Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.6 комментариев
ХАМАС: Израильский заложник погиб при неудачной попытке освобождения
ХАМАС: Израильский заложник Барух погиб при неудачной попытке его освобождения
Сахар Барух, который был захвачен радикалами при нападении на Израиль, погиб в секторе Газа при неудачной попытке его освобождения, заявило боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС.
Согласно сообщению движения, бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама» обнаружили отряд спецназа Израиля, двигавшийся к пленникуи, вступили с ним в бой. Это привело к гибели и ранениям среди военнослужащих, передает ТАСС.
Там добавили, что в результате столкновения погиб и сам 25-летний солдат Сахар Барух.
Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.