвовал в похищениях людей и заказных убийствах.

    Напомним, в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании предводителя и участников ОПГ, занимавшейся тяжкими преступлениями с 1998 года. Им инкриминируется более 30 преступлений, в их числе – убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.

    Лидерами группировки стали бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБР. Согласно данным ведомства, в банду входили порядка 20 человек. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнял, что в числе подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств.

    В четверг СК России предъявил обвинения восьми задержанным участникам банды Павла Христева в похищениях и убийствах в Подмосковье в 2000-2003 годах. Подозреваемые в 2004 году похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу.

    В 2020–2023 годах они напали на бизнесмена и похитили у него имущество на 2 млн рублей.

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    7 декабря 2023, 14:46
    Президента Ирана встретили в Москве с оркестром

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале в Москве Раиси встретили с оркестром.

    Ожидается, что на переговорах с Путиным они обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, а также политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    По случаю прибытия гостя в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда Путин приехал на переговоры с президентом ОАЭ во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Президент России перемещался по столице на лимузине Aurus с местными номерами. По дороге из аэропорта кортеж Путина сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь высокого гостя.

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    7 декабря 2023, 14:36
    Психолог объяснил связь буллинга с трагедией в брянской гимназии

    Психолог Зинченко рассказал, как школьный буллинг может перерасти во вспышку агрессии

    Психолог объяснил связь буллинга с трагедией в брянской гимназии
    @ Андрей Мазунин/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «К сожалению, иногда подростки обращаются за помощью к сомнительным источникам, которые могут предлагать в том числе и кардинальные меры, манипулируя желанием ребенка как можно быстрее избавиться от дискомфорта и сильнейшего стресса», – сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко, комментируя трагедию в брянской гимназии, обозначенную как конфликт с одноклассниками.

    «Травля и агрессия среди подростков были всегда. Еще советский кинематограф поднимал проблему травли в школе фильме «Чучело». Этот феномен обращает нас к возрастно-психологическим особенностям подростков и их эмоциональной сфере. Именно в младшем подростковом возрасте (12–14 лет) происходит активное развитие самооценки, формируется идентичность», – говорит Зинченко.

    Подросток стремится ощутить себя принятым, понимаемым в различных социальных группах, сообществах, быть частью какого-то сообщества. В этом возрасте психика ребенка крайне ранима, любая негативная оценка со стороны сверстников или значимых взрослых, кумиров может вызвать у подростка ощущение одиночества, сильной обиды, даже полного разочарования в жизни и в себе.

    Поэтому говоря о последствиях буллинга, продолжает собеседник, необходимо учитывать множество психологических факторов: в каком эмоциональном состоянии находился подросток, была ли у него возможность поделиться с кем-то своими переживаниями, чувствовал ли он поддержку, насколько причина буллинга была для него значимой и приносящей болезненные переживания.

    «Каждый ребенок пытается справиться со своими трудностями по-своему. Кому-то необходимо побыть одному, успокоиться и найти силы выстоять, кому-то – поделиться с близкими и попросить о помощи, а кто-то выбирает в качестве защиты нападение. Тогда агрессия становится способом не подпустить обидчиков к своим личным переживаниям и не дать ему возможность ранить самые больные места», – говорит психолог.

    Если у ребенка нет источников поддержки, он не принят в значимой для него группе, не может поделиться с родителями и учителями, то он чувствует себя одиноким и беспомощным, подчеркивает эксперт. В таком состоянии подростком руководит страх и поиск спасения любыми способами. Риск заключается в том, кто в этот момент протянет этому «раненому» ребенку руку и предложит способ решения проблемы.

    «Хорошо, если рядом окажется внимательный родитель, школьный психолог-тьютор, который заметит, что с подростком происходят какие-то негативные изменения и он нуждается как минимум в психологической поддержке, а может и в профессиональной психологической помощи. Но, к сожалению, иногда подростки обращаются за помощью к сомнительным источникам, которые могут предлагать в том числе и кардинальные меры, манипулируя желанием ребенка как можно быстрее избавиться от дискомфорта и сильнейшего стресса. И тогда эта агрессия не столько проявление личности ребенка, сколько подражание под воздействием страха и напряжения», – объясняет Зинченко.

    В связи с этим в первую очередь необходимо понимать, что профилактика по поддержке нормального климата в школе и дома – это задача всех участников образовательного и воспитательного процессов. Если ребенку уделяется внимание дома, ему помогают адаптироваться в школе, сопровождают социализацию и взросление, организуют возможность самореализации для подростка, проводят психологическую диагностику, групповую и индивидуальную работу, то он развивается в стабильном последовательном и благоприятном климате, позволяющим ему доверять миру и даже вносить свой вклад в его развитие.

    «Если же мы несистемно, непоследовательно пытаемся изредка померить среднюю психологическую температуру в классе, выявить какие-то популярные трудности и возложить на педагога-психолога ответственность за решение всех подростковых проблем, то мы, скорее всего, упустим как раз того ребенка, который испытывает не типичные трудности и свои индивидуальные переживания. Поэтому воспитание и внимание к каждому ребенку во всех сферах его жизни может помочь ему везде и всюду чувствовать, что он не один и вокруг него есть профессионалы и близкие люди, готовые оказать ему поддержку и помощь», – указывает эксперт.

    Свидетелям стрельбы в брянской гимназии необходимо организовать получение профессиональной психологической помощи, поскольку речь идет о чрезвычайной ситуации, сильнейшем стрессе и кризисе, который пережили все пострадавшие и свидетели стрельбы. Специалисты смогут снизить острую тревогу и оценить общее психологическое состояние детей.

    «Дальнейшее комплексное сопровождение детей, переживших сильный стресс, необходимо осуществлять в оперативном межведомственном взаимодействии медицинских психологов, детских психологов и психиатров, педагогов-психологов, родителей. Только обеспечив регулярное тотальное внимание к изменениям в эмоциональном состоянии ребенка, мы сможем оказать своевременную помощь и минимизировать риски возникновения психических и психологических расстройств, травматизации и тревожности», – заключил Зинченко.

    В четверг брянской гимназии ученица восьмого класса принесла в учебное заведение охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу, и произвела выстрелы. В результате стрельбы есть жертвы, сама школьница, которая принесла огнестрельное оружие, покончила с собой. В качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками.

    В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.

    Коментарии (28)
    7 декабря 2023, 17:41
    Пентагон передал Украине документацию для производства систем ПВО FrankenSAM
    Пентагон передал Украине документацию для производства систем ПВО FrankenSAM
    @ US Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем противовоздушной обороны FrankenSAM, сообщили в Белом доме.

    «Министерство обороны и промышленные партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, которые направлены на включение устаревших систем ПВО Украины путем интеграции определенных западных боеприпасов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

    Ожидается, что параллельное производство этих систем на Украине и в США «позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО», добавили там.

    Как пишет «Коммерсант», существует два варианта систем ПВО FrankenSAM: один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и американские ракеты Sidewinder.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттиджичем.

    Коментарии (20)
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    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

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    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

    До президентских выборов в России осталось около 100 дней. Несмотря на стабильность и спокойствие политической ситуации в стране, в обществе фиксируется большой интерес как к самим выборам, так и к активному участию в них. Чем можно объяснить такую тенденцию и каковы основные ожидания россиян от грядущей избирательной кампании? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

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