Митрополит Тихон: Россия была совсем не той, о которой нам рассказывали в учебниках

«Российская империя – великая, прекрасная, со всеми своими многочисленными противоречиями держава. Но как бы то ни было, она находится в восприятии нашем действительно в какой-то отстойной, как сейчас молодежь говорит, канализационной яме... Нам ничего нельзя изменить в прошлом, но нам можно изменить наше представление о прошлом», – приводит слова митрополита Life.ru.

Книга повествует о событиях февраля 1917 года и свержении монархической власти в России. Первый ее тираж будет насчитывать 50 тыс. экземпляров. А в марте 2018 года на российские экраны вышел многосерийный фильм митрополита Тихона, у которого было такое же название.

«В первые 15 лет правления Николая II создано такое же количество учебных заведений, сколько и за всю историю России», – отметил митрополит Тихон на презентации.

«Гибель империи. Российский урок» – книга о великой и во многих аспектах неизвестной для современных россиян Российской империи, которую наши предки создавали в течение долгих поколений, прекратившей существование всего за несколько дней в 1917 году. Речь пойдет о событиях Февральской революции, где, словно в зеркале, найдут свое отражение представители всех слоев общества: от руководителей страны, бизнесменов и интеллигенции до церковных служащих, молодежи и простых обывателей.

«Повторение (исторических событий – прим. ВЗГЛЯД) возможно всегда. Это надо отчетливо и ясно понимать. Мгновения – и происходят необратимые процессы… В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину (председатель правительства Российской империи Петр Столыпин). Сколько времени прошло, ничего не напоминает?», – добавил священнослужитель, передает ТАСС.

Он отметил, что не допустить повторения революционных событий 1917 года в России возможно, только понимая «эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних».