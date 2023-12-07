И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.5 комментариев
Песков: Россияне предпочитают обращаться к президенту, а не к местным властям
Песков: Многие россияне предпочитают обращаться к президенту России, а не к местным властям
Многие российские граждане предпочитают обращаться к президенту России Владимиру Путину прежде, чем к региональным и муниципальным властям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что это подтверждается в том числе вопросами, которые поступают от граждан к совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента, запланированной на 14 декабря.
«Когда пытаешься спросить: «А вы обращались к местным, муниципальным, региональным властям?» – граждане действительно отвечают, что нет», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.