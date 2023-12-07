В президентской академии начал работу второй поток «Школы мэров»

Tекст: Валерия Городецкая

В первый день обучения перед слушателями выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщается на сайте РАНХиГС.

«Школа мэров» – часть системы кадрового резерва, которую выстраивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Эта программа стала продолжением «Школы губернаторов», более того в «Школе мэров» будут выступать спикерами выпускники «старшей» программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний. Это важное отличие всех программ кадрового резерва президентской академии – здесь выступают не профессиональные лекторы, а профессиональные управленцы», – отметил Кириенко.

Программа рассчитана на то, чтобы не просто передать определенный набор знаний, но и дать возможность делиться опытом, эффективность такого подхода доказывают цифры, указал он.

В стране 89 регионов и в 51 посты губернаторов занимают слушатели «Школы губернаторов». Пять выпускников стали федеральными министрами, более 40 – назначены на посты заместителей министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний, подчеркнул первый замглавы администрации президента России.

Кириенко отметил важность того, что участники могут стать сооавторами программы и то, что программа связана с перемещением по стране, чтобы изучить лучшие практики, которые уже существуют в муниципалитетах. «Часть программы посвящена командообразованию. Один из самых важных преимуществ обучения – общение. Система горизонтального взаимодействия – повышает скорость принятия решений. А в современном мире скорость принятия управленческих решений становится ключевым фактором», – сказал он.

Образовательный проект создан по поручению президента Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с администрацией президента. Главная цель «Школы мэров» – подготовка высококвалифицированных управленцев, которые обладают обширными компетенциями по развитию территорий, прежде всего, для улучшения качества жизни населения.

Обучение муниципальных управленцев предполагает шесть тематических модулей. На протяжении полугода слушатели будут знакомиться с лучшими практиками в областях управления жилищно-коммунальным хозяйством, оказанием государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, практиками улучшения городской среды, управления муниципальным транспортом, работой с инвесторами в муниципальных образованиях, реализации молодежной политики.