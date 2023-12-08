ХАМАС: Израильский заложник погиб при неудачной попытке освобождения

ХАМАС: Израильский заложник Барух погиб при неудачной попытке его освобождения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению движения, бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама» обнаружили отряд спецназа Израиля, двигавшийся к пленникуи, вступили с ним в бой. Это привело к гибели и ранениям среди военнослужащих, передает ТАСС.

Там добавили, что в результате столкновения погиб и сам 25-летний солдат Сахар Барух.

Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.