В Москве запустили общероссийскую платформу по наставничеству

В России запустили общероссийскую платформу по наставничеству

Эксперты ожидают, что таким образом дальнейшему развитию наставничества будет придан тот же импульс, какой в свое время дал Год добровольца волонтерству. Благодаря этому самая крупная платформа добрых дел ДОБРО.РФ объединяет сегодня более 5,6 млн человек и более 94 тысяч организаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

ДОБРО.РФ предлагает современный функционал и собственную экосистему, которая усилит сервис по наставничеству (онлайн-университет, возможность проводить конкурсы и искать меры поддержки, программы лидерских проектов и другие). На платформе можно будет в пару кликов найти наставника или стать наставником.

Новый сервис по наставничеству систематизирует, объединит, сделает доступным опыт и информацию о наставничестве (мероприятия, проекты, организации, курсы, методические материалы и т.д.). Для каждой категории наставников будет свой путь верификации, своя система аналитики и мотивации. В итоге будет сформирован общероссийский каталог верифицированных наставников и организаций, к которым можно обращаться.