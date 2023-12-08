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    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    2 комментария
    8 декабря 2023, 10:45

    ХАМАС: Израильский заложник погиб при неудачной попытке освобождения

    ХАМАС: Израильский заложник Барух погиб при неудачной попытке его освобождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сахар Барух, который был захвачен радикалами при нападении на Израиль, погиб в секторе Газа при неудачной попытке его освобождения, заявило боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС.

    Согласно сообщению движения, бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама» обнаружили отряд спецназа Израиля, двигавшийся к пленникуи, вступили с ним в бой. Это привело к гибели и ранениям среди военнослужащих, передает ТАСС.

    Там добавили, что в результате столкновения погиб и сам 25-летний солдат Сахар Барух.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

    7 декабря 2023, 22:19
    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву из Каира доставлены 68 эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей, сообщило МЧС России.

    Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Домодедово. Эвакуированных из сектора Газа обеспечат теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Предусмотрено информационное, психологическое и медицинское сопровождение, сообщает МЧС в Telegram.

    Всего, по данным МЧС, из зоны конфликта эвакуировано в Россию 950 человек. Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около «100 россиян и палестинцев – членов их семей» ожидают эвакуации из сектора Газа. По словам Зариповой, раненых среди них нет. «Если, конечно, не считать психологические травмы в нынешней ситуации», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

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    5 декабря 2023, 19:38
    Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа

    Армия Израиля заявила о начале самых интенсивных боевые действия в секторе Газа с момента начала наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные начали самые интенсивные бои с момента начала наземной операции в секторе Газа, заявил начальник Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    По его словам, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. «Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса», – приводит слова военачальника ТАСС.

    Финкельман добавил, что у израильских военных во вторник «самый интенсивный день с самого начала» наземной операции. Кроме того, генерал-майор заявил, что во вторник было достигнуто максимальное количество «уничтоженных террористов», проведено больше, чем в другие дни операции, боестолкновений, огонь с воздуха и с земли велся еще интенсивнее, чем накануне.

    «Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», – сказал Финкельман.

    Ранее власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с сектором Газы. Члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней.

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    7 декабря 2023, 03:41
    Базы США подверглись атакам в Сирии и Ираке

    Американские базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и иракской провинции Анбар подверглись атакам

    Tекст: Антон Антонов

    База США на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, американскую базу в провинции Анбар в Ираке атаковал беспилотник, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в Сирии «сильные взрывы» произошли на базе на месторождении газа «Конико» после того, как она «была обстреляна двумя ракетами».

    Шиитские группировки сообщили, что «во второй раз за сегодняшний день нанесли удар по американской оккупационной базе Айн аль-Асад» в Ираке. Атака беспилотника, который «поразил цель», названа ответом на «преступления», совершенные в секторе Газа.

    Напомним, в среду база Айн аль-Асад уже была атакована беспилотником шиитских вооруженных формирований.

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    6 декабря 2023, 01:50
    В США спрогнозировали срок окончания операции Израиля в Газе

    CNN: В США считают, что операция Израиля продлится в Газе до января

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января, сообщил телеканал CNN.

    Американские официальные лица сообщили телеканалу, что в январе Израиль перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в ближайшее время. Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери.

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    6 декабря 2023, 10:39
    Аккредитованный при ООН правозащитник подал в отставку из-за угроз по Газе

    Аккредитованный при ООН правозащитник Сафа подал в отставку после угроз из-за позиции по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава аккредитованной при ООН международной правозащитной организации Patriotic View (PVA, «Патриотическое видение») Мухаммед Сафа подал в отставку с поста представителя организации из-за угроз властей в адрес его семьи.

    Сафа, уточнил, что угрозы стали поступать после его призывов признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Он сообщил, что в итоге сам попросил об отставке с поста главного представителя PVA в ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене и рассчитывает, что прошение будет принято, передает ТАСС.

    По словам Сафы, шаг связан с неспособностью нескольких комитетов ООН «осудить Израиль за преступления геноцида, которые он совершает в Газе». Он добавил, что сам правозащитник и его семья подвергаются смертельным угрозам со стороны правительственных чиновников, а ООН защитить их не в состоянии.

    Сафа призвал «не прекращать говорить о Газе» и «отстаивать права человека для каждого».

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта.

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    5 декабря 2023, 23:26
    Министр обороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант отметил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа за счет решительных и мощных действий бойцов израильской армии, которая успешно и впечатляюще действует с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным при помощи израильской армии без участия иностранных организаций.

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    6 декабря 2023, 08:18
    Посол Израиля назвал возможное решение ситуации с Газой

    Посол Израиля в Москве Бен Цви: Буферные зоны могут стать одним из решений ситуации с Газой

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из вариантов решения ситуации в секторе Газа является создание буферных зон, причем это будет зависеть от итогов операции, которую проводит Армия обороны Израиля, сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Дипломат уточнил ТАСС, что буферные зоны будут менее актуальны, если в секторе Газа «не будет террористической организации вообще». Если же «остатки террористических структур» там будут присутствовать, тогда буферная зона станет одним из вариантов, уточнил Александр Бен Цви.

    Одной из задач, по его словам, является решение вопроса с израильскими гражданами, проживающими в пограничных районах, чтобы предотвратить возможность повторения сценария 7 октября.

    При этом все варианты по сектору Газа посол пока считает чисто теоретическими, поскольку израильская военная операция еще не окончена.

    Американские СМИ сообщали ранее, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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    5 декабря 2023, 21:23
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

    Он уточнил, что также до тех пор не будет никаких переговоров, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    5 декабря 2023, 23:03
    Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы

    Премьер Израиля Нетаньяху считает недопустимым международное участие в демилитаризации Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным, обеспечить это может только Армия обороны Израиля, любое международное участие недопустимо, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Премьер Израиля рассказал, что после ХАМАС сектор Газа будет демилитаризована ЦАХАЛ, ни одна международная сила не может быть ответственна за это, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что ВС Израиля не остановят боевые действия после уничтожения радикального движения ХАМАС, так как планируют разбить и другие действующие в регионе палестинские группировки.

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    6 декабря 2023, 16:37
    Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС

    Израиль объявил о ликвидации половины командиров батальонов ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные с начала операции в секторе Газа ликвидировали не меньше половины командиров батальонов ХАМАС, заявил представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

    Сейчас израильская армия продолжает продвижение внутри анклава, продвижение поддерживается с воздуха. Эта военная кампания «существенно сократила военные возможности ХАМАС», заявил Леви, передает ТАСС.

    Ранее США заявили, что одобряют подход Израиля по ликвидации руководства ХАМАС.

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    5 декабря 2023, 12:47
    Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой

    Journal: Власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с Газой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дублина вывесили палестинский флаг над зданием мэрии в знак солидарности с Газой, сообщает ирландское издание Journal.

    Как сказано в материале, члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней, передает РИА «Новости».

    Решение было согласовано ведущими партиями и властями города. Отметим, что накануне горсовет подписал договор о дружбе с палестинским городом Рамалла.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа.

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    8 декабря 2023, 08:22
    В Турции предложили создать военный формат с участием России

    Лидер турецкой партии Перинчек призвал создать военный формат Турция – Россия – Сирия для борьбы с террором

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвать создать военный формат Турция – Россия – Сирия, который будет заниматься борьбой с террористическими формированиями на севере САР. По словам политика, это поможет урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Перинчек заявил РИА «Новости», что по Газе необходимо «вооруженное решение». Он считает, что трехсторонний военный формат станет лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона.

    «Будет открыт фронт против США и сионизма», – заявил он, назвав формат Турция – Россия – Сирия необходимостью.

    Политик добавил, что данная инициатива позволит разрушить американские планы и обеспечить территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    6 декабря 2023, 09:57
    Разрешение покинуть сектор Газа получили двое россиян

    Два гражданина России получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 300 человек, среди которых палестинцы, иностранцы и обладатели двойного гражданства, в том числе два гражданина РОсии, попали в список на выезд через КПП «Рафах» из сектора Газа в Египет.

    Списки приводит Генеральное погрануправление сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В числе получивших разрешение покинуть сектор Газа и выехать в Египет в среду 296 человек значатся сотрудники международных организаций и граждане Британии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Греции,  Аргентины, Португалии,  Турции, Ливана. Как следует из перечня имен, в список попали двое россиян – Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 года рождения.

    В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву. Во вторник спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан России и членов их семей в Москву.

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    6 декабря 2023, 13:49
    МЧС: Пункт пропуска «Рафах» пересекли более 50 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт пропуска «Рафах» пересекли еще более 50 граждан России, в том числе 27 детей, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Согласно сообщению пресс-службы, в среду пункт пропуска «Рафах» пересекли 53 гражданина России, включая 27 детей, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье 133 россиянина, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах».

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    8 декабря 2023, 08:55
    Военные Израиля ударили по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    AL Jazeera: Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис, сообщает катарский телеканал AL Jazeera.

    Известно, что израильские военные самолеты совершили налет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа, есть информация о разрушении военной авиацией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что израильские ВВС ударили по нескольким районам города Хан-Юнис в Газе, бомбардировкам подвергся и город Рафах на границе с Египтом.

    Кроме того, по информации телеканала, израильская армия провела ночной рейд в центре Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.

    Уточняется, что израильские солдаты взрывали звуковые гранаты и гранаты со слезоточивым газом на улицах Рамаллы, но не встретили никакого сопротивления.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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