Пентагон счел, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила, что у ВСУ есть необходимые для успеха на поле боя вооружения

Tекст: Антон Антонов

Сингх не стала отвечать на вопрос о том, считает ли ситуацию на Украине тупиковой, заявив, что украинская сторона сама должна «говорить о своих операциях». При этом, по словам Сингх, ВСУ вряд ли согласились бы с мнением, что контрнаступление «потерпело крах», передает ТАСС.

Сингх заявила, что ВСУ «добивались успехов». Она уточнила, что «не каждый день были такие успехи, которых им бы хотелось», но наблюдается «постепенный прогресс». «Мы дали им подготовку, оборудование, поддержку, которая требуется им, чтобы добиваться успеха. И мы вполне уверены в том, что они добьются успеха», – сказала она, добавив, что Украине нужно «оживление военно-промышленной базы».

Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.