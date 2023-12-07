Песков: Россияне предпочитают обращаться к президенту, а не к местным властям

Песков: Многие россияне предпочитают обращаться к президенту России, а не к местным властям

Tекст: Ольга Никитина

Песков отметил, что это подтверждается в том числе вопросами, которые поступают от граждан к совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента, запланированной на 14 декабря.

«Когда пытаешься спросить: «А вы обращались к местным, муниципальным, региональным властям?» – граждане действительно отвечают, что нет», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.