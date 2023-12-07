Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.0 комментариев
АвтоВАЗ заявил о намерении начать поставки в Иран
Соколов: АвтоВАЗ может начать поставки автомобилей Lada в Иран в 2024 году
АвтоВАЗ может начать поставки автомобилей Lada в Иран в 2024 году, заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
По его словам, АвтоВАЗ может начать экспортироватьготовые автомобили в Иран в 2024-ом году, передает ТАСС. Как уточнили в пресс-службе АвтоВАЗа, модельный ряд возможного экспорта в Иран будет определен по итогам переговоров.
Ранее АвтоВАЗ заявил о намерении возобновить поставки в Европу. Экспорт планируется увеличить до 100 тыс. машин к 2030 году.